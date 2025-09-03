明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
王家豪

王家豪：從二戰終結80年 回望中俄關係與戰後秩序

【明報文章】今年適逢第二次世界大戰結束80周年，北京今日舉行抗戰勝利紀念活動，俄羅斯總統普京亦應邀出席。俄羅斯駐華大使稱，普京與中國國家主席習近平早已達成共識，雙方將相互支持兩國各自舉辦的二戰勝利紀念活動，以彰顯中俄全面戰略協作伙伴關係的高水平。遺憾的是，其餘主要戰勝國，包括英國、美國與法國，均未派政要代表出席；來華觀禮的外國元首與政府首腦人數，亦不及今年5月俄羅斯紅場「勝利日」閱兵。

早在今年5月習近平訪俄之前，中國駐俄羅斯大使撰文稱，對二戰的共同史觀構成中俄關係重要基礎之一，並強調兩國肩負捍衛二戰勝利成果、維護戰後國際秩序的共同責任。這些論述與習近平強調的「正確歷史觀」一脈相承，亦是對「個別國家」為攫取地緣政治私利而試圖篡改二戰歷史、挑戰戰後國際秩序的回應。

不少西方觀察者認為，中俄關係主要建基於現實利益考量，尤其體現在地緣政治層面。例如今年中俄雙邊貿易額，自2022年俄烏戰事爆發以來首次下滑；而被寄望扭轉走勢的「西伯利亞力量2號」天然氣管道等能源項目，則遲遲未見落實，部分原因在於中方顧慮觸及美國「二級制裁」。在此背景下，所謂共同的二戰史觀與捍衛二戰勝利成果的共同責任，能否補強中俄關係的理念基礎？其對當前地緣政治形勢與大國角力，又有何啟示？

二戰史觀 同中有異？

要弄清中國的「正確」二戰史觀，或須先界定何謂「錯誤」史觀。今年5月中國人民大學重陽金融研究院發表報告，指出西方學術界與輿論界存在4種被界定為「錯誤」的二戰史觀，分別是「忽視中國說」、「西方中心說」、「二戰6年論」與「日本受害論」。然而，俄羅斯學界和輿論是否亦難免陷入這些偏誤，值得商榷。

首先，不少中國學者指出，西方主流史學在相當程度上，淡化中國於抗日戰爭的關鍵角色。在此問題上，俄羅斯領導層與社會輿論之間存在不少分歧。普京於今年紅場「勝利日」閱兵儀式上表示，俄方高度評價中國人民在二戰勝利中的貢獻。不過，根據俄羅斯獨立民調機構列瓦達中心（Levada Center）去年調查，僅有8%俄國民眾認為中國是衛國戰爭時期的盟友。即使是國營的全俄羅斯民意研究中心（VTsIOM）於2020年的調查，亦只有5%受訪者認為中國是蘇聯在第二次世界大戰的主要盟友；另有36%甚至認為，中國對二戰勝利幾乎沒有任何貢獻。

其次，所謂「西方中心說」，指出於二戰史敘事裏過度突顯英美等國在勝利中的主導地位，並淡化乃至矮化蘇聯與中國的歷史作用和貢獻。對此，中俄看法頗為相近——俄烏戰爭爆發後，莫斯科頻頻抨擊西方推動所謂「消除俄羅斯」（cancellation of Russia）政策。

具體而言，俄羅斯駐華大使批評歐洲議會把8月23日（1939年《蘇德互不侵犯條約》簽署日）訂為「歐洲斯大林主義和納粹主義受害者紀念日」，指此舉旨在以不當方式將德國「第三帝國」與蘇聯畫上等號（註）。此外，他慨嘆俄方代表近年被排除於「奧斯威辛集中營解放日」等紀念活動之外，儘管當年正是蘇聯紅軍解放了該集中營。同時，普京於上月中旬在紀念蘇聯紅軍參與千島群島登陸作戰之際表示，蘇聯於二戰末期徹底改變遠東戰略形勢，使日本投降成為必然，並在拯救中國等國人民免於滅絕與奴役威脅方面發揮了重大作用。在中國學界看來，這番表述是否亦可被視為帶有「西方中心說」傾向，並暴露出俄羅斯沙文主義？

