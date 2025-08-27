許鴻鵠：冒牌水風波：制度漏洞需系統修補 問責聚焦機制非個體

制度出問題 須盡快改革

從早前物流署長陳嘉信交代的內容可見，是次瓶裝飲用水風波本質就是制度漏洞的集中暴露。陳嘉信在檢討政府採購機制專責小組首次會議後承認，現有機制或未能完全堵塞投標者以詐騙手法投得政府服務合約，並代表物流署向社會致歉。陳嘉信說得含蓄，但意思相當明顯：現階段看不到有人違反既定招標採購程序或指引，主要是現行制度有漏洞，導致有人混水摸魚。

當然，筆者絕非斷定沒有公務員在過程中犯錯，只是既然專責小組未有結論，大眾亦不必把話說得太「死」，一口咬定風波源於人為錯誤。正如特首李家超說，今次物流署確實把關不力、令人失望，但一切還應待收到審計署報告後再定斷；若人員有錯失，便要依規則公平處理。審計署長林智遠接受訪問時亦重申，倘發現內部缺失，必定先與相關部門溝通，促請對方即時改善；如發現公務員違法，會轉交執法部門。

至於近日部分媒體將矛頭指向陳嘉信，稱是他批准在今年的瓶裝飲用水招標時不採用評分制度，明示或暗示今次冒牌水風波與之有關。其實就今次招標而言，有否用評分制，也不見得會影響最終結果。問題核心是：中標者涉嫌提供虛假文書和資料欺騙物流署。大家試想：供應瓶裝飲用水其實是一項相對簡單的服務，當技術規格和運送安排要求已在招標文件內被列為「必要要求」，有否用評分制確是無關宏旨。

公務員行事 必須「官僚」

香港公務員的高效可謂聞名於世。這種高效，除了來自公務員本身能力，更重要是政府提供完整的行為規範和指引，讓公務員有例可循。儘管有時候公眾會認為政府人員處事不夠人性化，惟總體而言，相信無人會否認，有規矩總比無規矩好。有制度和規範，總比可以隨心所欲行使「酌情權」為佳。

說得直白，甚至「難聽」一點：公務員的工作模式必然「官僚」，而且基於工作性質，亦必須「官僚」。若公務員不「官僚」，可以「隨心、隨性、隨意」做決定，那才真正值得害怕。我們可以鼓勵公務員工作時多行一步，但更重要是，各項涉及公務員工作的守則和指引須追得上時代需要。當局要做好頂層設計，使公務員有合宜規章指引可以跟從。

查找制度不足 釋除社會疑慮

筆者始終認為，理性問責應聚焦機制優化，而非人事更迭。根據政府採購政策目標，採購流程遵循「價格與質素並重」核心原則，構建多層審核機制。投標者需滿足技術要求，物流署亦設置36個月重大違約紀錄篩查條款，也要求供應商提交應變計劃，及相當於合約價值2%的保證金。以今次事件為例，供應商便需繳付約100萬元保證金給政府。看似密不透風的制度，為何仍有人可上下其手？這正是專責小組的核心工作，查找不足、堵塞漏洞，確保公帑用得其所。

必須重申：筆者並非斷定沒有公務員需問責。但政府處事必須令人心服口服，對市民如此，對公僕亦然，絕不應因為公務員「由公帑出糧」就未審先判。我想這絕不是香港賴以自豪的法治及問責精神所在。

就檢討招標採購制度方面，筆者認為今次政府成立的專責小組工作方向，必須呈現3個特點：（1）重點檢視招標審核、供應商資質核查、履約監管等關鍵環節；（2）就政府招標採購指引訂立強制檢討期，定期檢視及更新指引，而非待有事發生時才研究；（3）參考各地先進經濟體招標制度，了解各地會否有一些「稀奇古怪」的招標作弊案例，汲取經驗。

公共治理的成熟度，不在於永不犯錯，而在於能否將每個錯誤轉化為制度升級的契機。瓶裝飲用水風波就像一面鏡，照見採購機制不足之餘，也折射出社會對政府治理的高期待。「犯錯」並不可怕，怕的是用「錯誤態度」面對。市民期望政府真正做到認錯、檢討、改進，當務之急是社會上下齊心凝聚改革共識，支持專責小組工作，而非陷入「找替罪羊」思維誤區。經此次檢討，政府採購機制定將更趨完善，繼續維持「全球最廉潔高效公共管理體系之一」的美譽。

