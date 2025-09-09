明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
馬堯

馬堯：「鷹擊17」反艦導彈 對中國建設海洋強國至關重要

【明報文章】2025年9月3日，北京舉行閱兵紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。從地緣上來說，侵略中國且犯下反人類罪行的日本是海洋國家，帶來的是來自海洋方向的威脅。因此北京9．3閱兵上的海戰兵器展示，具歷史和地緣的雙重意義。

高超音速武器 具潛力改變戰場規則

這次閱兵沒有讓全世界熱愛和平的人們失望，中國拿出了領先世界的海戰武器系統接受檢閱。其中，反艦導彈方隊中的「鷹擊17」反艦導彈，尤為引人矚目。據介紹，這是一款高超音速反艦導彈，作戰威力巨大，可以突破現有任何艦載防空導彈系統，堪稱世界反艦導彈家族中的「天花板」。

所謂高超音速武器，是指速度在5馬赫以上，能夠實行機動變軌的飛行器。就其本質來說，這是一種具有改變戰場規則潛力的新概念武器。美、日、中、俄等軍事強國，對此都投入大量投資研發。「鷹擊17」橫空出世，表明中國在該領域是當之無愧的世界第一。

高超音速飛行器受各國如此重視，原因有兩個。一是可以機動繞開導彈防禦系統：傳統的彈道導彈，只能飛行於固定彈道，一旦部署地點確定，飛行路線也就基本確定，這就給針對部署反導攔截武器提供了便利。如傳聞中的朝鮮洲際彈道導彈，若要打擊美國，必須經過日本或北極，這兩地都有美軍重點部署的彈道導彈防禦系統。而無論哪種高超音速飛行器，都具備全程可控特點，可以機動飛行，能夠在一定程度上繞開彈道導彈攔截系統射擊包線，從敵人防禦薄弱區打擊敵人。這種機動飛行路線選擇，具有很大的自由度，難以組織針對性的防禦部署。

二是具備低高度長航時飛行能力。現代防空反導體系防禦傳統的彈道導彈和飛機，一般以雷達為主要預警探測手段。雷達是一種直射電磁波，不能越過地平線探測目標。彈道導彈飛行速度快，但飛行高度高，預警時間較長；飛機飛行高度低，但飛行速度慢，預警時間也不短。只有高超音速飛行器，兼具飛行速度快和飛行高度低兩個特點，留給現代防空反導體系的預警時間就被大大壓縮。此外，現役各類防空反導武器都具備一定的射高限制，在臨近空間的性能表現普遍不佳，也對高超音速飛行器突防十分有利。

傳統亞音速導彈 難滿足反航母作戰需要

從外觀上看，「鷹擊17」和「東風17」導彈一樣，都採取了「乘波體」佈局。相比傳統「旋成體」飛行器，「乘波體」具有很大優點。採用助推滑翔方式的「乘波體」，在相同的釋放高度和速度下，其縱向和側向滑翔距離，都遠超傳統「旋成體」彈頭。特別是側向滑行能力很強，可實現大範圍側向機動，實施「變射面」打擊；加之飛行彈道低，敵方預警系統更難以預測其飛行軌迹。

該型導彈射程，可能達到驚人的1500公里；技術指標全面超過以火力兇悍著稱的俄羅斯「鋯石」高超音速反艦導彈，其獵殺目標主要是大型水面戰艦，特別是航母。一般來說，典型航母編隊如美國航母戰鬥群，有3層攻防配置，攜帶大量艦載機和各型導彈，及各種先進的預警探測和電子戰裝備，構成空間一體化、協同密切、攻防縱深大、層次多和火力強的龐大攻防系統，具有很強的海空防禦能力，及對海、對岸攻擊能力。這些艦艇的偵察能力強，傳統的亞音速反艦巡航導彈突防能力，難以滿足反航母作戰需要。

反艦導彈突防能力，主要取決於艦艇對空中來襲目標的反應時間和攔截效能；提高反艦導彈速度，可大大壓縮目標艦艇發現反艦導彈的距離，降低其防空系統反應時間和抗擊效能。因此，如何通過增加反艦導彈速度來提高其突防能力，是當代發展反艦導彈的首要考慮因素。

「鷹擊17」的重大戰略意義

高超音速導彈末段高速撞擊目標，戰鬥部動能大，可以提高攻擊深埋於地下，或航母裝甲類硬防禦目標的毁傷概率；可全程機動飛行，大大提高導彈的機動範圍，對目標實行全方位攻擊；飛行時間短，導航誤差小；導彈全程制導，終點散佈小，能夠實現比彈道導彈高得多的精度，可有效攻擊點目標。高超音速武器的出現，將可能使航母的防空體系失效；即使在有預警機參與防空時，面對高超音速導彈攻擊，航母防空系統基本上來不及反應。

儘管從技戰術指標來看，「鷹擊17」只是一款戰術導彈，惟它具有重大戰略意義。「鷹擊17」在反艦作戰方面，具有很高的作戰效率，毫無疑問限制了一些好戰國家的航母的海上行動自由。航空母艦是奪取制海權的核心裝備，一旦丟失制海權，這些國家從海上挑起戰爭的衝動就會受抑制，甚至是根本消除——誰都不會主動挑起一場注定要輸的戰爭。由此，海洋的和平得到保證。這是以實力求和平的基本邏輯。

中國目前正在建設海洋強國。筆者認為，所謂海洋強國，不僅擁有地區性的海上力量，而且是國際海洋政治大國和國際海洋經濟強國。

就實力角度而言，海洋強國擁有發達的海洋經濟、先進海洋科技、優美的海洋生態環境，具有構建海洋制度及其體系的高級人才隊伍，及強大的海上防衛力量。

就能力而言，不僅能夠制止強敵從海上入侵，還能捍衛海洋權益，並保障海上生命線和海外利益的安全。從這一點來說，能夠制止別國航空母艦編隊採取敵對行動的「鷹擊17」反艦導彈，對中國建設海洋強國來說，是必不可少之物質手段的代表。

作者是軍事學者

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[馬堯]

相關字詞﹕馬堯

上 / 下一篇新聞