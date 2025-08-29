韓成科：審計署獨立調查 是當前最合適做法

「冒牌水」、「冒牌磚」風波引起社會廣泛關注，有一些評論認為，立法會沒有召開任何會議跟進，甚至質疑肩負監察政府之職責的議會，為何不引用《立法會（權力及特權）條例》傳喚有關人士作證，徹查事件。監察政府工作，是立法會職責之一；但說立法會沒有回應事件，並不準確。其實不少議員已經回應事件及提出建議，當中不乏尖銳批評。以立法會議員身分表達意見、反映民意，本身已是一種監察。

當前立會不宜介入 免重複調查

更重要的是，對於「冒牌水」等涉及行政失當和制度紕漏事件，當前最合適做法不是由立法會調查，甚或祭出特權法這把「尚方寶劍」去處理，而是應交由審計署獨立調查；待調查結果完成後，再由政府處置。立法會應該監察的，是調查過程和政府的處置，而不是在調查期間就直接介入，變相「重複調查」。這不但無助調查工作，對查清真相也沒有好處。

在「冒牌水」風波發生後，審計署已經應財經事務及庫務局要求，審查今次採購招標過程。為什麼政府要委託審計署調查？主要在於審計署的專業性和獨立性。審計署獲《基本法》及《核數條例》賦權，可以獨立工作，並根據國際審計標準開展調查。基本法第58條列明：「香港特別行政區設立審計署，獨立工作，對行政長官負責。」充分體現審計署工作的獨立性和權威性。

風波涉政府行政 外行人未必摸得清

由於「冒牌水」風波涉及政府招標制度、公務員團隊和政府行政，這些工作都具有較高專業性，外行人未必摸得清門路。由調查政府經驗豐富的審計署直接調查，無疑是最合適選擇。

而且，在調查過程中，需與相關部門首長問訊，並且取得相關政府資料。《核數條例》正賦予審計署於審計帳目上的權力，公僕有責任就帳目事項提供資料。這有利於推進調查工作、查清事件真相；加上審計署向行政長官負責，於調查上更加有利。

立法會雖然可成立專責委員會，以至引用特權法調查事件，但由立法會調查的最大問題是費時失事，也會令事件變得高度政治化。立法會要調查事件，需成立專責委員會、找議員加入，又要選出正副主席，之後還要傳召證人、要求相關部門提交資料，等於調查工作重頭開始，不知要花費多少時間。

至於引用特權法，更要慎之又慎。特權法賦予立法會多項權力及特權；當中傳召作證的權力，是議員監察政府施政的重要機制，被喻為「尚方寶劍」。惟既然稱為「尚方寶劍」，自然不能亂用。何况審計署已開展調查，立法會若然於這個時候介入，非但是做「雙重工作」、重複調查，更可能對調查造成混亂，甚至出現與審查署「互打對台」情况，對於查出真相沒有好處，也沒有必要。

議員可藉提建議 助完善政府招標、監管

恰恰相反，立法會議員要發揮監察政府作用，完全可通過提出建議，在協助政府完善招標及監管制度上體現。待審計署調查結果及政府處置公布之後，立法會再決定下一步跟進工作也不遲。

作者是香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員

[韓成科]