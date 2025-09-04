明報新聞網
觀點
王義桅

王義桅：上合組織何以成為人類命運共同體示範

【明報文章】早前，上海合作組織（上合組織）天津峰會圓滿落幕。這不僅是上合組織成立以來規模最大的一次峰會，更是在聯合國成立80周年之際，推動構建人類命運共同體的一次成功峰會。中國國家主席習近平於峰會上提出「全球治理倡議」，與此前的「全球發展倡議」、「全球安全倡議」、「全球文明倡議」一道，對標構建人類命運共同體中，持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容等重要目標。

上合組織命運共同體，為何能夠走在人類命運共同體建設的前列？上合組織用「上海精神」凝聚了共識，用務實合作收穫了成果，用開放包容擴大了朋友圈，並用中國智慧和中國方案，為區域乃至全球和平與發展作出了實實在在的貢獻。

在「上海精神」指引下，上合組織將繼續同舟共濟、精誠合作，齊心協力構建上海合作組織命運共同體，推動建設新型國際關係，攜手邁向持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容的世界。

持久和平的千年夢想

西方有諺語云：「人類創造了一個沙漠，把它叫做和平。」古希臘歷史學家修昔底德也指出，「和平是戰爭中永遠繼續的休戰」。因此，儘管近代有哲學家康德《永久和平論》理想，但是西方國際關係始終走不出「戰爭-和平-戰爭」的循環。現實主義國際關係理論大師肯尼斯沃爾茲（Kenneth Waltz）寫道：「理論家解釋了歷史學家知道的東西：戰爭是常態。」

承載中國北宋時代思想家張載「為萬世開太平」理想，上合組織倡導以和平方式解決爭端、以共贏理念促進發展繁榮，擯棄霸權主義、強權政治、零和博弈、以鄰為壑的舊思維，開創了致力於實現人類永久和平的新路。《上海合作組織成員國元首理事會天津宣言》寫道：「成員國主張建設持久和平的世界，呼籲統籌應對傳統和非傳統安全威脅與挑戰。」

共同安全的殷切期盼

上合組織成立之初，就在踐行中國提倡的新安全觀，從起初的「互信、互利、平等、協作」新安全理念，不斷升級為「共同、綜合、合作、可持續」新安全觀，打造平等相待、守望相助、休戚與共、安危共擔的命運共同體，從應對「三股勢力」（編者按：指暴力恐怖、宗教極端、民族分裂勢力）到經濟與安全合作。

上合組織作為歐亞地區維護和平穩定的有效機制，在應對包括國際恐怖主義、極端主義、有組織犯罪、販賣毒品等非常規安全挑戰方面，取得長足進步。此次天津峰會，成立上海合作組織應對安全威脅與挑戰綜合中心、打擊跨國有組織犯罪中心、信息安全中心、禁毒中心，為歐亞大陸的共同安全，提供更加堅實的機制保障。

普遍繁榮的共同目標

上合組織也是中國合作共贏理念的實踐平台，於地區發展議題上，多邊主義、自由貿易，構建開放型世界經濟。上合組織成員國相關主管部門開展相互磋商和信息交流，具有重要意義，並推動建立上合組織開發銀行和發展基金。這表明，在「一帶一路」倡議下，上合組織更是賦予了新的安全治理與互聯互通新使命。

開放包容的國際體系

上合組織成立之初，就確定了「不針對其他國家和國際組織」的原則，形成了結伴而不結盟、對話而不對抗的合作模式。各成員國應當繼續秉持「上海精神」，高舉和平發展合作的旗幟，不搞封閉排外的小圈子，不打地緣博弈的小算盤；積極推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，合力構建人類命運共同體。

上合組織於對外交往上，始終秉持開放平等、包容透明原則，「朋友圈」不斷擴大。天津峰會上，阿塞拜疆、亞美尼亞申請加入上合組織，這是上合組織本身開放包容理念的體現，表明歐亞大陸「向東看」是大勢所趨。上海合作組織還有土耳其、阿塞拜疆、亞美尼亞、柬埔寨、尼泊爾、埃及等對話伙伴國，以及阿富汗、蒙古為觀察員國，推崇貿易便利化，呼籲維護以世界貿易組織規則為核心的多邊貿易體制，建設開放型世界經濟，發出了堅持多邊主義、反對保護主義的一致聲音，致力於維護開放包容的國際體系。

「天下大勢，合久必分，分久必合」。上合組織從解決蘇聯解體的「分」——邊界劃分、邊界安全、區域安全，到今天的「合」——踐行「互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展」的「上海精神」，推動構建新型國際關係和人類命運共同體，成為新型國際組織的典範。

成立24年來，上合組織以《上海合作組織憲章》、《上海合作組織成員國長期睦鄰友好合作條約》為遵循，構建起不結盟、不對抗、不針對第三方的建設性伙伴關係。這是國際關係理論和實踐的重大創新，開創了區域合作新模式，為地區和平與發展作出了新貢獻，推動實現歐亞各國共同復興，建設人類命運共同體，開創人類新文明。

作者是中國人民大學國際事務研究所所長、太和智庫高級研究員

