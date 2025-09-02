明報新聞網
觀點
馮廣榮

馮廣榮：致未來社工：社工不止是輔導者

【明報文章】在這個時代，選擇成為社工，是一種逆流而上的勇敢。社工學生不為單純追逐名利，而是選擇走進社會的縫隙，傾聽那些被忽略的聲音，陪伴那些被邊緣化的人群。他們學習的不止是知識與技巧，更是在培養一種深刻的社會責任感與人文關懷。這條路不容易，它不保證高薪、不保證穩定，甚至不保證被理解。但是，它卻值得被尊敬與鼓勵。

不止是輔導 更是橋樑

社工的工作常被簡化為「輔導」，但事實上，他們的角色遠比這複雜與深遠——他們是資源的連結者，協助個案取得醫療、教育、法律等社會資源；是社會倡導者，為弱勢群體發聲，推動制度改革；是危機處理者，在家庭暴力、精神健康、災難現場中提供即時支援；更是社區建構者，促進居民參與和凝聚力，打造更有韌性的社區。

例如，一個社工在學校中發現某名學生長期缺課，深入了解後，發現他家中有經濟困難、父母離異，導致他必須打工養家。社工不止是安慰他，更協助申請援助金、連結社區資源，甚至與學校協調，彈性安排課程，令他能夠繼續學業，長遠更希望賦權予他，讓他能自立自主。

社工的專業不止是「幫助人」，而是「改變人與社會的關係」。他們看見的不止是個案的表面問題，而是「人在情景中」更能洞察背後的結構性不公，並透過行動促成改變。這是一種深層的社會實踐，也是一種對人性與公義的堅持。社工不是單方面的施予者，而是與個案共同走過困境的同行者。他們不止是提供服務，更是建立關係、重建信任、賦予力量的橋樑。

培養批判與實踐能力

在社工課堂上，學生學習社工理論、溝通技巧、評估方法、介入策略，也研讀社會政策、倫理原則與人權議題。這些知識與技能固然重要，惟更關鍵的是，學生是否能夠在學習過程中，培養出對社會不公的敏感度、對弱勢群體的同理心，以及對改變現狀的渴望。社工教育的核心，是培養「批判性實踐」的能力。這意味着，社工學生不止是接受現有制度的安排，而是能夠質疑、反思並提出更好的可能。他們學會在複雜的社會結構中辨識權力關係，理解個案的困境不止是個人問題，而是與貧窮、歧視、排除等社會因素密切相關。

例如，在探討長者照顧議題時，社工學生不止是學習如何提供服務，更要思考：為何長者在制度中被忽略？照顧政策是否足夠？社區是否有足夠的支援網絡？社工學生要學會於理論與實務之間找到平衡。他們不止是紙上談兵的理論家，也不是盲目執行的技術者。他們是能夠將理念化為行動的人，是能夠在現場做判斷、於制度中尋找空間、在困境中創造可能的人。

在迷惘中堅持初心

親愛的社工學生們，你們選擇了一條不容易的路。這條路充滿挑戰，也充滿意義。在未來的工作中，你們可能會面對資源匱乏、制度限制、個案的無力與社會冷漠。但請記得：你們的存在本身，就是一種希望。

當你感到疲憊、懷疑，甚至想放棄時，請回想你為什麼選擇這條路——是因為你曾看見某個孩子在暴力中無助地哭泣？是因為你曾陪伴一個長者走過孤獨的晚年？還是因為你相信，每一個人都值得被尊重與照顧？

你的努力，可能不會立刻改變世界，但卻能夠改變某一個人的世界。而這樣的改變，正是社工的最深刻價值。

讓社工成為志業

社工不止是一份工作，它需要熱情、耐心、智慧與堅持。它不止是職場上的角色，更是一種對社會的承諾、對人性的尊重。願你們在學習的路上，不斷探索，不斷成長，最終成為一個能夠看見人、理解人、陪伴人，也能夠改變社會的社工，令這個世界多一份溫柔、多一份力量。

願你們不忘初心，勇敢前行。

作者是東華學院人文學院高級講師、美國死亡教育及輔導學會認可死亡學院士

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[馮廣榮]

相關字詞﹕馮廣榮

