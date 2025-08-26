明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
李劍明

李劍明：數字繁榮背後的真實困境：港青「躺平」現象與政策出路

【明報文章】為了「說好香港故事」，政府傾向突出香港的穩定、活力、國際競爭力與復蘇優勢，展現香港「由治及興」；不斷重申「香港經濟穩中向好、復蘇有力」，萬事安穩，社會進步。最新數據顯示，2025年香港經濟表面上顯現回暖迹象：第二季生產總值增長3.1%，最新失業率在3.7%，上半年IPO（首次公開招股）集資額再回世界第一、公司登記數字創新高等，並以此作為「精準施政」的根據。政府部門亦強調經濟持續擴張，將為勞工市場提供支撐。

然而這些數字背後，卻掩藏着深層結構困境。早前6個民間團體聯合舉辦記者會，表示一般市民似乎感受不到繁榮穩定，反而感受到日常生活壓力未減、青年焦慮、基層零散工收入不穩、長者貧窮惡化等。一方面，宏觀經濟數據受到出口回升、相關服務業復蘇、旅遊及跨境金融活動的提振；但另一面，零售、地產、餐飲行業長期疲弱，「結構性就業不足」明顯。私人消費支出依然低迷，意味着家庭和個人的消費信心未恢復，普羅市民仍未見「好轉」。

香港問題多多，本文只嘗試探討青少年就業及所謂「躺平」的問題。雖然失業數字並不嚴重，但最新的20至29歲青年失業率則升至7.3%，為2022年11月以來新高，反映政府對青年的就業保障不足。

將複雜現象簡化成道德判斷

近年政治人物與官員時有批評年輕人「躺平」，但把複雜現象簡化為道德判斷，歸咎青年「不努力」的心態問題。正如不少反駁言論指出：青年拒絕努力、不關心未來，這並非逃避，而是對現實的理性回應。當努力無法換來穩定生活，當社會流動性停滯，當置業成為遙不可及的夢想，青年選擇降低欲望、保留精神與自由，成為一種自我保護的方式。例如香港基督教女青年會去年研究顯示，逾四分之一中學生自認「躺平」。該研究亦進一步發現，多數受訪中學生認為「躺平」是經深思熟慮後的生活選擇，而非消極逃避。

青年躺平現象並非香港所獨有，而是全球化與金融化背景下，許多發達國家青年共同面對社會壓力與生活困境的反應。例如在日本出現「蟄居族」，代表年輕人選擇遠離傳統社會角色與成功模式；韓國則有「N拋世代」，意指放棄戀愛、婚姻與生育的青年群體，反映對未來的失望與無力感；在美國，「安靜辭職（quiet quitting）」成為職場新趨勢，年輕人拒絕加班與過度投入，只做最低限度工作，以抗衡「拚命文化」；NEET（Not in Education, Employment, or Training）更加成為英國官方統計和政策制訂的重要指標，用於衡量青年脫離教育與勞動市場的問題。歐盟也廣泛採用此分類，以評估成員國的青年就業政策成效。

金融化增長模式 改變社會分配機制

筆者認為過去數十年，香港經濟高度依賴全球化與金融化所帶來的增長模式，雖然成功，但亦改變了本地產業結構與社會分配機制，並對當代青年帶來長遠的結構困境。資本與高端人才自由流動，導致本地市場競爭加劇，青年面對更高的入職門檻與更低的議價能力。同時，金融化使資本回報凌駕於勞動保障，企業傾向壓縮人力成本以提升股東價值，進一步削弱青年在職場中的穩定性與發展空間。香港住房一直高度商品化，私人樓市價格極高，青年即使全職工作，工資往往難以負擔按揭或租金。這些因素，導致本港青年在職場和生活上面對許多不確定性，在財政上沒有安全感，要應付當下生活開支已是勉勉強強，更何况要規劃將來。

政府強調制訂精準政策來幫助青年就業，例如「青年就業起點」（Y.E.S.）、大灣區青年就業計劃、青年培訓課程等。精準政策，強調精準分配資源來聚焦幫助特定群體；惟政府有否研究不同類型的躺平青年，理解他們面對不同的環境，而給予精準支援？筆者認為如果要分類不同的躺平青年，可以從其對應結構性困境的策略去考慮。

3種「躺平」類型

「放棄型躺平」是指青少年在就業階梯收窄、工資增長乏力、入息與住屋成本長期倒掛的環境下，視向上流動為一遙不可及的目標；其實質體驗告訴他們，無論有幾努力都是徒勞；把投資於人力資本的「回報預期」下修，從求職轉為退出或間歇勞動。針對「放棄型躺平」，政策設計需從結構性的困境切入，打破「努力無回報」的無力感。

「價值轉向型躺平」，是指青少年主動選擇「低欲望、低成本，重生活質素」的路徑，不再信奉「獅子山精神」。「斜槓」（slash）、非典型就業、彈性工時、項目制工作等，追求時間自治與心理健康，成為他們的生活方式。針對「價值轉向型躺平」，傳統的「充分就業」或「經濟增長至上」政策，已經不適用。政策設計需尊重其價值觀轉變，同時提供制度支持，確保這種選擇可持續，且不被結構性的不平等剝削。

「策略性降薪型躺平」，是指青少年主動選擇有意壓低收入，以滿足公屋的資產審查條件。部分人甚至推遲升職、做少兼職，只為確保自身及家人能夠入住公屋。「多做多失」的福利設計，造成扭曲誘因，把努力變成「風險」而非「回報」。當青年認為即使努力工作，升職加薪也不足以支持自置居所或改善生活，他們會傾向尋求「資源最大化」而非收入最大化，公共房屋成為「可預期、可承受」的穩定安全網。現行問題是公屋資格等福利，常設「硬性收入上限」，一旦超標即完全喪失資格。儘管政府指公屋的青年申請量逐年下跌，惟背後是大量低層青年早已被制度邊緣化。政策需在保障基層居住權與維持向上流動誘因之間取得平衡，避免福利制度反過來抑制生產力。

借鑑北歐「彈性保障」模式

針對香港青年日益傾向選擇「斜槓」、非典型就業、彈性工時、項目制工作的趨勢去面對生活困境，政策應從根本調整以提供實質支持。首先，可借鑑北歐「彈性保障」（flexicurity）模式，需建立適應非典型就業的社會保障體系，讓青少年有時間和資源去探索向上流動機會。

其次，社會仍常將非典型就業視為「不穩定」或「不務正業」。這種刻板印象不僅加劇青年焦慮，更可能阻礙創新工作模式的發展。政策應積極扭轉此種觀念，應定期發布「非典型就業質量報告」，以實證數據，展示這類工作模式的實際效益與發展潛力，重新定義成功，消除社會偏見。

最後，長期的生涯規劃，在不確定的社會下是非常困難。政策應積極降低青少年在生活上的不確定性，以協助他們規劃向上流動途徑。民間團體提出的全民退保，是其中一種長遠政策。除了青年退休後得到基本保障，家中長者亦即時受益，變相減輕青年供養父母的壓力，有助他們計劃自己往後人生。

作者是香港伍倫貢學院助理教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李劍明]

相關字詞﹕李劍明

上 / 下一篇新聞