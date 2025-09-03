王家豪：從二戰終結80年 回望中俄關係與戰後秩序

早在今年5月習近平訪俄之前，中國駐俄羅斯大使撰文稱，對二戰的共同史觀構成中俄關係重要基礎之一，並強調兩國肩負捍衛二戰勝利成果、維護戰後國際秩序的共同責任。這些論述與習近平強調的「正確歷史觀」一脈相承，亦是對「個別國家」為攫取地緣政治私利而試圖篡改二戰歷史、挑戰戰後國際秩序的回應。

不少西方觀察者認為，中俄關係主要建基於現實利益考量，尤其體現在地緣政治層面。例如今年中俄雙邊貿易額，自2022年俄烏戰事爆發以來首次下滑；而被寄望扭轉走勢的「西伯利亞力量2號」天然氣管道等能源項目，則遲遲未見落實，部分原因在於中方顧慮觸及美國「二級制裁」。在此背景下，所謂共同的二戰史觀與捍衛二戰勝利成果的共同責任，能否補強中俄關係的理念基礎？其對當前地緣政治形勢與大國角力，又有何啟示？

二戰史觀 同中有異？

要弄清中國的「正確」二戰史觀，或須先界定何謂「錯誤」史觀。今年5月中國人民大學重陽金融研究院發表報告，指出西方學術界與輿論界存在4種被界定為「錯誤」的二戰史觀，分別是「忽視中國說」、「西方中心說」、「二戰6年論」與「日本受害論」。然而，俄羅斯學界和輿論是否亦難免陷入這些偏誤，值得商榷。

首先，不少中國學者指出，西方主流史學在相當程度上，淡化中國於抗日戰爭的關鍵角色。在此問題上，俄羅斯領導層與社會輿論之間存在不少分歧。普京於今年紅場「勝利日」閱兵儀式上表示，俄方高度評價中國人民在二戰勝利中的貢獻。不過，根據俄羅斯獨立民調機構列瓦達中心（Levada Center）去年調查，僅有8%俄國民眾認為中國是衛國戰爭時期的盟友。即使是國營的全俄羅斯民意研究中心（VTsIOM）於2020年的調查，亦只有5%受訪者認為中國是蘇聯在第二次世界大戰的主要盟友；另有36%甚至認為，中國對二戰勝利幾乎沒有任何貢獻。

其次，所謂「西方中心說」，指出於二戰史敘事裏過度突顯英美等國在勝利中的主導地位，並淡化乃至矮化蘇聯與中國的歷史作用和貢獻。對此，中俄看法頗為相近——俄烏戰爭爆發後，莫斯科頻頻抨擊西方推動所謂「消除俄羅斯」（cancellation of Russia）政策。

具體而言，俄羅斯駐華大使批評歐洲議會把8月23日（1939年《蘇德互不侵犯條約》簽署日）訂為「歐洲斯大林主義和納粹主義受害者紀念日」，指此舉旨在以不當方式將德國「第三帝國」與蘇聯畫上等號（註）。此外，他慨嘆俄方代表近年被排除於「奧斯威辛集中營解放日」等紀念活動之外，儘管當年正是蘇聯紅軍解放了該集中營。同時，普京於上月中旬在紀念蘇聯紅軍參與千島群島登陸作戰之際表示，蘇聯於二戰末期徹底改變遠東戰略形勢，使日本投降成為必然，並在拯救中國等國人民免於滅絕與奴役威脅方面發揮了重大作用。在中國學界看來，這番表述是否亦可被視為帶有「西方中心說」傾向，並暴露出俄羅斯沙文主義？

再者，不少中國學者批評，西方主流史學將二戰起點狹義界定為1939年德國入侵波蘭，從而忽略早於1931年日本即已對中國東北發動侵略（九一八事變）的史實。可是，全俄民意研究中心的調查亦顯示，多數俄羅斯受訪者（48%）認為二戰爆發於1941年6月22日（納粹德國對蘇聯領土發動大規模進攻之日）；僅有33%認為是1939年，另有8%人持其他看法。這個調查結果，很可能源於「衛國戰爭」在俄羅斯學校歷史課程與資訊空間中長期佔據核心位置。

最後，「日本受害論」在俄羅斯輿論中，則恐怕難以得到廣泛支持。對於廣島和長崎原爆悲劇，俄方未見過多同情，反而借題發揮以釋放政治信號。例如，普京批評美國創下動用核武之先例；俄外長拉夫羅夫則譏稱，日本當局一方面刻意淡化美國當年對日暴行，另一方面卻指控俄羅斯發出核恫嚇。俄羅斯主張，「日俄和平條約」須以日本承認二戰結果為基礎，但雙方多輪磋商至今未見成果。

誰是戰後秩序「捍衛者」

西方國家將中俄界定為國際秩序的修正主義者，惟中俄強調自身乃戰後國際秩序的捍衛者，並在聯合聲明裏矢言共同維護以聯合國為核心的國際體系。前者本質上是話語權之爭，但後者則攸關中俄的實質國家利益。

在俄羅斯官方歷史敘事裏，二戰後所建構的「雅爾塔體系」，由英、美、蘇三國領袖劃定各自勢力範圍；惟冷戰結束後，美國被指背離「共治全球」的安排，反而尋求單極霸權。於此脈絡下，普京治下俄羅斯的擴張行為（包括對烏克蘭發動戰爭），被詮釋為替俄國在國際秩序中重拾其「應有位置」的正當之舉。

儘管戰後秩序未必完全契合當前中國利益，北京仍以《聯合國憲章》為依歸，旨在理順對台灣的主權主張。中國亦批評華府漠視主權平等、領土完整與不干涉內政等國際法基本原則，並指此舉一旦常態化，勢將對現行國際體系造成嚴重衝擊。在上述原則之下，北京認為俄烏戰爭爆發的原因之一，是北約持續東擴，對俄羅斯安全環境造成不利影響，藉此指出歐美亦應承擔部分責任。

此外，中俄同為聯合國安理會常任理事國，握有否決權。因而兩國強烈反對他國繞開聯合國框架施行單邊強制措施，以維持自身在重大國際議題上的最終決策權。

國際關係新趨勢：非西方力量崛起

除了自我定位為戰後秩序「捍衛者」之外，中俄也致力推動國際體系改革，惟其間不乏彼此牽制與外交角力。於去年「金磚國家」峰會上，普京倡議推動聯合國改革，包括提升發展中國家的代表性與話語權，以促成以所謂「全球多數」（global majority）為基礎的、更公正的世界秩序。同時，中國亦主張推動安理會改革，並以其作為世界最大發展中國家的身分作為正當性基礎。

以中俄領銜的非西方力量崛起，已成為21世紀國際關係的新趨勢，並為當前地緣政治格局增添變數與不確定性。同時，西方所謂「中國見頂論」（Peak China）日益流行，其要旨在於：威權政體一旦增長見頂，更傾向採取侵略性的對外擴張。惟此說充其量只能用以解釋俄羅斯於2014年吞併克里米亞，對其後俄國全面入侵烏克蘭的預判則顯力有未逮。

註：〈紀念蘇聯人民1941-1945年偉大衛國戰爭勝利80周年〉，2025年5月9日「新華網」

作者是莫斯科國立國際關係學院博士生

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[王家豪]