劉銳紹：安民未掛招賢榜 不悼崇禎悼海棠——從二戰結束80周年看歷史的點與面

今年是二戰結束80周年，人類如何看二戰歷史的點與面？有否與上述曲詞雷同？每念及此，故引為今天標題。

（一）簡略回顧世局變幻

──綜觀過去80年，世界由西方陣營主導慢慢變成美蘇爭霸；後來美國贏了，變成一霸獨大。近年中國國勢上升，美國感到威脅，外國還說G20（二十國集團）實際是G2（中美）主導。無論如何，這說明世界曾向多邊、多元、多極發展，藉以取得平衡。但強者總想佔優，並不斷擴大優勢；相對弱者則努力維持多邊機制，不想被排擠。換言之，國際仍有合縱連橫空間，惟多元力量時聚時散，形成陣營之間新的爭逐和隱憂。

──美國多年來一霸獨大，一直按其利益主導世界秩序和干預地區事務；為顯示「世界警察」的影響力，一些沒有多大利益的地區事件，它也會介入。不過近10多年來，美國雖未到強弩之末，但已有點力不從心，對不涉及美國重大利益的國際事情逐漸觀而遠之，既不招賢，也不懷柔，更不安民。可見，未來地區性的衝突可能增加。

──中國由1980年代改革開放，初期韜光養晦、沉着應付，徐圖後計；近年綜合國力上升，經濟和科技的成績尤其顯著，逐步躋身大國之林。不過中國仍有不少積累多年的弊病、封建土壤仍厚，現代化管理基礎還未鞏固，現代公民意識還有很大拓展空間，民智參差的問題有待解決……諸如此類，毋庸諱言。若不直面這些現狀，欲在二戰結束之後80年的世界變局中更上一層樓，也許又會雜草叢生。

（二）如何看待抗戰史

──二戰結束，中國也爭來抗日成功的成績，大家都肯定、歌頌及珍惜民族擺脫苦難的努力和意義。不妨從這段歷史尋找最大公約數，為今天凝聚中外各方官民力量而靈步智行。做得好，可以內外強身健體，此謂「壯民族大氣」，而不是小器；做得不好或彆扭，則會適得其反。

所以廣義而言，中國抗日勝利應是中國人民奮戰的勝利，而不是單單依靠個別政黨的努力，也不是某人的功績。用毛澤東的話說，「人民，只有人民，才是創造世界歷史的動力」（1945年中共第七次全國代表大會政治報告）。用這角度來團結更廣泛群體，比拚命聚焦於一點更有良好效果；因為毋須聚焦，才能普照，愈是聚焦，愈會失焦。從團結策略看，把光環放在全民身上，更能顯示領導者的推動力。人民、軍旅、領導、政黨各有分工，毋須互相排斥，也不用刻意突顯。還有，可以強調自己努力之功，但毋須貶低別人對民族貢獻之勳，這才是最大公約數。

──官方紀念抗戰勝利80周年，有值得高興之處，但也引來爭議，最突出的是抗戰8年還是14年？誰是抗戰中流砥柱？內地近年傾力尋找歷史，列舉一些過去少提的事例。沒問題，倘找到有說服力的真憑實據，可以拿出來。

不過，若想自己的研究結果得到公認，最好方法就是讓各方不同意見一起討論，驗證你拿出來的史實；即使出現爭論以至激辯，也不是壞事。只有這樣，你的證據才不會變成宣傳。如今，上述爭議停留於各自表述的狀態，內地更只可講今天的版本，雷厲風行，層壓而下，客觀效果只會把新版本變成硬銷的產品，難以說服人心。新版本在坊間更引起另一種反應，就是「今天的領導否定昨天的領導」，這也許不是官方願意看到的了。

記得中日韓三國專家學者，曾在三國政府支持下合作研究東北亞歷史。在這過程中，曾出現意見碰撞和交鋒。當時原則是，先從容易取得共識的事情入手，共識一件寫一件；未能共識的，有兩種處理方法，一是列出各自觀點，二是暫時擱置不談。後來，研究結果還用3種語文出版，惟內容是相同的。可惜，這項工作後來又因為政治和外交原因沒有繼續下去。假如抗日歷史也能在兩岸之間採取類似的辯論方法，不是可以「懷柔先借帝花香」嗎？

──討論歷史不是寫小說，不宜玩文字遊戲，更不能偷換概念。在此，難就現時各種論調和細節開展，但不妨憶述1980年代我長駐北京採訪的一個歷史研討會。與會者提出幾項研究歷史的基本原則：不能把局部的點變成全局的面；不能把特定歷史時段覆蓋整個歷史階段；不能把宣示立場的言行（包括文字或語言），當作已有的具體行動；不能只用「成王敗寇」邏輯套在歷史之上，必須尊重當時歷史事實，也接納當時的歷史局限。秉正原則，就不會出現「不悼崇禎悼海棠」的疑惑了。

內地網民戲謔地說：倘無限擴大，抗日歷史可以延伸至明代戚繼光抵抗日本倭寇，或晚清甲午戰爭。網民多肯定中共在抗日戰爭裏的角色、努力和貢獻，但到了全面檢視的時候，他們又會有更寬闊視角。

（三）抗日史的操作效果

──長遠而言，內地有關抗日戰爭的宣傳將有效果，因為官方掌握一切「歷史持久戰」的資源和權力，惟不妨從眼前實際操作的效果看看。外界提出一個問題：中國要日本正視歷史、以史為鑑，這是應該的、必須的；那麼，中國又應如何對待本國歷史呢？例如2500多年前的孔子，由承認為「萬世師表」變成「批林批孔」的「奴隸主階級代表」，再變回今天正面的「古代思想家、教育家」。這些變遷，某程度上反映了「安民未掛招賢榜」；如今面對抗日戰爭歷史，才會引起「懷柔先借帝花香」的疑問。

──外交界早已流傳一種說法：日本曾表示可以像向韓國作戰爭道歉一樣（後來還有以「文化交流」名義設立基金，賠償韓國「慰安婦」），向中國道歉，但有一條件，就是道歉之後中國就不能再提此事。中國認為不能接受，因為此後中國就會失去一張強而有力牽制日本的外交牌。果真如此，這是外交戰略的考慮，官方有其理由。

不過，對外可以如此，那麼對內呢？很多歷史事件也涉及民間的傷害，在此難以細說。惟「北望煤山哭聲響」，是否可以想辦法安慰哭聲呢？

──更貼身的問題是：如何對國民黨做統戰工作？大陸邀請台灣人士出席閱兵典禮，看「中流砥柱」；但部分台灣人認為這是「偷樑換柱」，因為國民黨主席朱立倫據報不會出席，受邀的是該黨前主席洪秀柱。按眼前現實，國民黨的「柱」只會是「中流砥柱」的配角，也引起國民黨不滿，會否感到「不悼崇禎悼海棠」呢？

總之，無論對外、對內、對兩岸，都要靈步智行。「開基創業話興亡」，就要「安民早掛招賢榜」，才是萬全之策。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]