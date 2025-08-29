明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
吳志隆

吳志隆：從兩宗「冒牌案」看立會角色界線

【明報文章】近段時間，涉及逾5000萬元公帑的瓶裝水採購案備受關注；港鐵也爆出東涌延線東涌東站工程所使用的牆，竟出現冒牌貨，疑有人用內地磚冒充德國磚。兩件事都表明，特區政府及公營機構的採購機制正經歷一場考驗。從輿論可見，不少立法會議員及社會人士「來勢洶洶」，紛紛發聲抨擊政府，呼籲議會要監督政府，甚至要求「問責」相關官員云云。彷彿只要議會問責，一切問題迎刃而解。

相對「問責」 解決問題更重要

筆者有不一樣的看法：相對於「問責」，解決問題更為重要。須知，特區政府有一套完善可以自我糾錯的機制，從行政、司法到審計監督，多重保障在事發後已開始高效運轉來解決相關問題。對議會來說，更應立足本職，做清醒、盡責的「代議士」，確保政府自我糾錯機制可正常運轉。

今年3月特區政府物流服務署透過公開招標，為政府各部門的瓶裝飲用水尋找供應商。內地「鑫鼎鑫商貿有限公司」的「鑫樂」品牌以5294萬元，取得供應港島和部分離島的政府辦公室用水合約。但8月初物流署收到內地廠商「樂百氏」函件，稱發現有「鑫樂」品牌包裝上標示產品由「樂百氏」供應，特致函特區政府申明該公司與「鑫鼎鑫」無業務來往，有關「鑫樂」產品與「樂百氏」無關，同時未授權任何人向特區政府提供飲用水。

回看事件發展，當特區政府8月初收到投訴，行政長官李家超隨即於8月3日表示，非常重視飲用水質安全，強調所有投標人必須提供獨立實驗室的水質安全認證；並指出政府有抽驗制度，如供應商不符標準，可即時取消合約。本月16日，政府已宣布暫停與「鑫鼎鑫」的合約，並將事件交警方調查。翌日，財經事務及庫務局長許正宇宣布全面檢討政府採購機制，及已主動邀請審計署審查招標過程，承諾在3個月內提交初步建議報告。警方則於本月17日拘捕「鑫鼎鑫」負責人呂子聰、陳碧琳夫婦。

政府迅速回應事件，終止合約、報警處理、拘捕嫌疑人、全面檢討招標機制，一系列措施接連跟進，展示了政府具備完整的自我糾錯機制和能力，毋須在外部干預的情况下有效處理此類事件。

多部門合作 形成有效監督網

今次危機處理可謂「全方位」，除了財庫局全面檢討，多部門亦加入跟進事件。首先有審計署獨立審查招標過程，這是政府內部監督機制重要一環，客觀評估政府各部門的運作，找出制度漏洞，並提出改進建議。而物流署隨即通知全體部門回收相關飲用水，並提供替代方案；食環署迅速在「鑫鼎鑫」的北角辦公室張貼告示，指其涉嫌違反《食物安全條例》；食物安全中心檢測了飲用水，確保水質安全；警方和海關也隨即展開調查及拘捕行動，司法機關亦立案。多部門合作，形成一張有效的監督網。

根據本港政治體制設計，立法會職責是制訂法律、控制公共開支及監察政府工作，不宜直接介入行政部門日常運作或具體事件調查。議員關注事件，乃情理之中，可透過議會質詢或相關事務委員會討論，要求政府公布內容及提出解決方案。但要知道：過度干預，可能帶來負面影響。立法會議員若直接介入調查工作，可能干擾正在進行的司法程序，尤其在案件已進入刑事調查階段。行政和立法機關各司其職、相輔相成，才能夠維持香港良好管治秩序，也確保政府高效運轉。

作者是陝西省政協委員、「就是敢言」執行主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[吳志隆]

相關字詞﹕吳志隆

上 / 下一篇新聞