明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
歐陽五

歐陽五：當AI「無所不能」 人何以為人？

【明報文章】近年來，AI（人工智能）生產的內容頻頻以假亂真。從「假孫子」喊奶奶的視頻令老人信以為真，到年輕人製作反催婚視頻與父母周旋，這些看似荒誕的場景，正指向一個不容迴避的問題——隨着AI融入日常、不斷模糊真實與虛構的邊界，我們應如何重新定義人與機器、人與智能的關係？

這一問題已遠超技術本身，更關乎社會信任、倫理底線與人類價值。

人類與機器 需協同發展

8月底，中國發布關於實施「人工智能＋」行動的文件，提出「加快形成人機協同、跨界融合、共創分享的智能經濟和智能社會新形態」。官方把「人機協同」置於首位，顯示出政策層面為未來「人機關係」的定調。

自DeepSeek等AI開源模型推出後，AI應用開發門檻降低、試錯成本大減，應用創新進入爆發期。業內人士稱，AI技術已「突破實用性的臨界閾值」，AI應用將會激增。

但技術躍進也衍生諸多憂慮，就業替代、社會焦慮等議題不斷浮現。如果AI技術可以賦能千行百業，「無所不能」，那麼人的價值何在？

事實上，正因AI展現出重塑各個行業的巨大潛力，我們更需冷靜審視：人機之間不應走向「取代」與「被取代」的對立，而需尋求協同發展路徑。這也正是「人機協同」理念背後的深層意涵。

與憂慮形成對比的，是內地市場對AI展現出的擁抱態度。比如，某國產智能眼鏡近期預售，即獲熱賣；實時提詞、雙向翻譯、快捷支付等功能，廣受追捧。也許如Meta行政總裁朱克伯格所述，「眼鏡將是AI的理想形態」，未來會取代智能手機。

但必須明確：智能眼鏡延伸了人的能力，卻替代不了人的溝通與情感理解。演講者仍需組織思路，譯者仍需體會言外之意。智能可以提升效率，而非取代人本身。

政務、教育、醫療等公共服務領域，「人機協同」的價值更加清晰。多個地方政府正競相採用AI技術，優化客服，為居民提供政策解讀；一些高校則嘗試利用AI軟件輔助教師備課；部分醫院使用診療大模型，提升醫生診斷效率。

對中國而言，發展AI應用是實體經濟轉型的重要機遇，將對內地產業、消費、民生等形成全面的拉動效應。投資銀行摩根士丹利預測，到2030年，中國AI核心產業將從2024年的32億美元增至1400億美元；若算上基礎設施和零部件供應商等相關行業，這一估值將躍升至1.4萬億美元。正因如此，有輿論把內地提出的「人工智能＋」行動，與10年前提出的「互聯網＋」行動類比，稱其一脈相承，都旨在通過技術整合，促進行業革新。

從三方面確立「人機協同」關係

在經濟效益之外，「人的發展」尤為關鍵。互聯網取代了部分工種，AI則有潛力重塑千行萬業，形成「無所不能」局面。《紐約時報》指，愈來愈多迹象表明，AI正對初入職場者、缺乏經驗的年輕勞動者的工作機會構成威脅。這一趨勢，全球皆然。技術變革從來都是悄然發生的，只是這一次，智能技術的迭代太快；確立清晰的「人機協同」關係，已變得十分緊迫。筆者以為，可從三方面破題。

其一，因地制宜，避免盲目跟風。中央已多次強調，各地應科學定位、發揮優勢，減少重複建設與無序競爭。這為各地「人」的多元化發展，創造空間。

其二，重構入門崗位與培訓體系。入門級工作應設計為「人機協作」模式，突出人的監督、干預職責。政府、企業、高校則需共同推動建立相關職業培訓與技能認證體系，使職場新人於智能時代裏找準職業發展路徑。

其三，加快法治和倫理框架建設。今年9月1日起內地實施《人工智能生成合成內容標識辦法》，要求AI生成內容必須「亮明身分」。這是一個好起點，未來還需在責任認定、算法透明、人權保護等方面持續完善，使創新不越界、智能不失控。

共同進化 互補能力

「人機協同」，歸根結柢是一場關乎「如何使智能向善」的探索。它不應淪為非此即彼的競賽，而應成為人類與智能共同進化、能力互補的旅程。

智能可以有智能的賽場，人更需要有人的價值與尊嚴。面對這場不可逆的科技潮流，我們不僅要抓住機遇，也要理性佈局、重視治理，確保每一個人都不被時代拋下。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

相關字詞﹕歐陽五

上 / 下一篇新聞