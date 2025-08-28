陳帆川：假記者用AI寫稿 騙盡大公司稿費

當網媒編輯Jacob Furedi收到一名特約記者的上述投稿，內容驚為天人。正因內容過於驚人、新聞價值爆炸，令他生疑：這根本是ChatGPT杜撰的虛構新聞。

他在網上搜索一番，完全找不到「格雷夫蒙特」的任何資訊，於是向投稿者再三查問，獲對方回覆：「格雷夫蒙特礦場從不對外宣傳……在接下來幾個月，我將查閱公開紀錄、訪問當地前實習生，並從法醫協會會議紀錄中蒐集更多資料。」

這一回覆，令Furedi更加肯定，這名自稱Margaux Blanchard、聲稱要在事發地點逗留一周採訪、徵求500英鎊（約5200港元）稿費的所謂記者，完全在生安白造。

接手跟進這宗投稿詐騙的英國網媒「Press Gazette」，發現至少6家知名網媒已採用Blanchard的其他供稿，包括由「Wired」刊登的一篇講述Minecraft和Roblox玩家在虛擬世界結緍的報道，該文章更獲得「Mashable」和「Fast Company」等網媒翻炒。另外，「商業內幕」（Business Insider）也刊登了由Blanchard所寫的兩篇軟新聞：一篇講在家工作的優缺點，另一篇講述45歲才生小孩的經歷。

媒體買新聞的代價

最尷尬的一個發現，莫過於專門關注新聞自由的雜誌《查禁目錄》（Index on Censorship），也刊登了Blanchard一篇報道，談危地馬拉記者面對的挑戰。該報道所引述的所謂專家，全部在網上查無此人。Blanchard在署名所用頭銜是「報道人權狀况的特約記者」，儘管她從沒寫過人權新聞。

各大媒體接到「Press Gazette」查詢後，草草將文章下架，但無詳述原因，僅指稿件不符公司所訂標準。《查禁目錄》回應查詢時直言：「我們一直警告人工智能（AI）冒充人類所帶來的危險，及其對新聞業所造成的威脅。可悲的是，我們卻成為了這種現象的受害者。」

「Press Gazette」早前揭發，不法之徒用AI扮專家，騙過不少記者；現在更直接用AI扮記者呃稿費。新聞業為節省成本，傾向採用特約記者的長篇稿件，逐件計費，只買引人入勝的大新聞，比起養一班自家記者卻無法保證定期有稿交，更具成本效益。代價是，買來的新聞可能純粹是AI作故仔；而它們的所謂嚴格把關，似乎亦不如其使命宣言上所寫那麼嚴謹。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]