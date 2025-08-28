明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
衛昕

衛昕：「為民」與「高效」治理實踐深化探索

【明報文章】現代社會治理體系中，「以民為本」是政府施政的根本立場，決定政策的價值導向；「提升效率」是政策落地的關鍵保障，關乎治理的實際效能。習近平主席於2022年香港回歸祖國25周年大會暨香港特區第六屆政府就職典禮上，明確指出：「着力提高治理水平。完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能，是把香港特別行政區建設好、發展好的迫切需要。」

近期社會上有質疑認為，舉辦公聽會次數較少，擔心是否會影響民意表達及政府不能廣泛聽取民意。筆者認為，聽取民意的方式是多元化的，最重要則是令「以民為本」從理念轉化為市民可感知的實際福祉，構建起效率與民意協同共進的治理新格局。

告別「諮詢難，反饋慢」

公共管理學的「公民參與理論」強調，公民是公共治理的核心主體之一，通過多元、便捷的參與渠道將公民意見納入政策制訂過程，既能提升政策合法性與針對性，也能減少政策落地後的阻力。在過去政策諮詢中，我們往往會出現過於依賴大規模聽證會、書面反饋等單一渠道模式，存在「時間成本高，覆蓋範圍窄」等問題，許多有效意見很容易被淹沒在零散意見中。

近年，針對以往公眾諮詢的弊端，社會開始討論如何使政策諮詢更精準和有效。筆者以2024年施政報告公眾諮詢為例，特區政府構建了「線上＋線下」、「廣泛覆蓋＋精準聚焦」的多元諮詢體系。

首先，線下深度交流方面，去年8月18日行政長官李家超率多名司局長出席施政報告地區諮詢會，將諮詢分為「聽取意見」與「專題討論」兩部分。前者直接傾聽市民現場發聲；後者圍繞「拼經濟謀發展」、「惠民生添幸福」兩大核心主題深入交流，確保議題聚焦、意見務實。

其次，線上全面覆蓋方面，同步通過施政報告專題網站、社交媒體帳號、電話熱線、電郵等渠道，開放徵集意見。這次嘗試，意在打破時間與空間限制，令無法到場的市民也能夠便捷參與，使意見的蒐集更有效和精準。

社會上有一種迷思，認為舉辦愈多公聽會，就能夠蒐集更多意見。然而事實是，在以往公聽會提交的建議中，即使是不同團體提出的意見，內容也往往是格式化及大量重複。也就是說政府耗費大量時間，但得到的建議卻沒有大家認為的那樣高質量。

因此，近年政府更注重於政策諮詢中與專業團體精準對接。以修訂《僱傭條例》為例，勞顧會就檢討「連續性合約」規定開展深入討論，積極聽取了分別代表僱員及僱主的委員意見，之後將意見提交立法會人力事務委員會；委員會整體上支持修訂建議，並促請政府盡快修例。可以看出，於整個政策審議中沒有召開公聽會，但卻包括了所有持份者，並且非常有效率地通過，保障了勞動關係的健康發展。

以民生為導向 解市民之所憂

「服務型政府理論」是現代公共管理學的核心理論之一，其核心要義在於：政府根本職能是向公民提供公共服務、解決民生訴求，而非單一「管理」角色；政策制訂與調整，需以公民實際需求與感受為根本標尺。

筆者認為有兩個典型案例，清晰展現這一導向。第一個是暫緩垃圾收費政策，尊重市民合理關切。去年特區政府原計劃推行都市固體廢物收費政策，惟在前期調研裏發現，市民對政策存在諸多擔憂。為充分吸納民意、避免政策「一刀切」，當局果斷決定暫緩政策。這一決策打破了「政策既定不可改」的傳統思維，體現了服務型政府「以公民需求調整政策」的核心邏輯，而非以「行政效率」凌駕於民生關切。第二個則是整治衛生黑點、改善生活環境的行動：針對長期困擾市民的衛生黑點問題，特區政府主動聯繫地區組織，統籌多部門協同發力，通過定期巡查、集中清理、長效監管等措施，推動絕大部分衛生黑點的環境狀况顯著改善。這正是服務型政府「主動提供公共服務，解決民生痛點」的職能體現。

協同治理 使政策從紙上落到民生實處

「協同治理」強調政府、市場、社會等多元主體在共同目標指導下，通過合作、協調和整合，共同解決公共事務和管理挑戰的治理模式。這就要求優化「諮詢-決策-落實」全流程，打破部門壁壘與主體隔閡，實現「1＋1＞2」的治理效能。現時許多政策，通常都是通過「政府、立法會與地區攜手」方式落實，推動政策從「議而不決」走向「決而即行」。

從實踐來看，協同治理的價值主要體現於兩個層面。一方面，特區政府強化與立法會的溝通機制，通過政策出台前的意見對接、創新「前廳交流會」等形式，讓官員與議員圍繞土地、房屋、金融等核心議題面對面凝聚共識，減少了法案審議階段的阻力。另一方面，立法會摒棄「拉布」空談，聚焦「解決實際問題」，配合政府推動多項民生政策高效落地，例如快速撤銷樓市「辣招」、加速審議《簡樸房條例草案》等，形成「政府提出需求-立法會協同支持-政策快速落地」良性閉環。

結語：「為民」與「高效」並行

現時政策諮詢優化的實踐，不僅打破了「效率與民意對立」的固有認知，更構建了「以民為本」與「提升效率」相輔相成的治理新範式。筆者認為，不可否認在政策制訂過程中讓更廣泛市民參與其中，有利於政治制度發展；然而，若政策經過漫長制訂過程後仍無法落地和實施，最終會使市民對政策決策過程及體制感到失望，令治理體系失去權威性。

未來，隨着香港治理精細化程度提升，若能夠進一步優化多元主體參與機制、深化服務型政府建設、完善協同治理流程，必將為香港長期穩定發展與民生持續改善，注入持久動力。

作者是全國港澳研究會會員、廣西僑聯青年委員會副會長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[衛昕]

相關字詞﹕衛昕

上 / 下一篇新聞