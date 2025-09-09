馬堯：「鷹擊17」反艦導彈 對中國建設海洋強國至關重要

高超音速武器 具潛力改變戰場規則

這次閱兵沒有讓全世界熱愛和平的人們失望，中國拿出了領先世界的海戰武器系統接受檢閱。其中，反艦導彈方隊中的「鷹擊17」反艦導彈，尤為引人矚目。據介紹，這是一款高超音速反艦導彈，作戰威力巨大，可以突破現有任何艦載防空導彈系統，堪稱世界反艦導彈家族中的「天花板」。

所謂高超音速武器，是指速度在5馬赫以上，能夠實行機動變軌的飛行器。就其本質來說，這是一種具有改變戰場規則潛力的新概念武器。美、日、中、俄等軍事強國，對此都投入大量投資研發。「鷹擊17」橫空出世，表明中國在該領域是當之無愧的世界第一。

高超音速飛行器受各國如此重視，原因有兩個。一是可以機動繞開導彈防禦系統：傳統的彈道導彈，只能飛行於固定彈道，一旦部署地點確定，飛行路線也就基本確定，這就給針對部署反導攔截武器提供了便利。如傳聞中的朝鮮洲際彈道導彈，若要打擊美國，必須經過日本或北極，這兩地都有美軍重點部署的彈道導彈防禦系統。而無論哪種高超音速飛行器，都具備全程可控特點，可以機動飛行，能夠在一定程度上繞開彈道導彈攔截系統射擊包線，從敵人防禦薄弱區打擊敵人。這種機動飛行路線選擇，具有很大的自由度，難以組織針對性的防禦部署。

二是具備低高度長航時飛行能力。現代防空反導體系防禦傳統的彈道導彈和飛機，一般以雷達為主要預警探測手段。雷達是一種直射電磁波，不能越過地平線探測目標。彈道導彈飛行速度快，但飛行高度高，預警時間較長；飛機飛行高度低，但飛行速度慢，預警時間也不短。只有高超音速飛行器，兼具飛行速度快和飛行高度低兩個特點，留給現代防空反導體系的預警時間就被大大壓縮。此外，現役各類防空反導武器都具備一定的射高限制，在臨近空間的性能表現普遍不佳，也對高超音速飛行器突防十分有利。

傳統亞音速導彈 難滿足反航母作戰需要

從外觀上看，「鷹擊17」和「東風17」導彈一樣，都採取了「乘波體」佈局。相比傳統「旋成體」飛行器，「乘波體」具有很大優點。採用助推滑翔方式的「乘波體」，在相同的釋放高度和速度下，其縱向和側向滑翔距離，都遠超傳統「旋成體」彈頭。特別是側向滑行能力很強，可實現大範圍側向機動，實施「變射面」打擊；加之飛行彈道低，敵方預警系統更難以預測其飛行軌迹。

該型導彈射程，可能達到驚人的1500公里；技術指標全面超過以火力兇悍著稱的俄羅斯「鋯石」高超音速反艦導彈，其獵殺目標主要是大型水面戰艦，特別是航母。一般來說，典型航母編隊如美國航母戰鬥群，有3層攻防配置，攜帶大量艦載機和各型導彈，及各種先進的預警探測和電子戰裝備，構成空間一體化、協同密切、攻防縱深大、層次多和火力強的龐大攻防系統，具有很強的海空防禦能力，及對海、對岸攻擊能力。這些艦艇的偵察能力強，傳統的亞音速反艦巡航導彈突防能力，難以滿足反航母作戰需要。

反艦導彈突防能力，主要取決於艦艇對空中來襲目標的反應時間和攔截效能；提高反艦導彈速度，可大大壓縮目標艦艇發現反艦導彈的距離，降低其防空系統反應時間和抗擊效能。因此，如何通過增加反艦導彈速度來提高其突防能力，是當代發展反艦導彈的首要考慮因素。

「鷹擊17」的重大戰略意義

高超音速導彈末段高速撞擊目標，戰鬥部動能大，可以提高攻擊深埋於地下，或航母裝甲類硬防禦目標的毁傷概率；可全程機動飛行，大大提高導彈的機動範圍，對目標實行全方位攻擊；飛行時間短，導航誤差小；導彈全程制導，終點散佈小，能夠實現比彈道導彈高得多的精度，可有效攻擊點目標。高超音速武器的出現，將可能使航母的防空體系失效；即使在有預警機參與防空時，面對高超音速導彈攻擊，航母防空系統基本上來不及反應。

儘管從技戰術指標來看，「鷹擊17」只是一款戰術導彈，惟它具有重大戰略意義。「鷹擊17」在反艦作戰方面，具有很高的作戰效率，毫無疑問限制了一些好戰國家的航母的海上行動自由。航空母艦是奪取制海權的核心裝備，一旦丟失制海權，這些國家從海上挑起戰爭的衝動就會受抑制，甚至是根本消除——誰都不會主動挑起一場注定要輸的戰爭。由此，海洋的和平得到保證。這是以實力求和平的基本邏輯。

中國目前正在建設海洋強國。筆者認為，所謂海洋強國，不僅擁有地區性的海上力量，而且是國際海洋政治大國和國際海洋經濟強國。

就實力角度而言，海洋強國擁有發達的海洋經濟、先進海洋科技、優美的海洋生態環境，具有構建海洋制度及其體系的高級人才隊伍，及強大的海上防衛力量。

就能力而言，不僅能夠制止強敵從海上入侵，還能捍衛海洋權益，並保障海上生命線和海外利益的安全。從這一點來說，能夠制止別國航空母艦編隊採取敵對行動的「鷹擊17」反艦導彈，對中國建設海洋強國來說，是必不可少之物質手段的代表。

作者是軍事學者

