觀點
宋偉

宋偉：二戰結束80周年的反思——人類不能回歸叢林法則

【明報文章】今年是第二次世界大戰結束80周年。二戰的意義，不僅僅在於擊敗了德國、日本和意大利組成的法西斯陣營，更重要的是建立了戰後國際秩序的基本規範和主要機制。聯合國成為戰後國際秩序的中心，是理想主義和現實主義、公平與效率的結合。儘管霸權主義、強權政治仍然存在，尤其是在冷戰時期，美蘇爭霸導致聯合國的運作遇到很大困難，但是，以《聯合國憲章》為代表的國際法準則深入人心，愈來愈成為強而有力的國際規範；弱肉強食的叢林法則，被國際社會唾棄。追求國際關係的民主化、法治化，建立更加公平合理的國際政治經濟新秩序，已經成為全球治理體系改革的大方向和大趨勢。

從國際聯盟到聯合國 進步巨大

第一次世界大戰之後，通過「凡爾賽-華盛頓」會議，戰勝國完成對戰敗國的處理，建立了一個普遍性的國際組織，即國際聯盟。相比一戰前的國際秩序，一戰之後建立的國際秩序包含許多新元素，可被視為新國際秩序的雛形，比如強調集體安全原則、強調不使用武力來解決國際爭端等。不過，其仍是一個過渡產物，與聯合國相比存在明顯差異。一戰後國際秩序的構建和運作中，這些新的國際關係理念，並不居於主導地位，沒能有效付諸實踐。

檢視國際聯盟關於戰後問題的許多處理，明顯遵循舊的權力政治和叢林法則。例如，日本要求繼承德國在中國山東「權益」的問題、日本侵佔中國東北的問題等，國際聯盟都沒有辦法做出有效回應。

以聯合國為中心的二戰後國際秩序，雖然存在霸權主義、強權政治的因素，惟的確具有巨大進步性。相比國際聯盟，聯合國建立了更多常設機構，涵蓋全球絕大多數國家，是第一個真正意義上的世界性國際組織。以《聯合國憲章》的宗旨和原則所代表的國際法準則，是一整套更加完整、自洽、進步的新型國際關係原則和規範。例如，《憲章》強調主權平等，而主權平等必然意味着各國應互相尊重、互不干涉內政。

此外，《憲章》不再奉行簡單的理想主義，即國際聯盟的集體安全原則，而是結合了理想主義與現實主義——聯合國安全理事會意味着大國協調，意味着有效率地應對國際危機；聯合國大會和其他許多國際機構，則突出中小國家的代表性，強調一國一票，以促進在國際政治、經濟和社會領域裏，更加公正、合理的全球治理。聯合國和其他大多數專門國際組織，都建立了工作聯繫，形成一個龐大的國際組織體系。這些國際組織體系所規定的原則、規範、規則，管理着國家之間往來的方方面面，極大降低了國際交往成本。總之，聯合國作為二戰後國際秩序的主體部分，代表國際關係的民主化、法治化發展方向，是人類走出叢林社會的一個重要里程碑。

不過近年來，於國際關係中，赤裸裸的權力政治、叢林法則、單邊主義、極端民族主義的聲音明顯抬頭，尤其是在特朗普第二個美國總統任期剛開始的這半年。人們可能會被特朗普許多踐踏國際法準則的言行驚掉下巴，例如他宣稱美國要取得格陵蘭島、控制巴拿馬運河等。國際關係是否會因此「回到未來」？也就是說，在未來回到古代和近代叢林法則佔主導的那種狀態？筆者以為，國際關係不應該也不能夠回到叢林狀態。大多數國家應該攜手努力，進一步完善以聯合國為中心的全球治理體系，打造新型國際關係，構建人類命運共同體。

叢林法則下 各國「人人為戰」

首先，國際關係回歸叢林法則，會令所有國家都處於不安全狀態。各國將為了自身安全發展軍備，最終會陷入「人人為戰」的無秩序狀態。對中小國家來說，《聯合國憲章》規定的宗旨和原則，當然是至關重要，堪稱是它們的「保命符」；對大國來說，這些宗旨和原則同樣重要，因為大國之間也存在實力差距。實力更強的大國可以基於自身優勢，對其他大國「卡脖子」、施行制裁，甚至發動戰爭。即便對於國際體系中的所謂霸權國而言，一個完全沒有規則秩序的國際體系，也是成本極高的，因為這意味着霸權國需要時時動用實力去威脅、談判、攻擊，才能夠實現自己的目標。而霸權國並非在所有領域都具優勢，甚至在很多方面也受制於人，並不能「包打天下」。

其次，國際關係回歸叢林法則的一個可怕前景，就是核擴散及其他大規模殺傷武器的擴散。對中小國家而言，由於無法建立與大國匹敵的常規軍事力量，擁有核武器便成為一個非常有效、簡便的方案。所有國家都擁有核武器，可能意味着國際體系的現狀被固化，使主要國家間不敢輕易發動戰爭。但是，這種普遍的核擴散也意味着巨大風險，例如核武器可能流入一些恐怖組織、分裂勢力手中，造成完全不可控的混亂和破壞。

戰後國際秩序 絕不能推倒重來

最後，國際關係回歸叢林法則，得不到大多數國家的支持，這種逆流而動是不可持續。以中國為代表的廣大「全球南方」國家，已經成為二戰後國際秩序的中流砥柱，而且大多數國家都是開放的國際經濟體系受益者。二戰之後的國際政治秩序，強調主權平等、民族自決、保護人權，這是一套比較平衡、合理的國際規範體系。以人道主義干涉規範為例，除非出現大規模人道主義災難，以及得到聯合國安理會批准，否則西方大國就不能實行單邊主義的軍事干涉。於國際經濟秩序中，以世界貿易組織為代表的治理機制，在強調自由貿易的同時，也適當顧及了發展中國家，給予它們一些差別待遇和特殊待遇。

總而言之，拋棄過去80多年國際關係實踐發展出來的優秀成果，重回以前的強權政治、弱肉強食，勢將損害絕大多數國家的利益，是不得人心、必然失敗。二戰後的國際秩序，可以被進一步改革完善，但絕不能被推倒重來。

作者是中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、國際關係學院教授

