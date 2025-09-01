閻小駿、李拉：為什麼「上海精神」代表國際關係的新可能性

當下國際社會亟需「第三種可能」

當全球化進入深水區，地緣政治角力強勢回潮，兩種範式同時遭遇難題——以現實主義為基石的單邊主義、強權政治與結盟對抗，推升安全困境，誘發區域衝突、戰爭與產業鏈政治化等負面後果。二戰後以自由主義為理念的既有制度安排，則在經濟復蘇、金融穩定、科技合作等關鍵議題上屢現失靈。國際社會亟需一種能夠兼顧多樣性與合作性的「第三種可能」。

2001年6月15日，上海合作組織（上合組織）正式成立。上合組織自創立伊始，即以「上海精神」為根本準則，強調互信、互利、平等與協商，尊重文明多樣性，並致力於共同發展。這一理念，為上合組職持續成長提供了核心支撐。「上海精神」作為上合組織24年實踐所沉澱與映現的價值範式，恰是當下國際關係所亟需的新可能的現實樣本。

「上海精神」以「共同問題」而非「共同敵人」來凝聚合作，不複製傳統結盟的排他性架構，也不預設價值同質性作為合作門檻，而是在互信互利、平等尊重、協商共贏與共同發展的原則下，構建跨文明、跨制度、跨地緣的交往方式。其有效性，已在邊境反恐、口岸通關、能源互聯、本幣結算、教育人文交流等領域反覆驗證，證明不同國家完全可以把全球治理挑戰轉化為共同安全，把零和競逐轉化為共同發展，以文明互鑑替代價值先驗。

在組織設計上，上合組織逐步形成多層次、多領域、可迭代的運作格局。成員國元首理事會與政府首腦理事會，提供戰略引領與政策統籌；外交、國防、經貿、文化、衛生、教育等部長級與專家級機制常態運行；秘書處與地區反恐機構，承擔日常協調與執法支撐；圍繞綜合安保與禁毒等議題的專門平台持續拓展。

與此同時，決策與執行形成順暢、透明、可問責的鏈條，既堅守協商一致的程序正義，也保留快速回應突發挑戰的操作空間。20餘年來，上合組織由6個創始成員，發展為覆蓋亞、歐、非三洲的「上合大家庭」，現有10個成員國、兩個觀察員國與14個對話伙伴，走出共護安全、共促繁榮、共惠民生、共享紅利、共贏未來的和平發展之路，為新型國際關係提供可感可及的樣本。

民心相通 累積成為信任資本

安全、發展與文明，在上合組織框架內相互強化並形成良性互動。於安全領域，上合組織以法治化、常態化、實戰化的協作，提升區域安全供給；透過情報共享、聯合演訓、執法協同與清單互認，構建貫穿預警、處置與評估的全過程合作框架，並以反恐、反極端、反分裂及禁毒等公約協定，提供制度保障。上合組織的合作觸角也延伸至能源與生態、金融與供應鏈等新興安全領域，既降低誤判風險，又避免安全議題向經貿與人文外溢。

於發展領域，上合組織在區域內貿易與投資持續走深，供應鏈、產業鏈與資金鏈協同日益緊密——貿易便利化、促進投資、交通與金融協作機制不斷迭代；檢驗檢疫互認、口岸現代化、跨境物流走廊與本幣結算等安排加速落地，實質降低交易成本與制度摩擦，為營造可預期、可擴展的市場環境，創造了有利條件。

在文明交流層面，上合組織把文明互鑑寫入宗旨；教育、文化、體育、旅遊、衛生等合作不斷拓展，主題年活動接續推出。民心相通持續累積為長期信任資本，為國家間的協商與合作，提供穩固的社會力量支撐。

求同存異 以協商治理分歧

與傳統國際關係機制相比，以「上海精神」為基石的上合組織，關鍵創新在於形式不結盟而合作不鬆散，價值不求同而合作不虛無，理念不宣稱普世而方法可供推廣。它尊重差異、求同存異，以協商一致治理分歧，通過可重複、可驗證的小步協作積累信任，為國際合作提供務實的「工具箱」。

上合組織將高烈度競爭導入低敏感、高互補的公共品領域，以具體政策合作，增強各方參與動力，形成合作優先的行為激勵，並有效壓低誤判與衝突風險。同時，上合組織為「全球南方」提供了前所未有的議程塑造能力：以發展權為核心的議題設置，改寫了長期由少數國家主導的國際秩序，使更多國家能夠在規則形成的早期介入，提升新興經濟體在供應鏈治理、數字貿易、綠色金融等新領域的話語權，並為縮小「南北鴻溝」注入新動能。

上合組織以分層次、分領域、分步驟的方式推進合作，將一致性的要求落在具體項目而非宏觀口號上；透過小多邊與雙邊的先行先試，於條件成熟後擴大覆蓋與複製，避免以「一票否決」鎖死全局。同時，對地緣敏感議題實施議程隔離，將可合作議題與高敏感度議題清晰區分，從而維護組織有效運行所必需的共識基礎。

不自詡為唯一答案

而是提供可行路徑

歸根結柢，「上海精神」之「新」，不在於塑造一套凌駕成員之上的終極秩序，而是在多極、複雜、充滿不確定性的世界中，給出一種國家間可行的相處之道——承認差異，強調互信，追求互利，堅持協商，尊重文明，聚焦發展。它引導國際關係的關注由競逐與衝突，轉向合作與共處，將安全與發展連通為相互強化的政策迴路，並把「文明衝突」的敘事，轉化為「文明互鑑」的日常交往。

面對百年未有之大變局，「上海精神」並不自詡為取代一切的唯一答案，而是為不同國家在不放棄自身道路的前提之下，依然能夠尋找共同利益、實現共同安全與共同發展，提供一條切實可行的路徑。

上合組織的實踐表明，國際關係的進步，毋須以「同質化」為代價，更不必將衝突、對抗與遏制視為唯一手段。最具韌性的國際秩序，往往源自國家之間於日常合作中積累的善意與互信，源自面向問題的靈活協作，與可持續的互利安排。世界或許難以一夕和解，但完全可以持續降低衝突動機與誤判風險，並在不斷擴大的合作縫隙之中，開掘並證成21世紀國際關係的新可能。

作者閻小駿是香港大學政治與公共行政學系副教授，李拉是香港大學社會科學學院助理教授（研究）

