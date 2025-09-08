明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
熊永達

熊永達：評網約車條例草案

【明報文章】運輸及物流局於2025年9月5日憲報刊登《2025年道路交通（修訂）（網約車服務）條例草案》，同時向立法會提交文件（編號：TLB CR 240-001-007），條例草案將於9月10日在立法會首讀和二讀。運輸及物流局長陳美寶接受傳媒訪問時強調，網約車須由車主駕駛及車齡上限12年，目的是避免炒賣許可證、杜絕黑工，及確保網約車供應。局長講的重點，可能是她作為管方最上心的關鍵，但不會是市民和持份者最上心的要點。

局長的講法，很明顯是從管方角度看問題，即每一項規管有沒有漏洞，會導致更難解決的問題。局長關注「炒牌」，固然重要，惟現時社會（尤其是的士業界）提出的最重要議題，是「白牌車」活動猖獗，由於沒有保險，乘客生命財產無保障。這些非法車輛搶走合法合規的經營者生意，導致合法生意受損、經營困難。立法會文件有提及條例草案針對白牌車加強罰則；不過，可能局長自己都認為力度不足，因此就避重就輕，不提也罷！

沒有嚴懲白牌車 料問題更猖獗

眾所周知，白牌車不單單是現時Uber的私家車，更多的是客貨兩用車。條例草案只針對例如Uber（或者以後類似的叫車平台）的私家車；對沒有網約車牌照的白牌車，並沒有大幅提升罰則——違法載客取酬的最高懲罰，都只是吊銷駕駛執照或車輛牌照一段時間。反而，領有網約車牌照的平台、車輛及司機，如果違法接客就會被重罰，首次定罪可罰1萬元及監禁6個月，再犯則罰2.5萬元及監禁12個月！

倘若有人蓄意違法載客取酬，那麼一定會以普通私家車司機身分，及採用普通私家車經營，避免罰款兼坐監，而且收費一定比受規管的網約車平台和司機便宜。因此可以預見，白牌車只會更猖獗；而且還有比私家車更猖獗的客貨車，他們卻都得到「法外開恩」！

在這條例草案通過後，合法載客取酬服務，仍然面對非法白牌車的惡性競爭。要吸引新的投資者經營網約車，談何容易？局長可能要以她三寸不爛之舌，去說服Uber及兩至三個投資者申請經營網約車平台，才可以「好好睇睇」，達成她的心願。筆者衷心祝她好運。

未提方法應對高昂保費

將來合規合法的網約車，除了面對白牌車惡性競爭，還要面對高昂保費。網約車乘客現時一般沒有保險，條例草案理所當然要求將來網約車輛買乘客保險（不清楚是由網約車平台或車主負責），但條例草案沒有提出方法應對目前保費高昂的困境。的士保費每年約5萬至9萬元；用途類近的網約車，估計保費應該相若，比一般私家車貴大約10倍。近幾年的士業界一直要求政府協助降低保費，當局一直無動於中。筆者相信網約車亦同樣面對這困境，估計對考慮申請做網約車輛的車主是一大顧慮。條例草案通過之後，將來網約車乘客會有保險，不過「羊毛出自羊身上」，收費必會大幅提高。

訂立這條例草案的初心，是確保市民能夠享受安全和優質之網約車服務，相信這在立法會議員審議時必然是重點。現時條例草案建議網約車齡上限12年，車輛的質素必然參差，有些新款，有些殘舊，收費亦應該有差別，乘客會有選擇如「一般」、「特大寬敞」、「豪華」車輛等級別。因此可以預期，服務不會是全面優質。那麼建議的服務水平，有多大程度貼合乘客期望呢？

根據條例草案對平台營運的要求，估計將來乘客應該享有今天Uber提供的同等服務，不過並沒有進一步提升，例如是否要對司機背景有規範，尤其是可否規範對於有性侵案底的人不可當司機，讓夜間搭乘的女士安心？

筆者注意到條例草案起草期間，沒有蒐集乘客對網約車的期望。如果在討論條例草案的同時，能夠了解網約車乘客的要求，必會對完善條例草案大有幫助。現時使用網約車的乘客，主要集中於私人屋苑如太古城、匡湖居、沙田第一城等。倘若能夠在這些屋苑開展網約車乘客期望調查，調查結果會對審議這條草案大有幫助，亦可減少日後要修訂條例的麻煩。

作者是香港運輸研究學會資深會員

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[熊永達]

相關字詞﹕熊永達

上 / 下一篇新聞