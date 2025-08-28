陳紹雄：香港緣何設AI研發院（上）

香港具備發展AI產業基礎

本港高等教育在數據科學與AI領域表現卓越，無論在AI創新研發還是產業應用，均提供優秀人才資源。國際高等教育機構QS最新發布的世界大學學科排名中，本港有5所大學在數據科學及AI學科領域躋身全球前50名；其中，科大、港大及中大更名列前20名內。根據美國史丹福大學《2025年人工智能指數報告》，2023年被引用次數最多的100篇AI學術論文中，有7篇來自香港——反映本港的AI研究成果備受國際認可，甚具學術影響力，有條件搭建高水平學術平台匯聚各方人才。

特區政府近年積極投放資源推進AI發展。基礎設施方面，數碼港人工智能超算中心的首階段設施已於去年底投入服務，現時算力總容量已達1300 PFLOPS，年內將增至3000 PFLOPS（1個PFLOPS單位代表每秒1000萬億次浮點運算）。另一方面，政府亦撥款30億元推行為期3年的AI資助計劃，涵蓋大型語言模型、合成生物學、醫療科技等多個技術領域，資助本地大學、研發機構、企業等運用算力，促進AI科研成果落地。

環球發展AI路徑

這場環球競賽裏，中美之間的角力自然是焦點所在。美國的AI發展由市場及私人企業主導，政府則扮演監管角色。研發活動方面，美國政府透過不同計劃投資基礎科研，技術商品化的創新動力和資金主要來自微軟等科技巨企。自2019年起，美國陸續推出多項與AI有關的政策和措施。在此之前，美國政府並未大規模採購AI產品。私人企業作為技術創新的主體，以創新驅動的模式發展AI。直到早前特朗普政府發布「人工智能行動計劃」（AI Action Plan），才調整為政府、學術界、市場等全面動員的協作發展模式。

中國採取國家主導和產業融合為主的發展模式，透過政策確立電子商務、交通運輸、政務服務等不同應用場景項目，以國家力量扶助內地高科技企業成長，同時加速AI落地應用。中央政府更於2024年《政府工作報告》提出開展「人工智能＋」行動，把AI技術與各個產業深度融合，推動傳統產業向智能化及數字化升級轉型，賦能新型工業化。

從兩大國的行動可見，這場競賽的關鍵，除了科研層面的突破，更重要是整個AI的研發與應用產業體系發展。雖然兩國發展模式的起點在創新驅力上有所分別，但最新策略部署均趨向強化生態圈的鏈接。

（編者按：下周四(9月4日)續）

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳紹雄]