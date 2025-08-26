明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
阮穎嫻

阮穎嫻：控煙政策亂抄加拿大經驗 恐淪四不像

【明報文章】為追7.8%吸煙率KPI（關鍵績效指標），醫務衛生局提出「控煙十招」，目前正在立法會審議。當中數項舉措對公眾而言影響較大，但由於當局單純硬套外國如加拿大的部分措施及其細節，卻刻意忽略當地的整體控煙佈局，淪為東施效顰，政策成效恐適得其反。

政府應虛心聆聽各修訂方案

其中，「控煙十招」擬在《吸煙（公眾衛生）條例》中加入「附表10：指明添加劑」，局方聲稱為對加味傳統煙的添加劑新增禁止列表。然而，附表的實際影響本質上遠超此範圍，幾乎所有香港市面有售的國際及中國內地煙草品牌產品，包括原味煙、薄荷煙、果味煙，均包含「附表10」裏所含物質，可能全部被迫下架，或引發市場混亂。各黨派議員為了保持市場秩序，由原則性地反對禁加味煙措施，現亦提出不同版本的中庸修訂方案，政府應虛心聆聽。

即使附表問題得以解決，卻仍有私煙危機。含指明添加劑（除薄荷味之外）的傳統煙草產品銷售，將於2027年第二季被禁止。屆時，無法再從正當渠道買到薄荷煙以外的其他口味煙。

醫衛局聲稱這項禁售加味煙的政策，尤其添加劑列表，借鑑了加拿大經驗。該局副秘書長稱（註）：「加拿大在過去10多年，無論是實施加味煙禁令，先禁非薄荷煙，然後禁薄荷煙，均看到吸煙率一直下跌。2010年加拿大的吸煙率是17%，在實施禁令等各方面措施後，至2021年左右，最新數字是略高於10%，這是很好的參考案例。」然而，局方卻僅僅模仿禁售口味及使用類似成分表，但未考慮控煙策略背後的整體框架和配套措施。尤其當局有意或無意忽略了加拿大控煙政策的關鍵——支持電子煙作為戒煙工具。

被忽略的加拿大控煙關鍵

加拿大衛生部經科學驗證，認可電子煙作為減害產品，鼓勵成年吸煙者用電子煙替代傳統煙，這與收緊對傳統香煙的監管有直接關聯作用。以另類煙替代傳統煙，是世界趨勢，英國亦有類似替代方案。控煙成效顯著、吸煙率甚至比香港更低的新西蘭，也同樣大力鼓勵吸煙者轉用另類煙草產品，當然亦是被本港醫衛當局有意無意忽略不提的案例。反觀香港，政府固然嚴厲收緊傳統煙的選擇，又禁止另類煙；與此同時，戒煙服務成效不彰，私煙市場反而持續壯大。

香港早前連續兩年大幅增加煙草稅，煙價高得離譜。目前，過境買境外煙，再合法過境打稅，仍然會比在香港本土買來得便宜。羅湖口岸免稅煙的價錢，只是香港正牌煙的三分之一左右。港人外遊及北上成風，日本、馬來西亞的煙價又便宜得很，回香港再打足稅，都比正價便宜得多。禁止加味煙措施生效之後，相信情况會更普遍。若說煙民真戒煙，那還值得，但結果就是吸煙人數沒有大幅減少，煙草銷售營業額去了別的地區，或者轉吸質素可能更差劣的煙。社會沒有更健康，醫衛局KPI沒達成，就是白白送人GDP（本地生產總值）。

以上亦都反映了局方未能充分理解本地與加拿大的差異。香港與內地及鄰近國家的稅率差距，以及市民出入境頻繁，非法或跨境煙草猖獗，導致煙稅政策無法收到控煙成效。同一道理，香港硬性照搬加拿大禁加味煙的做法，未能考慮兩地社會經濟及市場結構不同，恐會導致措施成效不彰。

近日我聽着麥浚龍的《借火》，詞為周耀輝所填，講述兩個人在孤獨和寂寞中，於偶然相遇時借火點煙的情景。歌詞深邃曲婉，情感細碎，抽離而浪漫。歌曲在2008年推出，當時香港吸煙率為11.8%；最新2023年數字為9.1%。

歌詞第一句很長：「剛剛要去便利店裏，為着香煙無人點火，湊巧你正走出路上搖搖盪盪，明明喊過不借得太多，也想借點火。」但我身邊的煙民，說已經很久沒在便利店買煙了。原因？吸煙者轉向黑市。政府不但損失了煙草稅收，還失去了監管市場能力，令控煙政策成效打折扣。如果禁止本地合法商戶銷售加味煙，又禁售另類煙產品，情况只會更差。再者，原來以往士多、便利店有三至四成收入來自煙草；流去黑市的煙草生意，恐怕令前線零售面對更大經營壓力。

需按本地情况整體佈局

香港當局「抄考」加拿大相關做法，欠缺針對本港的獨特社會文化和基層需求的整體佈局。畢竟，加拿大控煙政策建立在其公共衛生體系、法律規範及多元化社會宣傳基礎之上，各級政府將控煙與健康教育、社區參與和輔導服務有機結合，推出一套涵蓋預防、戒煙支持和法規管控的綜合方案。單以卑詩省為例，就有「QuitNow BC」免費戒煙計劃，提供個人化計劃、支持多語言電話輔導及虛擬支持群組的社區配套。而本港醫務衛生局，卻未能根據本地文化差異及居民吸煙習慣，靈活調整措施，缺乏更具針對性的社區動員及心理支持服務，與煙民愈走愈遠。

全球控煙趨勢持續演變，例如內地自2022年起全面規管另類煙，早前台灣則正式批准加熱煙上市發售，反映各地當局在控煙政策上逐步採用更彈性且科學的方法。新加坡即使全面禁止使用與銷售另類煙，卻不禁止相關產品的本地研發。香港也應考慮在嚴格控煙的同時，允許研究開發另類煙，以推動創新，避免與創新經濟背道而馳。

控煙政策不是單靠抄別國案例就能夠成功，更需要根據本地情况，實行整體佈局和靈活調整。醫務衛生局借鑑加拿大經驗，但忽略加拿大、英國等以電子煙作為戒煙工具的重要，導致政策呈現「左抄右抄」的四不像局面。香港的控煙之路，必須擺脫這種硬性照搬的模式，制定更全面、科學及本土化的策略，才能夠真正降低吸煙率，遏制私煙氾濫，推動「無煙香港」邁向成功。

註：LC Paper No.CB(3)1161/2025

作者是香港大學經管學院講師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[阮穎嫻]

相關字詞﹕阮穎嫻

上 / 下一篇新聞