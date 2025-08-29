明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
林森

林森：改革大學院系與專業設置架構 讓教育回歸服務社會本質

【明報文章】經過公開考試放榜季，新一批學子即將告別中學，邁入大學校園。除了選擇心儀高校，未來4年所學專業的抉擇，也令許多學生和家長頗為頭痛。

傳統上，法律、醫學等一直是港生最青睞的熱門專業。目前已有3所大學提出申請，計劃設立本港第三間醫學院。就醫科而言，由於本地醫療人才緊缺，醫學院畢業生就業形勢相對樂觀。但商科、法律、建築這些熱門領域的畢業生，近年要在本港或周邊地區找到理想工作，難度卻與日俱增。

熱門專業「恒熱」 冷門專業「恒冷」

與不少本港及來自內地的申請人交流後，筆者發現一個有趣現象：無論是本港、內地還是國際學生，無論中學階段主修文科還是理科，很多學生都將工商管理列為第一志願。儘管人氣爆燈，但商科畢業生就業情况卻不理想。此外，商科學生跨專業深造並不多見，其他專業的學生反而有不少在研究生階段轉向商學院深造。這類學生在取得工商管理碩士學位後，因具備跨學科教育背景，反而更具優勢。

同時，一些冷門專業的畢業生由於人數較少，反而更易找到好工作。儘管如此，這些就業前景良好的專業，於大學入學諮詢中卻鮮有學生問津。比如室內設計高級文憑課程這類高度實用型、市場需求大的專業，卻經常出現招生不足情况。

大專院校專業設置與市場需求嚴重脫節

事實上無論是本港還是內地大學，當前的專業設置與20年前無太大差異，已無法滿足時代發展需求，導致學生於大學所學的很多專業知識，在進入社會後無法應用；而當前社會發展所亟需的知識和技能，卻無機會在本科階段學習和掌握。這問題已引起內地部門高度關注。今年3月教育部發布《關於開展2025屆高校畢業生「春季促就業攻堅行動」的通知》，提出建設「微專業」政策，要求全國範圍各大專院校圍繞人才市場的迫切需求，引導各地高校聯合企業新設1000個微專業和1000個職業能力培訓課程，助力學生更新知識結構、提升就業競爭力。

據《人民日報》今年7月報道，國家智慧教育平台已遴選33個實用緊缺專業的138門一流課程及應用技能型微專業等共1455門優質資源；圍繞人工智能、低空經濟等12個緊缺領域的60個重點方向，建設微專業和職業能力培訓課程，全國高校為2025屆畢業生共開設2654個微專業，修讀學生達7.4萬人。教育部列出的12大重點產業領域，包括新一代資訊技術、人工智能應用、新材料技術等，這已較傳統學科領域（比如經濟學、工程學等）貼地很多，但像加密貨幣等領域尚未上榜。

據參與籌建微專業的內地高校回饋，修讀微專業的本科生一般需用一個學期學習4至6門微專業課程，修讀完成後可獲相應證書。這些課程大多由高校與企業聯合開發，針對行業最新用人需求量身打造，與傳統專業課程有本質區別。

筆者認為，推行微專業政策是在不改變傳統大專院校院系結構基礎上，突破現有專業設置與人才培養方案滯後於市場需求的重大舉措。同時筆者也觀察到，一些更具時代特徵的新興專業也正不斷湧現，比如數據科學等。

相比專業設置的更新，大學院系架構的優化更具改革意義。早前筆者與香港大學新設的創新學院院長蘇國希教授交流，了解到港大設立創新學院的意義和其運作理念。

港大創新學院由港大建築學院、理學院、工程學院、經管學院聯合創立，是獨立於港大10個傳統院系之外的全新學院，今年9月起招收首批本科生，目前僅面向理科生。據蘇院長介紹，創新學院的培養理念是：學生從解決現實問題出發，根據實際需要學習跨學科知識，主動構建個人知識體系與優勢領域。從大一開始，學生可根據個人興趣選擇自己需要解決的社會問題作為課程項目，在尋找解決方案過程中，通過學院導師指導，自主到校內其他院系學習所需基礎知識。

培養學生成為學習的主人

在問題導向的培養模式下，學生不再局限學習某一專業的基礎課程，而能夠跨越四大基礎學科，獲得從技術研發到項目融資等多領域綜合能力的鍛煉與提升。在為「客戶」提供專業解決方案的過程裏，學生還會學習到團隊協作和溝通技巧。4年課程畢業後，創新學院學生將獲得「理學士（創新與科技）」這一全新的理學士學位。蘇院長表示，設置「創新與科技」這個專業的願景之一，就是為培養一批具靈活思辨和創新思維、養成終身學習習慣、能夠適應並應對社會對科技解決方案日益變化需求的理科人才。

筆者認為，港大成立創新學院具劃時代意義，其教育理念體現了教育的本質：學習知識和技能是為了更好解決現實問題，服務社會、建設香港和國家。學生為解決實際問題，自主涉獵不同專業領域知識，這有助其理解所學基礎學科知識的用處與意義，也能使其在與現實社會的互動過程裏了解國情和市場、學習商業社會運行規則，在大學畢業後無縫銜接進入相關行業發展。通過這個跟傳統「填鴨式」教學截然相反的主動學習過程，學生可以在大學時光裏學到自己未來所需，為自己設計前途，真正成為學習的主人。

作者是香港大學專業進修學院課程主任、中國與美國加州執業律師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林森]

相關字詞﹕林森

上 / 下一篇新聞