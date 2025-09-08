姚志勝：9．3大閱兵與統一窗口期

其一，9．3大閱兵全面展示了中國維護國家統一決勝實力和堅強意志，正式開啟了中國實現完全統一的窗口期。

其二，中央沒有宣布統一時間表，但美國人一直說中國2027年統一台灣，這應該是中國統一窗口期中值得重視的一個時間節點。

其三，雖然中央反覆強調並盡力爭取和平統一，惟島內「台獨」勢力當政橫行霸道的現實，將迫使大陸採用非和平手段解決台灣問題。

其四，「台獨金孫」賴清德之流螳臂當車，是自取滅亡；解放軍將佈下天羅地網，甕中捉鱉，其插翅難逃。

美軍「第一島鏈」內生存能力極低

軍事實力是國家統一之必要條件和關鍵的「硬實力」支撐。9．3大閱兵不僅全面展示了陸海空戰略武器、先進無人和反無人裝備等尖端武器，而且表現出體系化、信息化、智能化的「三化」融合優勢。可以這樣說：美國有的，中國都有了；美國沒有的，中國也有了。

9．3大閱兵是我國軍事實力發展的重要里程碑，海內外輿論提出各種各樣分析解讀。於筆者看來，從中國統一的角度觀察，確實令全世界看到鐵一般的現實：中國有強大實力和堅強意志拒止任何外部勢力干預，實現自己的統一大業。

我國著名學者張維為教授有一個令西方感震動的說法：若中美真的發生戰爭，那麼第二天全球都會發現，美國將不再是超級大國。從9．3大閱兵展示的強大軍事實力，人們不難理解：中國已具壓倒性的區域拒止優勢；倘美國對中國大陸統一台灣實行軍事干預，與中國大陸爆發高強度衝突，於24小時內，全世界就會看到美國軍事霸權的神話被中國打破。

長期以來，美國依靠擁有的11艘核動力航母，及遍佈世界的基地網絡和尖端技術，稱霸全球。然而一旦美國因為台灣問題與中國大陸開戰，美國的全球軍事霸主「神主牌」可能就真的保不住了。一方面，中國已部署大量「航母殺手」如DF-21D和DF-26反艦彈道導彈，射程覆蓋關島乃至更遠海域，於開戰初期就會對美軍前沿部署形成飽和攻擊。美軍在「第一島鏈」的軍事基地、航母，都會遭到毁滅性的打擊。美國智庫CSIS（戰略暨國際研究中心）的兵棋推演也承認，美軍於「第一島鏈」內生存能力極低。另一方面，在中國強大的電子戰、網絡戰和太空反制領域能力面前，美軍依賴的全球定位系統、通訊衛星等資訊戰體系，將遭遇致命干擾，美軍的「網絡中心戰」優勢將會遭重創。

台灣問題雖然是中國內政，但美國的軍事干預，才是阻礙兩岸統一的癥結和關鍵。當9．3大閱兵顯示中國軍事實力能夠有效威懾拒止美國及其盟友的軍事干預，解決台灣問題就完全在中國掌控之中。這也正是筆者認為，9．3大閱兵開啟中國統一窗口期的基本理據。

所謂「窗口期」，一般是指辦理某事或採取某個行動的有效時間段。中國統一進入窗口期，那麼這個窗口期有多長？或者說，中國有統一時間表嗎？

2027年是兩岸統一重要時間點

習主席在2017年十九大報告發出重要宣示：「實現祖國完全統一，是實現中華民族偉大復興的必然要求。」這實際上是向全世界宣告，實現中華民族偉大復興，必須完成祖國統一大業。本世紀中葉實現中國夢的時間點，就是完成國家統一的時間底線。

不過，中國從來沒有宣布統一的具體時間表，倒是美國軍方及中央情報局預測統一的時間點是2027年。美國問題專家金燦榮教授也表示比較接受這個預判。金教授表示，據美方說法，他們這個評估主要依據其得到的解放軍建軍百年綱要，其中明確寫道，2027年（即中國人民解放軍建軍100周年）是戰略決戰的時間點。美方由此做軍事戰略評估，認為從軍事角度看，中國大陸2027年的武器裝備、軍事能力，將達到解決台灣問題的水平。

張維為教授也有一個說法，跟此預測似乎是不謀而合。他於今年5月一場演講分析兩岸議題，在回答學生提問時說：「台灣沒有下一次的大選（2028年）了。」這也就是說，統一問題極有可能在2028年（即台灣下一次大選）之前解決。筆者認為，9．3大閱兵實際上也是告訴人們：2027年確實是解決台灣問題值得重視的時間節點。

和平統一前景 不容樂觀

祖國大陸已具備解決台灣問題的軍事能力，那麼兩岸有沒有可能實現和平統一呢？

「和平統一，一國兩制」是中國大陸政府解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一最佳方式。祖國大陸一直以最大誠意、最大耐心、最大努力爭取和平統一。但台灣賴清德當局頑固堅持「台獨」立場，和平統一前景不容樂觀。

本來，台灣光復是中國抗戰勝利重要成果，兩岸人民應共同紀念抗戰勝利80周年。然而賴清德當局刻意淡化、否認台灣光復的歷史意義，歪曲抗戰歷史，甚至粉飾美化日本殖民統治。賴清德當局如此冥頑不化，背叛中華民族、崇日媚外、倚美謀「獨」，將面對兩個後果：

一是祖國大陸在以強大軍事實力拒止外來干預的同時，必須果斷出手，以非和平方式解決台灣問題，強力實現兩岸統一。

二是解放軍對台島實行全面嚴密封鎖，佈下天羅地網，賴清德等「台獨」分子插翅難逃，將像甕中捉鱉一樣束手就擒，依法接受人民審判。屆時，賴清德之流就悔之晚矣！

作者是全國政協常委

