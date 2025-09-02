明報新聞網
觀點
歐陽五

歐陽五：80年盛大紀念 中國所求為何？

【明報文章】北京那場盛大紀念就快登場了。近期綵排演練、發布會釋放信息、長安街沿線布景等動作，伴隨網絡上流傳的裝備「大傢伙」片段，已將海內外對這場儀式的「期待值」拉滿。

從2014年中國以國家立法形式確定9月3日為「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」，到2015年（勝利70周年）首次高調舉行「9．3大閱兵」，再到今年（勝利80周年）的隆重紀念活動，不難看出：「逢十大年」高規格紀念抗戰勝利，成為一種沿襲。

凝聚民族心氣 宣示和平意志

中國如此重視這個歷史日子，搞如此大陣仗紀念，所求為何？形式是內在的投射。筆者以為，這是中國基於80年來，尤其近10餘年裏民族成長、國民心態、地緣現實、世界變局等國內國際因素所做出的回應與籌謀——於內，重在以史為脈，凝聚民族「心氣」；於外，重在以史為鏡，宣示和平意志。

愈臨近「9．3」，抗戰紀念氛圍愈發濃厚，中國民眾的家國情懷在重溫歷史中「血脈覺醒」。北京盧溝橋畔的中國人民抗日戰爭紀念館、上海四行倉庫抗戰舊址、廣東惠州東江縱隊紀念館等，迎來參觀高峰。小朋友向英雄浮雕敬禮、遊客對着斑駁的彈痕垂淚……人們沉浸式重溫抗戰精神，將浸透苦難與犧牲的地理坐標，轉化為「吾輩當自強」、「振興中華」的精神地標。

「你是中國人嗎？你愛中國嗎？你願意中國好嗎？」1935年民族危亡之際，教育家張伯苓向南開大學學子發出的「愛國三問」，穿越歷史時空，於艱苦卓絕的抗戰中得到高分回答，在勇於開拓的改革開放時期得到印證，如今也流露於當代年輕人對標英雄、正己言行的心緒與行動裏。

民族「精氣神」的凝聚，從小處看，激勵個體做好自己那份工；從大處看，讓中國人在面對外部風險時更加抱團。這些年，中國外部環境愈趨複雜；疫情、關稅戰等，均是對國民心態、國家凝聚力的壓力測試。所幸，從苦難中淬煉的民族精神，令中國保持穩定內核，一路闖關。隨着大閱兵「高燃時刻」到來，個體與歷史的融合、個體與民族的共振，將再次鍛造14億人的集體記憶，托舉起「中國向前」。

中國向前，不僅在於中國管好內部發展，還指向中國如何用好國際牌桌上的話語權，以軍事儀式、外交互動、議題設置等多元工具，重塑二戰歷史敘事，撬動全球正義力量，當好戰爭風險預警的「吹哨人」。

從1931到1945年，中國用14年時間、3500萬人的傷亡和難以估計的經濟損失，抗擊和牽制了日本陸軍總兵力的三分之二。這是中國近代以來第一次徹底戰勝外來侵略者，在世界反法西斯戰爭中，發揮東方主戰場的關鍵作用。

然而，在西方二戰敘事裏，中國戰場的功勞苦勞，常被美國原子彈「搶功」。歐美的勝利紀念聲勢遠蓋過中國，以致國際友人悲嘆「關於中國的很多抗戰故事某種程度上被遺忘了」。更可怕的是，日本軍國主義論調依舊喧囂，西方流行反華「政治正確」。近來，日本針對中國大閱兵的公關戰、外交戰、認知戰全面開火，美國官員還曾公開誇讚二戰日軍「英勇」。歷史真相與戰後秩序，面臨褻瀆、顛覆的危險。

黑就是黑，白就是白。正義與邪惡的邊界，哪能刻意混淆？付出與貢獻的分量，哪容隨意打折？和平與發展的勢頭，怎可被迫中斷？中國這場盛大紀念，就是要對外亮出鮮明態度。

兩場主場外交 發起交心攻勢

中國邀請26國領導人、來自五大洲的外國嘉賓出席80周年紀念活動，並在上海合作組織天津峰會跟與會各國，共同發表了世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年聲明。中國以兩場緊密銜接的主場外交活動，發起一輪「交心」攻勢——推動中俄大國相互支撐、中印關係靈活重啟，激活東南亞國家的共同二戰歷史記憶，延續同中亞國家、部分歐洲國家的傳統友誼，統合「全球南方」國家的多極化訴求，不斷擴大尊重歷史、厭惡霸權、崇尚公義的「國際朋友圈」。

國際觀察家也關注，中國的「和平共贏操作系統」，能否力壓西方大國的「劫掠好鬥操作系統」？老祖宗早就說過：「得道多助，失道寡助。」世界反法西斯戰爭的合法性和勝利80年的果實也已經印證。即便當下一些勢力想「風起亞太」，中國再也不是亂世浮萍，不是「小米加步槍」、「飛機不夠就飛兩遍」的舊年光景。大閱兵上的「鋼鐵洪流」、空中梯隊的新質戰鬥力、近期火熱的國產航母「五件套」，這些殷實家底，不會不令攪局者們有所忌憚。

抗戰勝利80周年紀念活動標識上，長城與橄欖枝同框。天安門城樓上，「中華人民共和國萬歲」與「世界人民大團結萬歲」對稱排列。它們以無比簡潔的方式，言明中國是次盛大紀念的兩大落點。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