再者，不少中國學者批評，西方主流史學將二戰起點狹義界定為1939年德國入侵波蘭，從而忽略早於1931年日本即已對中國東北發動侵略（九一八事變）的史實。可是，全俄民意研究中心的調查亦顯示，多數俄羅斯受訪者（48%）認為二戰爆發於1941年6月22日（納粹德國對蘇聯領土發動大規模進攻之日）；僅有33%認為是1939年，另有8%人持其他看法。這個調查結果，很可能源於「衛國戰爭」在俄羅斯學校歷史課程與資訊空間中長期佔據核心位置。

最後，「日本受害論」在俄羅斯輿論中，則恐怕難以得到廣泛支持。對於廣島和長崎原爆悲劇，俄方未見過多同情，反而借題發揮以釋放政治信號。例如，普京批評美國創下動用核武之先例；俄外長拉夫羅夫則譏稱，日本當局一方面刻意淡化美國當年對日暴行，另一方面卻指控俄羅斯發出核恫嚇。俄羅斯主張，「日俄和平條約」須以日本承認二戰結果為基礎，但雙方多輪磋商至今未見成果。

誰是戰後秩序「捍衛者」

西方國家將中俄界定為國際秩序的修正主義者，惟中俄強調自身乃戰後國際秩序的捍衛者，並在聯合聲明裏矢言共同維護以聯合國為核心的國際體系。前者本質上是話語權之爭，但後者則攸關中俄的實質國家利益。

在俄羅斯官方歷史敘事裏，二戰後所建構的「雅爾塔體系」，由英、美、蘇三國領袖劃定各自勢力範圍；惟冷戰結束後，美國被指背離「共治全球」的安排，反而尋求單極霸權。於此脈絡下，普京治下俄羅斯的擴張行為（包括對烏克蘭發動戰爭），被詮釋為替俄國在國際秩序中重拾其「應有位置」的正當之舉。

儘管戰後秩序未必完全契合當前中國利益，北京仍以《聯合國憲章》為依歸，旨在理順對台灣的主權主張。中國亦批評華府漠視主權平等、領土完整與不干涉內政等國際法基本原則，並指此舉一旦常態化，勢將對現行國際體系造成嚴重衝擊。在上述原則之下，北京認為俄烏戰爭爆發的原因之一，是北約持續東擴，對俄羅斯安全環境造成不利影響，藉此指出歐美亦應承擔部分責任。

此外，中俄同為聯合國安理會常任理事國，握有否決權。因而兩國強烈反對他國繞開聯合國框架施行單邊強制措施，以維持自身在重大國際議題上的最終決策權。

國際關係新趨勢：非西方力量崛起

除了自我定位為戰後秩序「捍衛者」之外，中俄也致力推動國際體系改革，惟其間不乏彼此牽制與外交角力。於去年「金磚國家」峰會上，普京倡議推動聯合國改革，包括提升發展中國家的代表性與話語權，以促成以所謂「全球多數」（global majority）為基礎的、更公正的世界秩序。同時，中國亦主張推動安理會改革，並以其作為世界最大發展中國家的身分作為正當性基礎。

以中俄領銜的非西方力量崛起，已成為21世紀國際關係的新趨勢，並為當前地緣政治格局增添變數與不確定性。同時，西方所謂「中國見頂論」（Peak China）日益流行，其要旨在於：威權政體一旦增長見頂，更傾向採取侵略性的對外擴張。惟此說充其量只能用以解釋俄羅斯於2014年吞併克里米亞，對其後俄國全面入侵烏克蘭的預判則顯力有未逮。

註：〈紀念蘇聯人民1941-1945年偉大衛國戰爭勝利80周年〉，2025年5月9日「新華網」

作者是莫斯科國立國際關係學院博士生

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[王家豪]

相關字詞﹕王家豪

上 / 下一篇新聞