明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
邱勇

邱勇：智能物業管理：服務自動化與人性化之間的平衡

【明報文章】隨着科技迅速發展，物聯網（IoT）、人工智能（AI）、機械人等技術，已於各行各業逐步落地。在香港，物業管理行業早已開始智能化，不少物管公司已引入AI自動化對話技術，協助解答客戶查詢。客戶毋須安裝額外的應用程式，便可透過常用的即時通訊工具（如WhatsApp）查詢物管事項；即使在非辦公時間或公眾假期，亦能即時得到回覆或轉介。這大大縮短了服務流程，提高服務效率。

此外，特區政府及私人企業也積極探索利用機械人，取代清潔員及保安員的可能。今年8月，將軍澳日出康城領都的管理處，計劃用禮賓機械人取代約四成保安崗位，預計每年可節省逾百萬元的屋苑管理開支。不過，此提議引發該屋苑居民強烈反對，並在社會引起廣泛熱議。這一事件所掀起的波瀾，令我們有必要重新思考探索新的物管模式，及未來人力資源配置的可能。

科技應對人手荒 提升物管效率

在當前經濟環境中，物業管理行業面對多重挑戰。對於物管行業引入新科技，筆者深深支持（註1），因為這不僅能夠提高管理效率，還能改善居民生活質素。物管行業在不斷專業化的同時，面對着人手不足的挑戰。根據職業訓練局的2022年人力資源調查，隨着香港有愈來愈多新樓宇建成，保安業人力需求每年平均增長1.1%，但基層保安員的流動率卻高達32.4%，主任級保安員流動率也高達25.8%（註2）。保安業空缺率為5.7%，62.4%受訪僱主表示於過去12個月內，因勞動力短缺而遇到招聘困難，揭露了保安服務業長期處於「人手缺，招聘難」困境。

此外，勞動力老齡化，將繼續成為保安服務的一個主要發展障礙。上述調查發現，61.8%保安人員許可證持有人年屆51至80歲之間，只有38.2%持證人在50歲或以下。預計未來20年內，本港老年人數目將增加近一倍，這一趨勢將進一步加劇行業的勞動力短缺問題，並影響服務質量。在工資方面，保安行業薪資水平普遍偏低，這使吸引年輕人才變得更困難。年輕一代往往更傾向選擇薪資更高、發展前景更好的職業，導致保安行業人才流失日趨嚴重。

由此可見，本地保安行業面對着高流動性、從業員年齡偏高、人手不足等挑戰，這些問題直接影響保安服務的質量。引入機械人，能夠在一定程度上緩解這些問題，降低管理成本，同時提升服務質量。在職業安全角度來看，保安員時常需要面對「衝突」，屬於較高風險的工作。相比之下，機械人更具安全性，因為它們不會受到疲勞或情緒影響。引入保安機械人，既能減輕人力壓力，亦能夠有效降低發生事故（如意外和工傷）的風險。

機械人取代人力 責任誰屬難釐清

在香港，機械人於屋苑或物業內巡邏，已非新鮮事。特首在2023年施政報告提出「智慧屋邨管理」，挑選10個公共屋邨作試點，引入創新科技以協助日常管理。同年11月，巡邏機械人「小保」現身皇后山邨，負責巡邏工作；如發現違規行為，可即時發出警告。除了皇后山邨，房委會目前也在其他4個公共屋邨（包括石排灣邨、興東邨、東匯邨及嘉福邨）試行應用保安機械人。

然而，引入機械人服務並非沒有挑戰——當機械人出現失誤時，責任由誰承擔？這方面需要明確的標準和規範。機械人作為技術產品，其運行的可靠性和準確性，至關重要；任何技術故障，都可能導致重大的安全隱患。此外，本港保安行業要求相關從業人員必須申領許可證，但對機械人來說，是否也應該有相應的許可證制度？如何確保在機械人運行過程中出現故障時，保安公司能夠充分應對，履行合約上所訂明的責任？這些都是值得深入探討的問題。

同時，居民的擔憂亦不容忽視：機械人是否能夠維持現有服務水平？在面對突發事件時，機械人能否及時應對？保安工作往往需要情理兼顧；缺乏人情味的服務，勢必會使保安工作變得冰冷。因此，如何平衡機械人與人類之間的情感互動，當前技術尚無法完全做到。居民需要的，不僅是冷冰冰的數據和反應，更需要於危機時刻能夠感受到人類關懷和支持。

社會影響需正視

政策監管皆重要

在考慮引入機械人時，我們同樣需要關注其對社會的潛在影響。自動化和AI的發展，無疑能夠提高工作效率，惟也可能導致大量工作崗位流失。特別是在保安行業，大規模引入機械人，可能令許多保安員面臨失業風險。因此，在引入新科技的同時，我們必須考慮如何保障這些從業人員的權益，並提供必要培訓及轉型支援。這不僅是對從業人員的責任，也是對整個社會的承諾。通過開展職業再培訓計劃，幫助保安員轉型到其他行業或職位，才能夠確保他們不會因科技發展而被邊緣化。

在引入機械人執行物管工作的過程裏，相關政策的制訂，至關重要。政府需建立一套完整監管框架，以確保機械人的使用不會侵犯居民隱私權；同時，針對保安機械人的運行，應明確責任歸屬，避免於出現問題時推諉責任。這需要各方共同努力，建立一個透明、公正的監管機制。此外，業主和物管公司應就引入機械人充分溝通，讓居民了解其功能和使用情况，以減少不必要恐懼和誤解。讓居民參與引入機械人的過程，不僅能夠增強他們的安全感，也可以提升社區凝聚力。

更重要的是，機械人對不同持份者的影響，例如能夠為業主或法團節省多少管理費、是否能顯著提升居民安全感，仍需進一步研究。相關實證研究的結果，將為業主和物管公司提供具科學性的決策依據。這些研究不僅能夠幫助我們評估機械人應用的實際效益，還能指導未來的政策制定。

結語

面對科技日新月異的變革，本港物業管理行業必須勇於探索、善於應用新技術，以提高管理效率和服務質素。引入機械人，能夠為行業帶來新機遇，惟同時也伴隨着諸多挑戰。我們應該在推動技術創新的同時，切勿忽視人性化的管理與服務。唯有如此，才能夠真正實現科技與人類的協作，為香港物業管理未來開創更美好前景。

註1：可參閱文章H. Hou, D. C. W. Ho & Y. Yau (2024). Smart tools to facilitate digitalisation of facilities management service delivery: stakeholders' perspectives. Facilities, 42, No.1-2, pp.27-50.

註2：可參閱職業訓練局保安服務業訓練委員會《2022年保安服務業人力調查報告》

作者是嶺南大學研究生院副院長、社會學及社會政策系教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[邱勇]

相關字詞﹕邱勇

上 / 下一篇新聞