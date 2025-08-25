李越民、趙永佳：善用現有資源 優化小學人文科評估——多元評估毋須從零開始

以下是一個來自《指引》的學校示例：「在《小學人文科課程框架》公布後，學校A已積極檢視學校的現况，包括現有資源、時間表及人手安排等……小學人文科課程內容所包含的增潤部分，主要源自常識科。學校檢視原有的學與教資源後，認為不少資源仍能繼續使用，但需要就增潤的部分作適當的更新。」這說明在新科目規劃中，學校毋須也不應從零開始，而是可整合並優化現有資源。但對部分學校而言，拆科規劃未必順利。我們特別注意到不少學校對新科目評估，相對缺乏信心。

評估轉型的挑戰與機遇

小學人文科繼承常識科的多向評估原則，強調促進學習，而非僅僅給予分數。惟隨着家長對評估公平性與透明度的關注提高，不少學校過去傾向紙筆測考，其他評估方法僅作補充。如今新課程指引要求多元評估，如何平衡過渡，成為一大挑戰。

儘管如此，新評估原則不代表學校要摒棄既有的課業與評估。教師需熟悉實作評估或學習歷程檔案等評估形式，並加強評估素養培訓。只要掌握原則，善用現有教與學資源，即使是新評估形式，亦毋須從零開始創作。

以下是一個例子，展示如何將既有課業調整為「學習歷程檔案」評估工具。這些例子是筆者由非牟利機構「教育大同」主辦、余忠權校長所分享的講座所得作整理，並獲授權轉載。「教育大同」旗下的「感．創．做」計劃，近年不斷在學界支援人文及科學科評估，筆者在他們的分享中也獲益良多。

「學習歷程檔案」是《指引》提出的評估形式之一（見「示例十：學習歷程檔案」），是一種由學生記錄學習過程、反思與成果的工具，旨在促進自主學習與反思能力。當然於小學階段，教師需提出指示，讓學生逐步學會如何記錄與反思。《指引》舉例說明，學校F使用校本網上學習平台，讓學生記錄其環境學習與綠色生活習慣，並結合學生自評與教師點評，實現「學習即評估」理念。

可能有人會將焦點放在「校本網上學習平台」，結合人工智能更可以讓學生在記錄後立即得到回應。但開發校本學習平台成本較高，未必適合所有學校。因此，應回歸評估的原則與初衷：為何使用「學習歷程檔案」？其目的是幫助學生掌握記錄技巧，進而提升比較、推論及反思能力。

而這種評估有什麼優勝之處？學習歷程檔案的成效在於兩端：第一，透過多記錄，學生逐漸掌握記錄自己學習的技巧，先由記錄開始，慢慢就可以有比較、推論及反省等更高階自主學習能力；第二，學生的紀錄、比較、推論、反省等自主學習能力，除了多練習，更重要是教師提供適時而具體回饋，幫助學生改善學習策略。只要掌握這些原則，原有課業經適當設計後也能轉化為學習歷程檔案。

兩個案例：從課業中挖掘評估潛力

（1）小一「我長大了」課題。此課題旨在令學生了解成長過程裏身體與能力變化，並透過記錄與觀察，發現不同階段的異同之處。課業學習目標包括——知識目標：學生需認識成長中的變化；技能目標：學生需記錄、觀察並比較不同階段變化。

原來的工作紙包含記錄身體變化的習作（圖1），明顯是配合學習目標。而教師也有合適評語，例如該學生記錄自己牙齒數量出現不合理時，教師評語提醒學生可能記錄有誤。大家注意，這只不過是小一評估，並不適宜要求學生學會或抄寫艱深詞彙或概念。

而這個課題有部分開放式課業，讓學生記錄自己由過去到現在的狀况，畫出6年級（約12歲）的自己。教師可以如何適當給予評語？除了在創意或美觀方面的評語，我們也可從課題目標給予學生合適評語，例如案例裏學生明顯有初步推論，「6年級的自己」在身高上有成長了，代表學生在這個課題有正確的推論能力。教師簡單的一句「長高了！」可以確認學生的推論正確。

又例如這課題進階部分是希望由自己身體的變化，推論到自己的能力變化（長大除了身體變了，能力也變強了）。教師也可根據課題目標給予進一步指導，例如讓學生設想未來的能力變化：「長大後，我一定能做到＿＿。」這鼓勵學生從身體變化推展至能力變化的思考。

這個案例中，教師不僅評估學生紀錄是否準確，還要觀察他們是否能透過記錄和反思，推論出成長過程的變化及其意義。

（2）小二「健康的我」課題。該課題旨在增強學生對健康生活的意識，透過記錄飲食、運動與作息習慣，識別問題並承諾改進。一般這個課題也會讓學生記錄自己日常作息，圖2是其中一個學生紀錄。

教師就學生紀錄給予評語時，時刻要緊記評語有兩個方向，第一是評價學生的記錄能力，尤其是指出不合理紀錄，並追問學生是否正確理解題目。例如案例裏學生每天喝4杯水，但自評為健康。教師應追問紀錄是否準確，並指出可能的誤解，例如可能只計算杯子的水，用其他器皿（如水壺）載的水不算呢？

除了評價學生的記錄能力，第二個方向是就學生的詮釋能力提出評語。例如學生每天只喝4杯水，但自評「很健康」，這反映學生未能好好運用課題知識去反省自己生活，這是教師需要提醒學生的。

若課題橫跨多節課，工作紙的比較也讓教師提出更具體評語。例如圖3是同一名學生在這個課題另一個習作題：「為自己的上課日及假日編排作息的時間表。」作業要求用時間線把其規劃展示出來。為方便閱讀，圖3把活動歸類，以不同顏色顯示。

循以上步驟，先檢視學生的記錄能力。學生大致記錄得當，尤其似乎掌握用合適比例方法展示活動時長。教師可用評語鼓勵學生。第二步就是在內容上給予評語，教師可以發現，原來這學生於假日才有運動，平日卻只有靜態娛樂。透過更多的數據比較，教師可能發現學生的盲點。

提升教師評估素養 轉化原有資源

透過結合現有課業與教學資源，教師可在不增加負擔之下，將課業轉化為有效的多元評估工具。上述案例說明，只要教師明白不同評估形式的目標與功能，便能靈活轉化既有資源，達到多元評估的目標，促進學生自主學習與持續進步。

作者李越民是香港教育大學社會科學與政策研究學系講師，趙永佳是教大社會學講座教授

