歐陽五：當AI「無所不能」 人何以為人？

這一問題已遠超技術本身，更關乎社會信任、倫理底線與人類價值。

人類與機器 需協同發展

8月底，中國發布關於實施「人工智能＋」行動的文件，提出「加快形成人機協同、跨界融合、共創分享的智能經濟和智能社會新形態」。官方把「人機協同」置於首位，顯示出政策層面為未來「人機關係」的定調。

自DeepSeek等AI開源模型推出後，AI應用開發門檻降低、試錯成本大減，應用創新進入爆發期。業內人士稱，AI技術已「突破實用性的臨界閾值」，AI應用將會激增。

但技術躍進也衍生諸多憂慮，就業替代、社會焦慮等議題不斷浮現。如果AI技術可以賦能千行百業，「無所不能」，那麼人的價值何在？

事實上，正因AI展現出重塑各個行業的巨大潛力，我們更需冷靜審視：人機之間不應走向「取代」與「被取代」的對立，而需尋求協同發展路徑。這也正是「人機協同」理念背後的深層意涵。

與憂慮形成對比的，是內地市場對AI展現出的擁抱態度。比如，某國產智能眼鏡近期預售，即獲熱賣；實時提詞、雙向翻譯、快捷支付等功能，廣受追捧。也許如Meta行政總裁朱克伯格所述，「眼鏡將是AI的理想形態」，未來會取代智能手機。

但必須明確：智能眼鏡延伸了人的能力，卻替代不了人的溝通與情感理解。演講者仍需組織思路，譯者仍需體會言外之意。智能可以提升效率，而非取代人本身。

政務、教育、醫療等公共服務領域，「人機協同」的價值更加清晰。多個地方政府正競相採用AI技術，優化客服，為居民提供政策解讀；一些高校則嘗試利用AI軟件輔助教師備課；部分醫院使用診療大模型，提升醫生診斷效率。

對中國而言，發展AI應用是實體經濟轉型的重要機遇，將對內地產業、消費、民生等形成全面的拉動效應。投資銀行摩根士丹利預測，到2030年，中國AI核心產業將從2024年的32億美元增至1400億美元；若算上基礎設施和零部件供應商等相關行業，這一估值將躍升至1.4萬億美元。正因如此，有輿論把內地提出的「人工智能＋」行動，與10年前提出的「互聯網＋」行動類比，稱其一脈相承，都旨在通過技術整合，促進行業革新。

從三方面確立「人機協同」關係

在經濟效益之外，「人的發展」尤為關鍵。互聯網取代了部分工種，AI則有潛力重塑千行萬業，形成「無所不能」局面。《紐約時報》指，愈來愈多迹象表明，AI正對初入職場者、缺乏經驗的年輕勞動者的工作機會構成威脅。這一趨勢，全球皆然。技術變革從來都是悄然發生的，只是這一次，智能技術的迭代太快；確立清晰的「人機協同」關係，已變得十分緊迫。筆者以為，可從三方面破題。

其一，因地制宜，避免盲目跟風。中央已多次強調，各地應科學定位、發揮優勢，減少重複建設與無序競爭。這為各地「人」的多元化發展，創造空間。

其二，重構入門崗位與培訓體系。入門級工作應設計為「人機協作」模式，突出人的監督、干預職責。政府、企業、高校則需共同推動建立相關職業培訓與技能認證體系，使職場新人於智能時代裏找準職業發展路徑。

其三，加快法治和倫理框架建設。今年9月1日起內地實施《人工智能生成合成內容標識辦法》，要求AI生成內容必須「亮明身分」。這是一個好起點，未來還需在責任認定、算法透明、人權保護等方面持續完善，使創新不越界、智能不失控。

共同進化 互補能力

「人機協同」，歸根結柢是一場關乎「如何使智能向善」的探索。它不應淪為非此即彼的競賽，而應成為人類與智能共同進化、能力互補的旅程。

智能可以有智能的賽場，人更需要有人的價值與尊嚴。面對這場不可逆的科技潮流，我們不僅要抓住機遇，也要理性佈局、重視治理，確保每一個人都不被時代拋下。

作者是時事評論員

