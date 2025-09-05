田方澤：遲都遲了，校規還不改嗎？

學校訓導 反映社會需求

舊世代常有參與群體、服從規矩、論資排輩等想法；世代交替，愈發淺薄。現今社會多元，莫說跨世代，即使是同一代人之間，待人處事迥異之事亦多。近年網絡上不少人分享「Gen Z整頓職場」事件，提出不少新一代進入職場後，在工作態度和人際關係上的破格之舉。

「Z世代」指1990年代中期到2010年代初期出生的年輕一代，他們興趣多元、獨來獨往，不像上一代人有較強群體意識，不喜歡應酬、拒絕不合理規矩，因此矛盾亦日益增加。上述傳媒訪問的中學生，再年輕一代，已是「Gen Alpha」。對我這種老人家來說，完全是不同「生物」。

一代人有一代人的不同價值，於社會上、學校裏，矛盾日增。對於管教，什麼是好、什麼是壞，視乎不同判斷——是否服從群體、配合上級？抑或尊重個人自主、接納選擇？

學校的訓導體系，多少反映社會價值觀，而且常靠近保守的一方。面對價值多元的爭論，習慣以單一方法管理學生的學校，難以迅速跟隨時代轉變。

筆者讀中學時，聽說訓導主任會於早會之後到學校附近快餐店巡查，看看有沒有遲到仍在食早餐不上學的學生。像上述訪問中的學生，遲都遲了，潛台詞就是反正都會被罰，又何必太趕急上學？也可能是，第一節課、開學禮，其實不去都沒有損失？

當然，學校不是「無掩雞籠」。如果讓學生自由上學、出出入入，對教學沒有好處。不過除了返學準時與否，還有不少議題——不同意的功課，學生有沒有選擇權？認為老師教得差，可否選擇自修？願意承擔英文不及格的後果，可以在英文堂溫習數學嗎？倘若選擇價值多元、學生自主，答案似乎是「可以」；惟可以想像，真正實現時，只會天下大亂。

校規以外的可能

好吧，那課堂以外呢？社會愈來愈接受「smart casual」、緊身西裝、西裝短褲，為什麼校服只有領呔裇衫配直腳長褲？校服是否必然只有男女各一款才是「端莊整體、儀容大方」？男生束長髮可以嗎？瀏海有多長、褲腳有多窄？頭髮長度、褲腳寬度，跟成績有關嗎？然後相信就會有校長說，學校不應緊貼時尚、爭妍鬥麗，學生宜專心學習。

談到學習，上課可以用手提電話查資料嗎？功課可以用生成式AI（人工智能）完成嗎？電腦時代，還需要傳統的默書和抄寫功課嗎？考試採取更多元評核方式，但為何只有一個考試一個成績一個制度？

這些不同的討論，很少有學校正視，也似乎不是大家多關心的議題；於學校裏，即使有學生提起，也不起波瀾。可是，在大家愈來愈多疑問的時候，如何回應，其實重要。

怎應對時代轉變

值得教育界討論

校規不是無中生有，自有其歷史因由和教育原因。教育界中人明暸，卻不一定合理，也不容易跟學生解釋。與時並進可以，惟往往受制於保守的教育文化而難以轉身，最終與學生的矛盾增加，對管教又不知是否有益。

「遲都遲了」，說得輕鬆；一夕爆紅的背後，反映新世代對規矩的不同看法。這些看法，長遠如何衝擊學校教育？教育界要如何應對？有沒有空間應對？值得討論。

