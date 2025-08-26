歐陽五：中國正走向福利社會？

不再以微觀靜態思維理解福利

儘管中國於過去幾十年取得相當可觀的經濟發展成就，但一般認為，中國福利發展水平落後於經濟成就。中國處於發展中國家階段，如何有效率地發展、「將蛋糕做大」，始終是較首要的目標。有人認為中國「重生產，不重分配」，是典型的「生產型社會」；而中國此前以外需作為重要經濟拉動，更加劇這一情况。此外，中國一直有一種觀念，認為福利社會就是「養懶漢」。同時，「福利陷阱論」、「福利國家危機論」等也在世界範圍流行。如今這一觀念正發生轉變，中國不再以微觀的靜態思維理解社會福利，開始意識到社會福利也是推動經濟社會的重要動力。

作為發展中國家，中國發展福利社會有自己邏輯。2025年政府工作報告首次提到「投資於人」，這不僅體現中國政府對人之重要性的認可，也說明政府意識到提升社會福利對發展的價值。

社會福利升級的價值

首先是對內需有拉動作用。如今中國發展模式正發生改變，向消費型大國轉型成為必然趨勢。國家統計局數據顯示，今年上半年最終消費支出對經濟產值增長貢獻率52%，較去年全年提高7.5個百分點，消費正在成為拉動經濟的「主引擎」。重視內循環、拉動內需，這不僅是規避逆全球化風險的手段，也是中國發展階段的客觀需要。

本輪社會福利升級，更是激活內需的關鍵。如育兒補貼，未必能顯著提升生育率，卻大機會能夠拉動內需、刺激消費。從短期看，發錢所拉起的輕微通脹，正是對冲部分產能過剩、整體價格低迷的重要手段。從長期看，提升民眾社會保障，中國超高的居民儲蓄率才能夠轉化成消費和投資，成為經濟持續發展動力。

其次，提升社會保障有利於培育創新。提升社會保障、實現個人風險的社會化承擔，才能夠為大膽創新培育土壤。1889年，德國成為世界上首個由國家強制實施養老保險制度的國家。德國歷史學家韋勒（Hans-Ulrich Wehler）認為，該制度是德國製造業高端化的隱形推手，它終結了低人力成本優勢，迫使企業投資技術和培訓。中國今天或許就在復刻這段歷史。

近年中國官方多次提到「反內捲」，便是對企業壓低成本競爭的糾偏。落實「強制社保」，短時間內可能增加一些企業的成本，實際上是引導企業拼技術、拼創新、拼效率，推動產業升級，發展新質生產力。因此，提升社會保障並不僅僅是解決利益分配問題，更是在提升一個經濟體的更根本競爭力。

第三，提升社會保障可抵禦人工智能（AI）變革帶來的社會衝擊。AI時代裏，向民眾提供「兜底」的必要性正在突顯。早前上海舉行世界人工智能大會和北京舉行世界機器人大會，展示了大量行業性的AI應用和各種場景機器人。有人預言，不久將來AGI（通用大模型）將代替文科生的文書、管理工作，行業性的AI應用和機器人則代替理工生的工作崗位，甚至掠奪技工院校生在車間、咖啡廳裏的工作機會。

機器替代人工，可能比想像的更早來臨。Google前高管Mo Gawdat近日預測，這一時間大約是12到15年。他舉例道：「我們公司最近一個App（手機程式）開發過程中只用了包括我在內的3個人，而在過去這種App可能需要超過350名開發人員。」

這一點，中國AI業界也有前瞻思考。不久前的世界機器人大會上，宇樹執行長王興興認為，當未來機器人真的負責大量勞作時，完全可以要求企業評估其勞動價值，並研究其產生價值中可繳納多少稅。AI時代，更考驗國家的再分配能力和福利制度健全度。

從底層邏輯認識人的重要

中國提升社會保障、發展社會福利，歸根結柢是從底層邏輯上認識到人的重要，認識到消費和創新的重要。近期有內地專家預測，正在制訂的「十五五」規劃，內需、消費與民生將是高頻詞，並指出「十五五」更應解決如何使科技變成民生紅利的問題。可以看到，中國正在探索一條如何實現社會保障與經濟發展相得益彰的道路。

