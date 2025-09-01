明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
閻小駿、李拉

閻小駿、李拉：為什麼「上海精神」代表國際關係的新可能性

【明報文章】21世紀以來，國際關係的主流範式往往在兩端之間反覆擺盪：一端是強調「力量最大化」與同盟遏制的現實主義政治敘事；另一端則是以規則普遍適用與全球治理為依歸的自由主義制度想像。

當下國際社會亟需「第三種可能」

當全球化進入深水區，地緣政治角力強勢回潮，兩種範式同時遭遇難題——以現實主義為基石的單邊主義、強權政治與結盟對抗，推升安全困境，誘發區域衝突、戰爭與產業鏈政治化等負面後果。二戰後以自由主義為理念的既有制度安排，則在經濟復蘇、金融穩定、科技合作等關鍵議題上屢現失靈。國際社會亟需一種能夠兼顧多樣性與合作性的「第三種可能」。

2001年6月15日，上海合作組織（上合組織）正式成立。上合組織自創立伊始，即以「上海精神」為根本準則，強調互信、互利、平等與協商，尊重文明多樣性，並致力於共同發展。這一理念，為上合組職持續成長提供了核心支撐。「上海精神」作為上合組織24年實踐所沉澱與映現的價值範式，恰是當下國際關係所亟需的新可能的現實樣本。

「上海精神」以「共同問題」而非「共同敵人」來凝聚合作，不複製傳統結盟的排他性架構，也不預設價值同質性作為合作門檻，而是在互信互利、平等尊重、協商共贏與共同發展的原則下，構建跨文明、跨制度、跨地緣的交往方式。其有效性，已在邊境反恐、口岸通關、能源互聯、本幣結算、教育人文交流等領域反覆驗證，證明不同國家完全可以把全球治理挑戰轉化為共同安全，把零和競逐轉化為共同發展，以文明互鑑替代價值先驗。

在組織設計上，上合組織逐步形成多層次、多領域、可迭代的運作格局。成員國元首理事會與政府首腦理事會，提供戰略引領與政策統籌；外交、國防、經貿、文化、衛生、教育等部長級與專家級機制常態運行；秘書處與地區反恐機構，承擔日常協調與執法支撐；圍繞綜合安保與禁毒等議題的專門平台持續拓展。

與此同時，決策與執行形成順暢、透明、可問責的鏈條，既堅守協商一致的程序正義，也保留快速回應突發挑戰的操作空間。20餘年來，上合組織由6個創始成員，發展為覆蓋亞、歐、非三洲的「上合大家庭」，現有10個成員國、兩個觀察員國與14個對話伙伴，走出共護安全、共促繁榮、共惠民生、共享紅利、共贏未來的和平發展之路，為新型國際關係提供可感可及的樣本。

民心相通 累積成為信任資本

安全、發展與文明，在上合組織框架內相互強化並形成良性互動。於安全領域，上合組織以法治化、常態化、實戰化的協作，提升區域安全供給；透過情報共享、聯合演訓、執法協同與清單互認，構建貫穿預警、處置與評估的全過程合作框架，並以反恐、反極端、反分裂及禁毒等公約協定，提供制度保障。上合組織的合作觸角也延伸至能源與生態、金融與供應鏈等新興安全領域，既降低誤判風險，又避免安全議題向經貿與人文外溢。

於發展領域，上合組織在區域內貿易與投資持續走深，供應鏈、產業鏈與資金鏈協同日益緊密——貿易便利化、促進投資、交通與金融協作機制不斷迭代；檢驗檢疫互認、口岸現代化、跨境物流走廊與本幣結算等安排加速落地，實質降低交易成本與制度摩擦，為營造可預期、可擴展的市場環境，創造了有利條件。

在文明交流層面，上合組織把文明互鑑寫入宗旨；教育、文化、體育、旅遊、衛生等合作不斷拓展，主題年活動接續推出。民心相通持續累積為長期信任資本，為國家間的協商與合作，提供穩固的社會力量支撐。

求同存異 以協商治理分歧

與傳統國際關係機制相比，以「上海精神」為基石的上合組織，關鍵創新在於形式不結盟而合作不鬆散，價值不求同而合作不虛無，理念不宣稱普世而方法可供推廣。它尊重差異、求同存異，以協商一致治理分歧，通過可重複、可驗證的小步協作積累信任，為國際合作提供務實的「工具箱」。

上合組織將高烈度競爭導入低敏感、高互補的公共品領域，以具體政策合作，增強各方參與動力，形成合作優先的行為激勵，並有效壓低誤判與衝突風險。同時，上合組織為「全球南方」提供了前所未有的議程塑造能力：以發展權為核心的議題設置，改寫了長期由少數國家主導的國際秩序，使更多國家能夠在規則形成的早期介入，提升新興經濟體在供應鏈治理、數字貿易、綠色金融等新領域的話語權，並為縮小「南北鴻溝」注入新動能。

上合組織以分層次、分領域、分步驟的方式推進合作，將一致性的要求落在具體項目而非宏觀口號上；透過小多邊與雙邊的先行先試，於條件成熟後擴大覆蓋與複製，避免以「一票否決」鎖死全局。同時，對地緣敏感議題實施議程隔離，將可合作議題與高敏感度議題清晰區分，從而維護組織有效運行所必需的共識基礎。

不自詡為唯一答案

而是提供可行路徑

歸根結柢，「上海精神」之「新」，不在於塑造一套凌駕成員之上的終極秩序，而是在多極、複雜、充滿不確定性的世界中，給出一種國家間可行的相處之道——承認差異，強調互信，追求互利，堅持協商，尊重文明，聚焦發展。它引導國際關係的關注由競逐與衝突，轉向合作與共處，將安全與發展連通為相互強化的政策迴路，並把「文明衝突」的敘事，轉化為「文明互鑑」的日常交往。

面對百年未有之大變局，「上海精神」並不自詡為取代一切的唯一答案，而是為不同國家在不放棄自身道路的前提之下，依然能夠尋找共同利益、實現共同安全與共同發展，提供一條切實可行的路徑。

上合組織的實踐表明，國際關係的進步，毋須以「同質化」為代價，更不必將衝突、對抗與遏制視為唯一手段。最具韌性的國際秩序，往往源自國家之間於日常合作中積累的善意與互信，源自面向問題的靈活協作，與可持續的互利安排。世界或許難以一夕和解，但完全可以持續降低衝突動機與誤判風險，並在不斷擴大的合作縫隙之中，開掘並證成21世紀國際關係的新可能。

作者閻小駿是香港大學政治與公共行政學系副教授，李拉是香港大學社會科學學院助理教授（研究）

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[閻小駿、李拉]

相關字詞﹕閻小駿、李拉

上 / 下一篇新聞