陳帆川：媒體如何藉AI圖片遊戲 推高訂閱率？

「我的經濟學家腦袋告訴我，如果一樣東西——例如『可信度』——變得非常稀缺，它的價值就會水漲船高。」美國約翰霍普金斯大學教授Filipe Campante，去年讀到深偽（deepfake）技術和假新聞對美國大選的影響，開始構思這個實驗。他想求證：如果讀者感到眼前的資訊真假難辨，他們會否更願意付費訂閱可信的新聞媒體？

研究團隊與德國大型報社SZ合作，向1%網站訪客和訂戶推送一個小測驗，先問他們對於新聞和社交媒體可信性的看法；然後給他們看3對新聞圖片，叫他們從每一對之中，找出哪一張是由AI生成。結果發現，僅得2%參加者正確地找出3張AI圖片，超過三分之一人全錯。

AI圖片愈來愈逼真，並非新鮮事。有趣的是，該團隊追蹤了參加者隨後100多日的讀報習慣，發現每天到訪SZ網站的人提升了2.5%。訂戶接受了該項測試後，更大機會付費續訂，退訂率下跌了三分之一。在測試中得分愈低、愈被AI圖片考起的人，每天讀報或隨後續訂的機會率更高。

主理這項研究的Campante，接受美國尼曼新聞實驗室訪問時表示：「公眾對資訊的信任度持續崩潰，但這實驗突顯了崩潰的底線。只要人們確信一些新聞來源能夠真正幫助他們克服這項信息挑戰，這些新聞來源便能夠從中獲利。」

他指出，信譽良好的大型媒體是AI亂象的得益者，例如有能力鉅細無遺地分析來自加沙和烏克蘭戰地影片的《紐約時報》。他又舉例指，在德國公信力高的SZ，其中一句廣告口號就是：「真相只能夠被蒐集出來，無法被生成出來。」意指AI生成的技術，無法取代採編團隊抽絲剝繭地蒐集真相。

目前最廣泛的AI應用是生成文章總結，讓讀者可快速瀏覽新聞。但Campante說：「單單用AI來總結文章，無法吸引讀者。你不能僅僅抱持着既有信譽。你必須向讀者證明，隨着信息挑戰加劇，你可以幫助他們。你必須證明，隨着影片愈來愈容易造假，你有能力幫助讀者區分真假影片和音頻。從這個意義上講，新聞報道比以前更有價值。」

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]