狄志遠：政府安置政策 忽視動物生死

【明報文章】近年本港的發展計劃接連推進，從新界東北、洪水橋到茶果嶺，如今輪到屯門亦園村。每一次收地清拆，政府總會強調居民得到安置；但在這些安排之中，與村民一同生活的動物，卻始終不見蹤影。

對人而言，發展意味着被迫遷徙與重新適應；對動物來說，卻往往是失去家園、遭棄養，甚至直接走向人道毁滅。這種長期存在的盲點，揭示了現行安置政策的不足，亦反映政府對生命價值的選擇性漠視。

人或得其屋 動物卻無處可去

據估計，清拆亦園村涉及多達800至1000隻貓狗。牠們有的多年守護村落，有的早已成為居民伴侶，是社區不可或缺的一部分。然而，官方的安置政策卻對牠們隻字不提。專用安置屋邨的出租單位，全面禁止飼養寵物（因視障或醫療理由而需飼養服務犬或伴侶犬，則可提出申請）；至於資助出售單位雖然容許，但價格高昂，絕大部分村民難以負擔。結果就是，最弱勢的一群人，反而最沒資格帶着寵物上樓。

隨着部分居民陸續「上樓」，已經有狗被棄養村口，也有貓狗被迫留在即將清拆的屋舍，等待義工接手。更多居民則在網上焦急張貼領養帖，苦苦尋找願意收留牠們的人。對飼主來說，是無奈與痛心；對動物來說，更是茫無出路。

這樣的安排，等於迫使居民與動物分離，把人推到「被制度驅使的棄養」境地。長者失去陪伴多年的毛孩，往往陷入孤獨與抑鬱；家庭被迫拋下寵物，承受沉重的情感創傷。至於動物，牠們的命運更為殘酷，往往不是流落街頭，就是遭人道毁滅。

近年政府熱中推動「動物友善」形象，例如增設寵物公園，或研究放寬餐廳限制，彷彿動物政策有所進步；當局更聲稱「一直推動動物與市民和諧共處的政策目標」。

然而這些舉措，多屬表面文章；真正攸關動物生死的收地與安置安排，卻從未被正視。當居民被迫遷離家園時，動物卻徹底被排除在安置制度之外。

動物安置並不是「額外福利」——牠們是家庭的一部分，關乎居民的生活與尊嚴。若政府真有誠意改善政策，必須正面承認這一點，並將動物安置制度化。

專用安置屋邨完全可以劃出寵物友善樓層，讓攜帶動物的住戶集中居住，既保障家庭完整，也減少與其他住戶的摩擦。現行的伴侶犬政策，亦需要徹底改革——以重量作為門檻，既武斷又荒謬；更合理的做法，是以品種與性情作為審批標準。只要狗已絕育、經檢查健康良好，飼主又願意遵守清潔、牽繩及防噪音規範，就應該有資格上樓。申請程序也應簡化，不應一味依賴昂貴的醫生診斷，社工的專業判斷完全可以成為依據。

動物安置 必須納入規劃

此外，收地之前必須做「動物凍結調查」，把區內的貓狗數量及分佈納入影響評估，並預早規劃配套。若能夠設立地區性的臨時安置中心，為因體型或數量限制而無法即時上樓的寵物提供暫時庇護，並容許主人定期探訪與照顧，就能夠避免大量動物被迫走向人道毁滅。這樣的做法，才算是真正對動物的交代，及對居民情感的尊重。

同時，當局對動物福利機構的資助模式亦需檢討。現時的項目式撥款，不足以應付清拆帶來的龐大收容壓力。倘能夠提供穩定的營運資助，並建立透明的收容配額，確保受發展影響的動物得到優先保障，便能讓這些機構在危機時刻發揮真正作用。

更重要的是，香港至今仍沿用過時的《防止殘酷對待動物條例》，對棄養缺乏明確規範。若要真正落實動物福利，必須制定現代化的「動物福利法」，明確禁止棄養，設立嚴格罰則，並賦予執法部門足夠權力。唯有如此，「動物安置」才不會流於口號，而是能夠成為制度的一環。

亦園村的清拆提醒我們：發展不能夠只計算人頭，更不能把與人共生的動物排除在外。文明社會的價值，在於能否善待最弱小的生命。唯有在人寵共生的理念之下，安置政策才能夠真正做到「以人為本」，並延伸至「以生命為本」。

作者是新思維主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

