韋婷婷、張鳳儀、葉兆輝：新學年：如雞蛋花般孕育新生的希望

校方與家長或許也像這雞蛋花樹，花開後期盼結果，對學生的行為態度、學業及體藝成績有所規範和期待，對學生的成長寄予厚望。而養育孩子也如種花植樹，要選擇合適土壤、提供養分、適度澆水剪枝，讓他們在陽光下茁壯。

然而在香港，未必每個學生都可真正擁抱暑假、享受靜謐的悠閒。除了學校開設的暑假增潤班，放學之後琴棋書畫等興趣班，回家後還有一本本補充練習……然後，暑假就如落花般無聲飄過。一位前中學校長曾分享他的一個痛心經歷：某年開學的第一天，他處理了一名無聲離世的學生自殺事件。就如美國心理學家Edwin Shneidman所言，每名自殺者都會為身邊最少6至8名親友帶來不同程度的心靈創傷。校長在安慰父母之際，也花了很長時間消化這份悲痛。後來，校長積極倡導全校師生每天主動看着人說「早晨」。校長提出，主動向人說「早晨」，既可察覺對方的狀態，也可為高危者點亮一盞「被看見」的暖光。澳洲亦有一個類似的項目，稱為「你還好嗎？（R U OK?）」，每天一個看似簡單的問候，其實對那些處於困境的人來說意義甚大。

資料顯示， 2024年學童自殺事件比2023年有所回落，但每一宗自殺個案都令人痛心。因此，在新一學年，我們都不能掉以輕心——家校需要更緊密合作、互相補位，守護學生的精神健康，為其提供合適的成長土壤。

開學之後，學生面對新班別、人際關係、課程及測考內容，壓力及焦慮或難以避免，年幼的孩童更或會感到不安。家長及教師宜在開學初期多關注學生情緒，關心學生對新學年的適應，不要理所當然地假設學生已經準備好追趕課程進度，而且每個學生的步伐不一，切勿揠苗助長。

請相信無論學生屬於哪類形的樹苗，都會有自己的成長歷程。教師和家長可以施肥、可以灌溉，然後，就應等待和守候，樹苗總會有一天開花結果。本中心（港大防止自殺研究中心）自2012年起，在中小幼校園開始推行支援學生、教師、家長及學校的不同計劃，建立精神健康網絡，並提供資源、課程與工作坊。中心今年亦引入「自殺警覺意識培訓證書課程」與「自殺介入培訓證書」，以實證為本的技巧，教授中小幼教師和家長識別及協助有危機的學生。

新學年，校方宜從多方面着手，耕耘使學生健康成長的土壤，例如減少行政事務及會議時間、照顧教師的精神健康，讓教師有更多心力關顧學生情緒；應以「重質不重量」及「多樣化」為安排課業及評估的大原則，減少機械式的抄寫，及避免太多書寫的家課；班主任可每周安排與學生午飯一次，在輕鬆氛圍下認識彼此，讓校園可以築起精神健康的安全網。

另外，家長應花多些心神關心子女，不是單單關心其學習進度，而是關心子女整個人的身心健康，例如他們的胃口、睡眠質素、社交關係、開學的適應、運動、興趣，以及他們使用電子產品的時間等等；多花時間與子女共膳，耐心聆聽他們的想法和感受；多表達欣賞子女的內在價值，而非以結果及排名定義子女價值，讓家庭可以築起精神健康的安全網。

雞蛋花結果，是可遇不可求的偶然。不論花開花落，仍為路人所喜。新學年，冀願校方與家長能夠珍而重之地看待每名學生，「人只要存在，就有價值」，而新生們也能夠如雞蛋花般，在這片土地上茂盛成長，孕育不同的夢。

作者韋婷婷是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心學校發展主任，張鳳儀是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心培訓顧問，葉兆輝是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監

