韓成科：僥倖脫罪 不能掩飾案情嚴重——對於炸彈案判決的3點觀察

判決引起香港社會嘩然，原因是3宗炸彈案性質嚴重、情節惡劣，目的是要製造大量傷亡，而且人證物證俱在；但最終多名被告卻被陪審團一致判定脫罪，判決明顯與公眾看法和社會利益存在嚴重落差。對於案件判決，有3點值得分析。

須正視案件危害性

一是必須正視口岸炸彈案的危害性，僥倖脫罪不能掩飾案情嚴重。口岸炸彈案的出現，是2019年「黑暴」的一個延續，暴徒企圖通過設置及引爆炸彈，造成嚴重傷亡。暴徒為達到政治目的，共策劃了3次暴恐行動：第一次是將爆炸裝置在明愛醫院急症室男廁格內引爆；第二次是在羅湖港鐵站，有清潔工於車廂發現一個袋，內有一個4吋大的黑色及紅燈閃爍爆炸裝置；第三次是暴徒計劃於將軍澳尚德邨停車場外，在科大生周梓樂的悼念活動中放置20公斤「祭壇狀炸彈」。

雖然3宗爆炸案未有造成嚴重傷亡，但主要是因為被及時發現，並不代表事件不嚴重。恰恰相反，3宗炸彈案都故意在人流密集地點設置，目的就是為了製造重大傷亡；沒有造成傷亡是幸運，而非暴徒「仁慈」。

案件本質涉恐怖主義國家安全

二是口岸炸彈案的本質不是一般罪案，而是涉及恐怖主義和國家安全，針對非特定市民、企圖實施無差別傷害的爆炸品犯罪，恐怖主義性質嚴重，對市民生命安全危害性極高。

案中策動組織「九十二籤」，罔顧人命，行徑喪心病狂、喪盡天良，其製造炸彈的技術和襲擊規模，更在3宗案件中呈現不斷演進、擴大之勢。如果不是及時阻止，難保他們不會成功在繁市造成炸彈爆炸，屆時後果將不堪設想。各界對於這些恐怖分子和恐怖襲擊，絕不能有絲毫同情和大意。

事實上，法庭早前已裁定本案所有被告人均「表證成立」，這代表法官都認為控方提出的證據，於法律層面已經十分充分；但最終因為陪審團的決定，而令部分被告脫罪。有人認為，法庭的判決說明恐怖襲擊根本不存在，是誇大云云。這種說法並不準確，恰恰相反，法庭並沒有否定警方的調查及執法行動，暴恐的威脅也是確實存在，幸好警方高度警覺、果斷行動、依法履職，成功瓦解一個極度危險的恐怖組織，及時阻止一場必然導致嚴重傷亡的慘劇。事實證明：不是恐襲威脅不存在，只是有人在負重前行。

辯方在審訊過程中，反覆攻擊污蔑警方威逼及刑訊逼供，企圖通過抹黑警方的伎倆令被告脫罪。但法庭在聆訊中已經明確裁定，所有被告的口供及相關證據，均在自願及合法情况下取得，足以表明辯方含血噴人。一眾被告於聆訊過程中為求脫身，更是醜態畢露：互相推諉、「狗咬狗骨」，甚至有被告自稱「扮勇武為溝女」。這些所謂「勇武派」、所謂「手足」，在利益面前毫無廉恥、互相「甩鍋」的行徑，其醜態醜行，已經暴露於人前。

陪審團處理涉國安案件 並不適宜

三是口岸炸彈案涉及恐怖主義和國家安全，理應上升至國安案件高度，由國安法官審定；以陪審團處理國安案件的做法，並不適宜。特區政府應汲取這次經驗，不能令香港特區國安法律出現漏洞。

法庭的獨立審訊，必須尊重；本案的審訊，亦體現了香港的法治原則，彰顯了本港司法獨立。但同時，判決也確實引起很大爭議，也令社會反思一些涉及恐怖主義及國家安全的案件，交由陪審團審判是否合適合理。一個不爭的事實是，經過2019年「黑暴」，香港社會變得高度陣營化、政治化，一些具有不同政治立場的市民，出任陪審團處理有關案件時，很難做到完全中立、理性、持平。而且，涉及國家安全的案件，往往案情複雜、證據量大，庭審時間遠超預期；由一般市民組成的陪審團，未必有足夠知識和時間去處理案件。就如這次炸彈案審訊，涉及160多日，陪審團的生活和工作受到嚴重影響，也有個別成員曾表達不滿。這說明有關案件的最好處理方法，是作為國安案件處理。

國安案件是指依據《港區國安法》或香港《基本法》第23條的相關法律，針對涉及「分裂國家」、「顛覆國家政權」、「恐怖活動」及「勾結外國或境外勢力危害國家安全」四大類犯罪行為的案件防範、制止和懲治危害國家主權、統一、領土完整及安全的行為。

國安案件由行政長官指定的國安法官處理，可以不設陪審團，但同時案件同樣遵循法定原則，如「無罪推定」、「一事不再審」等，保障被告人的辯護權和訴訟權利，並不會損害被告權益，相反可以令審訊更加專業、理性、中立。根據炸彈案的案情和性質，已經符合國安案件中的「恐怖活動」類別，為了製造社會恐慌、脅迫政府或組織等目的，採取暴力、破壞、恐嚇等手段。未來司法部門應該汲取經驗，涉及國安案件應以國安案件審理。犯法者必定會受到法律嚴懲，以彰顯正義和公義。

作者是香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[韓成科]