觀點
周永新

周永新：市民摸不着頭腦的經濟和民生數字

【明報文章】政府最近公布的一系列經濟和民生數字，市民聽來總覺得不知如何理解。不是說這些數字的真確性有問題，而是這些數字彼此並不配合，有些看來更互相矛盾，例如說經濟好了，失業率卻不跌反升。最令市民感到困惑的是，一些數字所表達的情况，於現實環境裏卻看不到，例如說來港設立公司的新增企業數字創新高，寫字樓空置率卻居高不下，街上的空舖也隨處可見。

這是怎麼一回事？為什麼市民對政府公布的經濟和民生數字總是摸不着頭腦？怎樣才可使市民對這些數字有清晰理解？

筆者就着本港經濟表現、就業狀况、人口變化三方面，以下從市民角度，看看如何協助他們理解這些政府公布的經濟和民生數字，及數字對他們生活的影響。

經濟恢復增長 市民收入卻維持平穩

首先是經濟表現。這方面，市民常問的是︰近兩三年的經濟表現代表了什麼？經濟增長有改善自己生活嗎？企業數目增加，有否刺激市場動力？

根據統計處數字，這兩三年本港經濟恢復增長：2023年本地生產總值上升3.2%、2024年是2.5%，增長勢頭於2025年仍然繼續，最新預測是全年增長2%至3%。仔細一點分析，經濟所以恢復增長，主要由於疫情過後，貨品、服務的出口和輸入出現明顯復蘇，今年第二季更因美國關稅措施迫在眉睫而有兩位數字增幅。

不過，私人和政府消費開支都處於較低水平，有時更出現負數，理由是政府財政有赤字，市民私人則普遍消費意欲疲弱。固定資本形成方面，除2023年增加11.4%之外，2024年只有1.9%，2025年首季和次季分別增加1.1%及2.8%，表示投資仍然呆滯。簡言之，過去兩三年香港經濟仍處於膠着狀况。如果美國總統特朗普的關稅政策對香港出入口有什麼打擊，本港經濟表現只會原地踏步。

新增職位 非一般打工仔可受惠

這樣，經濟增長有改善市民生活嗎？若從市民的收入來比較。2024年第二季受僱人士的月入中位數是2萬元，到2025年第二季仍是2萬元，完全沒有變動。至於住戶月入中位數，情况也一樣：2024和2025年第二季都維持在3萬元左右。以數字來看，疫情過後的初期，市民收入確有些微反彈；惟過去兩三年，市民收入只能夠維持平穩，這也是造成市面消費疲弱的主要原因。

財政司長陳茂波上月在網誌宣稱，將有84間非本地公司準備在港投資500億元，不僅創造逾兩萬個職位，且將租置168萬平方呎地方作為科技、工業和商貿用途，對本港工業轉型和經濟發展有促進作用。過去兩三年，特首和問責官員都不斷強調，香港現有企業數目創歷史新高，家族辦公室紛紛來港成立辦事處，而來港上市企業公開招股（IPO）的數目，於全世界證券市場中數一數二。

無可否認，近年香港金融市場發展興旺，香港本身的優勢也吸引了不少科技和金融企業來港設立公司。惟這些企業創造的職位，是一般打工仔可以受惠嗎？換言之，企業數目多了，但能否對基層僱員產生「滴漏效應」，效果仍待觀察。

總結而言，香港近兩三年經濟表現雖差強人意，一般市民的生活卻沒有因此得到實質改善。市民感到困惑的是，無論企業數目如何創新高、外來投資如何理想，現實生活上，他們卻必須就着有限的收入謹慎地消費。

疫後經濟復蘇 失業率卻上升

其次是就業狀况。這方面，市民常問的是︰本港經濟既然有復蘇，為什麼失業率近一年卻上升？失業率上升，為什麼還有輸入外地勞工的必要？政府既要推動「銀髮經濟」、釋放長者生產力，為什麼時有報道長者找不到工作？

前政府經濟顧問歐錫熊早前在《明報》觀點版撰文（註），指出香港經濟雖有增長，就業狀况卻不理想，原因在於「近年經濟增長動力主要來自對外貨物貿易和金融活動，覆蓋面不廣泛」。簡單來說，疫情後的經濟復蘇，集中於金融、出入口等幾個行業，但這些行業僱用的多是較高學歷和技術的僱員，未能惠及一般打工仔，所以失業率不降反升。歐錫熊在文中更指出，市民消費持續不振，整體就業狀况仍難樂觀。

輸入外勞敏感複雜 解決辦法非「一刀切」

為什麼市民消費仍未見起色？構成的原因是多方面的，未必如一些人建議派發本地消費券便可解決。這樣，停止輸入外地勞工，又能否使今年5至7月的3.7%失業率不再上升？

或許沒有輸入外地勞工，失業率可能返回去年第三季的3%。但這樣做會對整體經濟有益嗎？有連鎖食肆老闆明言︰若僱員中不是有5%外勞，他可能無法經營下去，勉強經營下去也賺不到錢。另一方面，報道指有僱主輸入外勞後即解僱現職長工。輸入外勞是非常敏感和複雜的勞資問題，解決辦法並不是「一刀切」的允許或停止輸入外勞，勞資還得好好商議。

至於銀髮經濟中的長者就業問題，筆者在這欄多次討論，一些觀點不再重複。總的一句：情况並不是長者不願就業，而是長者要找到一份適合自己學歷、經驗、健康狀况、時間、興趣的工作，就絕對不是容易的事。社會人士不應對長者就業有過高期望；過了退休年齡的長者是否繼續工作，有他們的考量，特別是自己的經濟狀况。

人口增加 主要來自單程證持有人

最後是人口變化。這方面，市民常問的是︰為什麼人口數目這幾年總是徘徊在750萬間？「搶人才」的目的是什麼？過去幾年整體人口在質方面有什麼變化？

上月中政府公布最新人口數據，年中居港人口共752萬，與去年同期相若。以數字而言，香港人口自2019年達到750萬之後，過去6年並沒有多少增加，維持在740萬至750萬左右。值得注意的是，過去一年約有3.2萬名單程證持有人移入，減去1.38萬移出的香港居民，可見本港人口增加，主要是來自單程證持有人。

政府近年不是千方百計「搶人才」嗎？勞福局長孫玉菡提供的數字是：截至今年7月底，各項人才入境計劃共收到約51萬宗申請，其中約34萬宗獲批，逾22萬人已抵港。加上約10萬「高才通」受養人，理論上香港整體人口應有增加，不應止於現時的750萬。

近日有意見認為，來港人才和他們的受養人，並不如期望的來港定居，更有可能在取得香港永久居民身分後離開。孫玉菡局長其後補充說：截至7月底，近1.4萬名來港高才簽證期滿，其中54%人申請續簽，獲批者的月入中位數約4萬元。看了這些數字，一般市民心中仍有不少疑竇，也不知這些數字背後的意義。

簡言之，本港出生率仍將處於低水平，人口老化是不可逆轉的事實；人口增長主要依賴外來人口（主要是內地居民）移入。這樣看來，香港未來人口的變化，將不僅是量的增減，更重要的是質的改變。而質的改變對香港未來經濟和社會規劃，看來更值得政府重視。

總結而言，數字上本地經濟確實有增長，可惜市民卻感受不到自己的生活有改善。政府真的要好好解釋。

註：〈香港經濟雖增長 就業狀况不理想〉，2025年7月24日

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

