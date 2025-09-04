明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
聞正聲

聞正聲：建立穩定幣發牌制度 促進港金融創新發展

【明報文章】數字資產交易近年發展極之迅速，是金融科技重要而且極具發展潛力的一環。為了在傳統金融步入數字資產時代中穩佔先機，特區政府近年一直有序推進合適的監管框架——繼2023年6月實施虛擬資產交易平台發牌制度後，《穩定幣條例》亦於今年8月1日實施，就穩定幣發行人設立發牌制度。一連串完善虛擬資產活動監管框架的舉措，突顯香港作為國際金融中心在保持市場穩定的同時，勇於推動金融創新的擔當。

穩定幣成數字資產新興選擇

有留意數碼資產發展的市民，必定注意到穩定幣近年於全球金融市場迅速發展。按估算，全球穩定幣總市值約2400億美元，而去年全球穩定幣交易量則超過20萬億美元，預計市場對穩定幣的需求將會進一步增加。

穩定幣是加密貨幣的一種，但與一般數字資產例如比特幣（bitcoin）的價格經常大幅波動不同，穩定幣以維持幣價穩定為目標，並非投資或投機工具。穩定幣是一種運用區塊鏈技術的支付工具，由私人機構發行，通過錨定某些資產來維持價值，最常見的是與美元或其他法定貨幣掛鈎，亦可與黃金等現實世界的資產掛鈎。

基於穩定幣價值穩定，它在虛擬資產領域扮演着類似現金的角色，最常被用作交易媒介及價值儲存工具。結合其價值穩定特性及區塊鏈技術，可做到全天候運作及極短時間到帳，能夠提高運作效率及降低交易成本，大幅減低跨境匯款及貿易支付時間和費用。

香港率先完善穩定幣監管框架

今年5月香港立法會通過《穩定幣條例》，規定在港發行法幣穩定幣、在香港以外地方發行宣稱錨定港元價值的法幣穩定幣，或向香港公眾積極推廣其法幣穩定幣的發行，都必須向金管局申請牌照及接受其監管，是全球首批建立穩定幣法定監管框架的司法管轄區之一。

事實上，穩定幣在支付、跨境交易、去中心化金融（DeFi）及Web3生態系統中的應用潛力巨大。基於穩定幣迅速到帳的特性，各地商界貿易時，都可以在港發行的穩定幣作跨境支付，此舉對避免匯率波動有莫大好處。而即使交易當地金融體系不太成熟，使用穩定幣亦能夠減低當中的風險及提升效率，好處顯而易見。

香港飲了「頭啖湯」，據報美國、英國、新加坡、日本、韓國、澳洲等經濟體，都已經或開始啟動對穩定幣的監管提案。各經濟體有此反應，實屬正常，全因大家都已看到穩定幣於不同場境的應用潛力。舉一例子：國產電玩遊戲《黑神話：悟空》在全球掀起熱潮，至今年7月底已大收15.9億美元。若未來有更多電玩遊戲採用穩定幣作為交易結算，箇中市場潛力有多大，毋庸贅述。

當然，特區政府除了看到穩定幣的機遇，亦看到箇中風險。因此，財經事務及庫務局長許正宇在條例通過時表示，發牌制度秉持「相同活動、相同風險、相同監管」原則，着重風險為本，致力締造穩健的監管環境，不僅符合國際監管要求，亦為本港虛擬資產市場提供穩定基礎，推動行業的可持續發展，保障用戶權益，鞏固香港作為國際金融中心的地位。

根據傳媒報道，於《穩定幣條例》實施首月，金管局一共收到77宗穩定幣發行人牌照的申請意向；有意申請牌照的機構，包括銀行、科技企業、證券和資產管理公司、電商、支付機構等。可見市場對監管框架反應正面。

港積極擁抱金融創新

香港作為國際金融中心，擁有健全的監管環境、豐富的營商機遇和資金支持，在推動金融科技發展上具備獨特優勢。正如財政司長陳茂波所言，香港作為國際金融中心和創新科技樞紐，正努力擁抱數字資產發展的大趨勢；在平衡「適當監管」和「推動發展」前提下，積極引領和推動相關的創新探索與發展。

《穩定幣條例》實施，為虛擬資產市場迎來一個嶄新格局。港大經管學院金融學教學副教授謝國生曾經撰文指出，香港可致力成為美元穩定幣與港元穩定幣對接中國內地的超級聯繫人，透過雙軌監管框架強化港元地位，亦有利於人民幣國際化。香港可藉自身國際金融中心的優勢，加上就發展虛擬資產生態圈的清晰戰略佈局，增加香港對全球投資者的吸引力，為人民幣國際化注入新動能。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[聞正聲]

相關字詞﹕聞正聲

上 / 下一篇新聞