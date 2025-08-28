衛昕：「為民」與「高效」治理實踐深化探索

近期社會上有質疑認為，舉辦公聽會次數較少，擔心是否會影響民意表達及政府不能廣泛聽取民意。筆者認為，聽取民意的方式是多元化的，最重要則是令「以民為本」從理念轉化為市民可感知的實際福祉，構建起效率與民意協同共進的治理新格局。

告別「諮詢難，反饋慢」

公共管理學的「公民參與理論」強調，公民是公共治理的核心主體之一，通過多元、便捷的參與渠道將公民意見納入政策制訂過程，既能提升政策合法性與針對性，也能減少政策落地後的阻力。在過去政策諮詢中，我們往往會出現過於依賴大規模聽證會、書面反饋等單一渠道模式，存在「時間成本高，覆蓋範圍窄」等問題，許多有效意見很容易被淹沒在零散意見中。

近年，針對以往公眾諮詢的弊端，社會開始討論如何使政策諮詢更精準和有效。筆者以2024年施政報告公眾諮詢為例，特區政府構建了「線上＋線下」、「廣泛覆蓋＋精準聚焦」的多元諮詢體系。

首先，線下深度交流方面，去年8月18日行政長官李家超率多名司局長出席施政報告地區諮詢會，將諮詢分為「聽取意見」與「專題討論」兩部分。前者直接傾聽市民現場發聲；後者圍繞「拼經濟謀發展」、「惠民生添幸福」兩大核心主題深入交流，確保議題聚焦、意見務實。

其次，線上全面覆蓋方面，同步通過施政報告專題網站、社交媒體帳號、電話熱線、電郵等渠道，開放徵集意見。這次嘗試，意在打破時間與空間限制，令無法到場的市民也能夠便捷參與，使意見的蒐集更有效和精準。

社會上有一種迷思，認為舉辦愈多公聽會，就能夠蒐集更多意見。然而事實是，在以往公聽會提交的建議中，即使是不同團體提出的意見，內容也往往是格式化及大量重複。也就是說政府耗費大量時間，但得到的建議卻沒有大家認為的那樣高質量。

因此，近年政府更注重於政策諮詢中與專業團體精準對接。以修訂《僱傭條例》為例，勞顧會就檢討「連續性合約」規定開展深入討論，積極聽取了分別代表僱員及僱主的委員意見，之後將意見提交立法會人力事務委員會；委員會整體上支持修訂建議，並促請政府盡快修例。可以看出，於整個政策審議中沒有召開公聽會，但卻包括了所有持份者，並且非常有效率地通過，保障了勞動關係的健康發展。

以民生為導向 解市民之所憂

「服務型政府理論」是現代公共管理學的核心理論之一，其核心要義在於：政府根本職能是向公民提供公共服務、解決民生訴求，而非單一「管理」角色；政策制訂與調整，需以公民實際需求與感受為根本標尺。

筆者認為有兩個典型案例，清晰展現這一導向。第一個是暫緩垃圾收費政策，尊重市民合理關切。去年特區政府原計劃推行都市固體廢物收費政策，惟在前期調研裏發現，市民對政策存在諸多擔憂。為充分吸納民意、避免政策「一刀切」，當局果斷決定暫緩政策。這一決策打破了「政策既定不可改」的傳統思維，體現了服務型政府「以公民需求調整政策」的核心邏輯，而非以「行政效率」凌駕於民生關切。第二個則是整治衛生黑點、改善生活環境的行動：針對長期困擾市民的衛生黑點問題，特區政府主動聯繫地區組織，統籌多部門協同發力，通過定期巡查、集中清理、長效監管等措施，推動絕大部分衛生黑點的環境狀况顯著改善。這正是服務型政府「主動提供公共服務，解決民生痛點」的職能體現。

協同治理 使政策從紙上落到民生實處

「協同治理」強調政府、市場、社會等多元主體在共同目標指導下，通過合作、協調和整合，共同解決公共事務和管理挑戰的治理模式。這就要求優化「諮詢-決策-落實」全流程，打破部門壁壘與主體隔閡，實現「1＋1＞2」的治理效能。現時許多政策，通常都是通過「政府、立法會與地區攜手」方式落實，推動政策從「議而不決」走向「決而即行」。

從實踐來看，協同治理的價值主要體現於兩個層面。一方面，特區政府強化與立法會的溝通機制，通過政策出台前的意見對接、創新「前廳交流會」等形式，讓官員與議員圍繞土地、房屋、金融等核心議題面對面凝聚共識，減少了法案審議階段的阻力。另一方面，立法會摒棄「拉布」空談，聚焦「解決實際問題」，配合政府推動多項民生政策高效落地，例如快速撤銷樓市「辣招」、加速審議《簡樸房條例草案》等，形成「政府提出需求-立法會協同支持-政策快速落地」良性閉環。

結語：「為民」與「高效」並行

現時政策諮詢優化的實踐，不僅打破了「效率與民意對立」的固有認知，更構建了「以民為本」與「提升效率」相輔相成的治理新範式。筆者認為，不可否認在政策制訂過程中讓更廣泛市民參與其中，有利於政治制度發展；然而，若政策經過漫長制訂過程後仍無法落地和實施，最終會使市民對政策決策過程及體制感到失望，令治理體系失去權威性。

未來，隨着香港治理精細化程度提升，若能夠進一步優化多元主體參與機制、深化服務型政府建設、完善協同治理流程，必將為香港長期穩定發展與民生持續改善，注入持久動力。

作者是全國港澳研究會會員、廣西僑聯青年委員會副會長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[衛昕]