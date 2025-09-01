明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
Emil Avdaliani

Emil Avdaliani：中東地緣政治的變與不變

【明報文章】自2023年加沙戰爭開始以來，中東經歷了徹底變化。首先是關於伊朗——於戰爭之前，它在區域的影響力處於頂峰：從地中海到波斯灣，從也門到南高加索部分地區，該國在很多方面都享有無可比擬的力量投射（unparalleled level of power projection）。此情况在過去一年改變了——以色列利用其優越軍事力量，削弱了伊朗的「抵抗軸心」（Axis of Resistance；一個由跟德黑蘭結盟之非國家軍事組織所組成的網絡）及該伊斯蘭共和國本身；對伊朗各地各種軍事目標的戰略轟炸，限制了該國的軍事能力，實際上也是它回應和防止未來潛在襲擊的能力。

伊朗地位轉弱 土耳其填補區域真空

「抵抗軸心」衰退（degradation），確實是影響整個中東的重大發展，但還有其他趨勢。以色列崛起至佔據區域主導地位（regional dominance）——至少在中期內——這一點顯而易見。伊朗地位轉弱所造成的真空，也被其他強權填補，當中土耳其是一個主要例子。

於敘利亞，安卡拉成功演變成主要角色，現在它計劃於該國建造一系列軍事基地，並廣泛地推動敘利亞建立更緊密結盟。同樣，土耳其於伊拉克的影響力也在擴大，安卡拉目標是建設「發展之路」（Development Road）——旨在連接安納托利亞（Anatolia）與波斯灣，或更廣泛地說是歐盟與印度洋的重大基建項目。此項目與2023年提出的「印度-中東-歐洲路線」（IMEC）形成對比，但後者一直進展甚微。

地區困擾問題依舊

不過，中東於許多方面仍無改變。在許多觀察者看來，困擾這地區的問題與數年前甚至數十年前的一樣，而其地緣政治發展也一如既往地停滯。

事實上，儘管伊朗遭到削弱，惟它仍然是一個不可小覷的力量。以色列或許是個強大角色，但其資源無法跟土耳其或伊朗的潛力相提並論。長遠來看，與伊朗競爭會消耗以色列資源，而後者將一直需要明確的外部支持。

伊朗之「抵抗軸心」也不是完全沒有能力對美國或以色列發動協調的壓力（coordinated pressure）。它的軍事潛力無疑已遭削弱，但鑑於其「軸心」成員（真主黨、哈馬斯及其他）所在的地理範圍、資源基礎，及最重要是當地民眾組織的支持，此網絡依然是整個中東的一個強大角色。

俄國仍然在中東根深柢固

另一個不變事物（constant）是俄羅斯的存在。雖然它隨着敘利亞阿薩德王朝（Assad dynasty）垮台而有所削弱，但莫斯科仍成功重組其於中東的態勢（posture）。阿拉伯主要國家的領導人對莫斯科的一連串高層次訪問，以及俄羅斯於海灣地區和黎凡特（Levant）區域的積極外交，都顯示俄羅斯保持着一個舒適位置。

事實上，即使是在敘利亞，莫斯科也成功重拾動力。例如最近俄羅斯傳媒報道，大馬士革對於俄方軍警恢復在敘國南部省份巡邏表達了興趣。此前，阿拉伯媒體有類似報道，稱俄國同時恢復了在鄰近敘利亞東北部城市卡米什利（Qamishli）的巡邏。

兩個舉措都是在敘利亞外長訪問莫斯科之後採取，這本身就與敘利亞政府限制以色列軍事活動的努力有關。後者自2024年底阿薩德倒台後，擴大了對敘利亞南部地區的領土控制。

總體來說，此等措施為俄羅斯保留其於敘利亞的地中海沿岸兩個軍事基地的軍事存在（military presence）而鋪路。因此，俄國在中東地緣政治裏仍然根深柢固。更廣泛而言，這將使俄國能夠跟北非和薩赫勒地區（Sahel region）維持安心的連繫——莫斯科已對那裏投入大量資源，以建立其地緣政治影響力。

巴勒斯坦問題未解 中東注定動盪不安

接着，或許未改變的主要地緣政治趨勢是巴勒斯坦國家地位（statehood）問題——它依然是幾乎所有中東衝突的核心；儘管歐盟、俄羅斯、中國、美國等等外部角色都付出了努力，但進展甚微。而在此之前，中東注定仍然是一個動盪不安的地區；其中，聲稱從加沙戰爭灰燼中冒起的新秩序，事實上終究不是那麼新。

（作者聯繫：社交媒體X帳戶「@emilavdaliani」）

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文，原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面；標題為本報編輯所擬，原題為「An Old New Order in the Middle East」）

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[Emil Avdaliani]

相關字詞﹕Emil Avdaliani

上 / 下一篇新聞