阮穎嫻：控煙政策亂抄加拿大經驗 恐淪四不像

政府應虛心聆聽各修訂方案

其中，「控煙十招」擬在《吸煙（公眾衛生）條例》中加入「附表10：指明添加劑」，局方聲稱為對加味傳統煙的添加劑新增禁止列表。然而，附表的實際影響本質上遠超此範圍，幾乎所有香港市面有售的國際及中國內地煙草品牌產品，包括原味煙、薄荷煙、果味煙，均包含「附表10」裏所含物質，可能全部被迫下架，或引發市場混亂。各黨派議員為了保持市場秩序，由原則性地反對禁加味煙措施，現亦提出不同版本的中庸修訂方案，政府應虛心聆聽。

即使附表問題得以解決，卻仍有私煙危機。含指明添加劑（除薄荷味之外）的傳統煙草產品銷售，將於2027年第二季被禁止。屆時，無法再從正當渠道買到薄荷煙以外的其他口味煙。

醫衛局聲稱這項禁售加味煙的政策，尤其添加劑列表，借鑑了加拿大經驗。該局副秘書長稱（註）：「加拿大在過去10多年，無論是實施加味煙禁令，先禁非薄荷煙，然後禁薄荷煙，均看到吸煙率一直下跌。2010年加拿大的吸煙率是17%，在實施禁令等各方面措施後，至2021年左右，最新數字是略高於10%，這是很好的參考案例。」然而，局方卻僅僅模仿禁售口味及使用類似成分表，但未考慮控煙策略背後的整體框架和配套措施。尤其當局有意或無意忽略了加拿大控煙政策的關鍵——支持電子煙作為戒煙工具。

被忽略的加拿大控煙關鍵

加拿大衛生部經科學驗證，認可電子煙作為減害產品，鼓勵成年吸煙者用電子煙替代傳統煙，這與收緊對傳統香煙的監管有直接關聯作用。以另類煙替代傳統煙，是世界趨勢，英國亦有類似替代方案。控煙成效顯著、吸煙率甚至比香港更低的新西蘭，也同樣大力鼓勵吸煙者轉用另類煙草產品，當然亦是被本港醫衛當局有意無意忽略不提的案例。反觀香港，政府固然嚴厲收緊傳統煙的選擇，又禁止另類煙；與此同時，戒煙服務成效不彰，私煙市場反而持續壯大。

香港早前連續兩年大幅增加煙草稅，煙價高得離譜。目前，過境買境外煙，再合法過境打稅，仍然會比在香港本土買來得便宜。羅湖口岸免稅煙的價錢，只是香港正牌煙的三分之一左右。港人外遊及北上成風，日本、馬來西亞的煙價又便宜得很，回香港再打足稅，都比正價便宜得多。禁止加味煙措施生效之後，相信情况會更普遍。若說煙民真戒煙，那還值得，但結果就是吸煙人數沒有大幅減少，煙草銷售營業額去了別的地區，或者轉吸質素可能更差劣的煙。社會沒有更健康，醫衛局KPI沒達成，就是白白送人GDP（本地生產總值）。

以上亦都反映了局方未能充分理解本地與加拿大的差異。香港與內地及鄰近國家的稅率差距，以及市民出入境頻繁，非法或跨境煙草猖獗，導致煙稅政策無法收到控煙成效。同一道理，香港硬性照搬加拿大禁加味煙的做法，未能考慮兩地社會經濟及市場結構不同，恐會導致措施成效不彰。

近日我聽着麥浚龍的《借火》，詞為周耀輝所填，講述兩個人在孤獨和寂寞中，於偶然相遇時借火點煙的情景。歌詞深邃曲婉，情感細碎，抽離而浪漫。歌曲在2008年推出，當時香港吸煙率為11.8%；最新2023年數字為9.1%。

歌詞第一句很長：「剛剛要去便利店裏，為着香煙無人點火，湊巧你正走出路上搖搖盪盪，明明喊過不借得太多，也想借點火。」但我身邊的煙民，說已經很久沒在便利店買煙了。原因？吸煙者轉向黑市。政府不但損失了煙草稅收，還失去了監管市場能力，令控煙政策成效打折扣。如果禁止本地合法商戶銷售加味煙，又禁售另類煙產品，情况只會更差。再者，原來以往士多、便利店有三至四成收入來自煙草；流去黑市的煙草生意，恐怕令前線零售面對更大經營壓力。

需按本地情况整體佈局

香港當局「抄考」加拿大相關做法，欠缺針對本港的獨特社會文化和基層需求的整體佈局。畢竟，加拿大控煙政策建立在其公共衛生體系、法律規範及多元化社會宣傳基礎之上，各級政府將控煙與健康教育、社區參與和輔導服務有機結合，推出一套涵蓋預防、戒煙支持和法規管控的綜合方案。單以卑詩省為例，就有「QuitNow BC」免費戒煙計劃，提供個人化計劃、支持多語言電話輔導及虛擬支持群組的社區配套。而本港醫務衛生局，卻未能根據本地文化差異及居民吸煙習慣，靈活調整措施，缺乏更具針對性的社區動員及心理支持服務，與煙民愈走愈遠。

全球控煙趨勢持續演變，例如內地自2022年起全面規管另類煙，早前台灣則正式批准加熱煙上市發售，反映各地當局在控煙政策上逐步採用更彈性且科學的方法。新加坡即使全面禁止使用與銷售另類煙，卻不禁止相關產品的本地研發。香港也應考慮在嚴格控煙的同時，允許研究開發另類煙，以推動創新，避免與創新經濟背道而馳。

控煙政策不是單靠抄別國案例就能夠成功，更需要根據本地情况，實行整體佈局和靈活調整。醫務衛生局借鑑加拿大經驗，但忽略加拿大、英國等以電子煙作為戒煙工具的重要，導致政策呈現「左抄右抄」的四不像局面。香港的控煙之路，必須擺脫這種硬性照搬的模式，制定更全面、科學及本土化的策略，才能夠真正降低吸煙率，遏制私煙氾濫，推動「無煙香港」邁向成功。

註：LC Paper No.CB(3)1161/2025

作者是香港大學經管學院講師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[阮穎嫻]