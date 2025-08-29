吳志隆：從兩宗「冒牌案」看立會角色界線

相對「問責」 解決問題更重要

筆者有不一樣的看法：相對於「問責」，解決問題更為重要。須知，特區政府有一套完善可以自我糾錯的機制，從行政、司法到審計監督，多重保障在事發後已開始高效運轉來解決相關問題。對議會來說，更應立足本職，做清醒、盡責的「代議士」，確保政府自我糾錯機制可正常運轉。

今年3月特區政府物流服務署透過公開招標，為政府各部門的瓶裝飲用水尋找供應商。內地「鑫鼎鑫商貿有限公司」的「鑫樂」品牌以5294萬元，取得供應港島和部分離島的政府辦公室用水合約。但8月初物流署收到內地廠商「樂百氏」函件，稱發現有「鑫樂」品牌包裝上標示產品由「樂百氏」供應，特致函特區政府申明該公司與「鑫鼎鑫」無業務來往，有關「鑫樂」產品與「樂百氏」無關，同時未授權任何人向特區政府提供飲用水。

回看事件發展，當特區政府8月初收到投訴，行政長官李家超隨即於8月3日表示，非常重視飲用水質安全，強調所有投標人必須提供獨立實驗室的水質安全認證；並指出政府有抽驗制度，如供應商不符標準，可即時取消合約。本月16日，政府已宣布暫停與「鑫鼎鑫」的合約，並將事件交警方調查。翌日，財經事務及庫務局長許正宇宣布全面檢討政府採購機制，及已主動邀請審計署審查招標過程，承諾在3個月內提交初步建議報告。警方則於本月17日拘捕「鑫鼎鑫」負責人呂子聰、陳碧琳夫婦。

政府迅速回應事件，終止合約、報警處理、拘捕嫌疑人、全面檢討招標機制，一系列措施接連跟進，展示了政府具備完整的自我糾錯機制和能力，毋須在外部干預的情况下有效處理此類事件。

多部門合作 形成有效監督網

今次危機處理可謂「全方位」，除了財庫局全面檢討，多部門亦加入跟進事件。首先有審計署獨立審查招標過程，這是政府內部監督機制重要一環，客觀評估政府各部門的運作，找出制度漏洞，並提出改進建議。而物流署隨即通知全體部門回收相關飲用水，並提供替代方案；食環署迅速在「鑫鼎鑫」的北角辦公室張貼告示，指其涉嫌違反《食物安全條例》；食物安全中心檢測了飲用水，確保水質安全；警方和海關也隨即展開調查及拘捕行動，司法機關亦立案。多部門合作，形成一張有效的監督網。

根據本港政治體制設計，立法會職責是制訂法律、控制公共開支及監察政府工作，不宜直接介入行政部門日常運作或具體事件調查。議員關注事件，乃情理之中，可透過議會質詢或相關事務委員會討論，要求政府公布內容及提出解決方案。但要知道：過度干預，可能帶來負面影響。立法會議員若直接介入調查工作，可能干擾正在進行的司法程序，尤其在案件已進入刑事調查階段。行政和立法機關各司其職、相輔相成，才能夠維持香港良好管治秩序，也確保政府高效運轉。

作者是陝西省政協委員、「就是敢言」執行主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

