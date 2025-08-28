明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳紹雄

陳紹雄：香港緣何設AI研發院（上）

【明報文章】人工智能（AI）技術作為發展新質生產力和推動產業變革的主要動力，引發新一輪地緣政治博弈。圍繞AI發展的競爭加劇，由追求模型性能的技術優勢，擴展到整個技術研發、應用和標準的生態系統。為加快本港發展AI技術的步伐、對接國家「人工智能＋」策略，財政司長於本年度財政預算案預留10億元成立「香港人工智能研發院」（研發院）。創新科技及工業局長孫東早前到立法會事務委員會，匯報有關研發院的成立安排、定位、營運方向等內容。

香港具備發展AI產業基礎

本港高等教育在數據科學與AI領域表現卓越，無論在AI創新研發還是產業應用，均提供優秀人才資源。國際高等教育機構QS最新發布的世界大學學科排名中，本港有5所大學在數據科學及AI學科領域躋身全球前50名；其中，科大、港大及中大更名列前20名內。根據美國史丹福大學《2025年人工智能指數報告》，2023年被引用次數最多的100篇AI學術論文中，有7篇來自香港——反映本港的AI研究成果備受國際認可，甚具學術影響力，有條件搭建高水平學術平台匯聚各方人才。

特區政府近年積極投放資源推進AI發展。基礎設施方面，數碼港人工智能超算中心的首階段設施已於去年底投入服務，現時算力總容量已達1300 PFLOPS，年內將增至3000 PFLOPS（1個PFLOPS單位代表每秒1000萬億次浮點運算）。另一方面，政府亦撥款30億元推行為期3年的AI資助計劃，涵蓋大型語言模型、合成生物學、醫療科技等多個技術領域，資助本地大學、研發機構、企業等運用算力，促進AI科研成果落地。

環球發展AI路徑

這場環球競賽裏，中美之間的角力自然是焦點所在。美國的AI發展由市場及私人企業主導，政府則扮演監管角色。研發活動方面，美國政府透過不同計劃投資基礎科研，技術商品化的創新動力和資金主要來自微軟等科技巨企。自2019年起，美國陸續推出多項與AI有關的政策和措施。在此之前，美國政府並未大規模採購AI產品。私人企業作為技術創新的主體，以創新驅動的模式發展AI。直到早前特朗普政府發布「人工智能行動計劃」（AI Action Plan），才調整為政府、學術界、市場等全面動員的協作發展模式。

中國採取國家主導和產業融合為主的發展模式，透過政策確立電子商務、交通運輸、政務服務等不同應用場景項目，以國家力量扶助內地高科技企業成長，同時加速AI落地應用。中央政府更於2024年《政府工作報告》提出開展「人工智能＋」行動，把AI技術與各個產業深度融合，推動傳統產業向智能化及數字化升級轉型，賦能新型工業化。

從兩大國的行動可見，這場競賽的關鍵，除了科研層面的突破，更重要是整個AI的研發與應用產業體系發展。雖然兩國發展模式的起點在創新驅力上有所分別，但最新策略部署均趨向強化生態圈的鏈接。

（編者按：下周四(9月4日)續）

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳紹雄]

相關字詞﹕陳紹雄

上 / 下一篇新聞