孫興杰：歐洲領導人組團訪美與美歐俄三角關係

歐洲「組團」背後的戰略自主努力

美俄阿拉斯加會晤，算是俄烏衝突過程中的一次外交衝擊和插曲，令歐洲和烏克蘭頗為緊張。會晤消息傳出之後，歐洲舉行了視頻會議，特朗普也參與其中，算是對美俄阿拉斯加會晤的「預防針」。

事實表明，美俄首腦會晤並沒有在俄烏問題上達成協議，也沒有發生兩大國決定俄烏衝突走向的事情。這說明，歐洲在事前的努力是有效果的。而澤連斯基前往白宮之前，面臨達成「和平協議」的壓力；歐洲大國領導人則組團前往，堅定站在烏克蘭一邊，這令歐洲的戰略自主輪廓呼之欲出。

首先，於特朗普再度上台之後，歐洲大國領導人已逐漸適應特朗普的節奏，甚至學會了如何「規訓」特朗普。對於恃強凌弱、反覆無常的特朗普，不能硬頂，而要軟硬兼施，既要顯示自己的實力和意志力，又要給予特朗普要的虛榮。

為避免出現類似今年2月底在白宮發生的「口水戰」，澤連斯基沒再穿「軍裝」，而是折衷了一下，穿了非正式的西裝和深色襯衣。此前就澤連斯基衣著發難的記者，再次提到他的穿著；澤連斯基幽默化解，並暖化了現場氣氛。在與特朗普會晤之前，澤連斯基與歐洲領導人先舉行了預備會，集思廣益，顯示歐洲人的團結。

當然，更為重要的是，於白宮「口水戰」之後，美國也看到歐洲的力量和意志力。歐洲領導人並未被分化，而是大力度軍援烏克蘭。同時，歐洲國家承諾將軍費開支提高到經濟產值的5%，願意從美國購買武器援助烏克蘭。而這樣的軍火生意，正合特朗普心意。此次，特朗普願意與歐洲領導人見面，表明特朗普已默認歐洲「上桌」了。

其次，歐洲領導人愈來愈意識到俄烏衝突關乎歐洲安全。於會談過程中，法國總統馬克龍提到，在舉行美俄烏三方會晤之後，還需要美歐俄烏四方會晤，因為涉及到整個歐洲大陸的安全保障。特朗普今年上台後對格陵蘭島的覬覦，令歐洲人感受到寒意。丹麥首相表示：每天醒來想到第一件事情就是要武裝自己。

需要提及的是，德國總理默茨上任之後，展示出德國在歐洲的領導能力和意願。於涉及停火與和平談判的問題上，默茨的立場甚至比澤連斯基還要堅定。默茨認為，需要盡快看到停火；特朗普則認為可以邊打邊談。但是，現在俄烏並不存在邊打邊談的氣氛，戰爭烈度在上升而非下降，與停火、和平似乎相差甚遠。

歐洲地位弱勢 但卻體現韌性

最後，涉及到俄烏衝突重大議題，歐洲保持了一個聲音。一是領土問題必須由俄烏來談判，也即反對特朗普的「交換領土」計劃。美俄首腦峰會期間透露的信息是，俄羅斯要求烏克蘭撤出頓巴斯，俄軍可以暫停在其他前線的進攻，惟這個計劃烏克蘭是不可能接受的。從2014年開始，頓巴斯地區修建了一系列堡壘群，已變成烏克蘭的安全屏障；况且，俄軍並沒有完全佔領該地區。領土邊界是停戰或者和平談判的最複雜問題，美國無法主導這一問題。作為特朗普的親密特使，威特科夫對俄烏衝突的知識，看起來是有限的。

另外，於安全保障問題上，特朗普做了比較明確的表態，得到歐洲領導人稱讚。北約秘書長呂特恭維特朗普說，美國願意參與安全保障這一事實，為推動俄烏和平邁出一大步。據傳在美俄峰會期間，普京接受美國和歐洲向烏克蘭提供類似《北大西洋公約》第五條的安全保障承諾，但俄方並沒有公開表態。因此，歐洲領導人需要引導特朗普在「安全保障」這一核心問題上有所表示。

當下烏克蘭加入北約的可能性很小，惟可以建立具有威懾力的安全保障機制，比如歐洲國家向烏克蘭派駐部隊等。澤連斯基在白宮會晤後的記者會上透露了兩個關鍵消息：一是美烏達成無人機合作協議，二是烏克蘭準備從美國購買900億美元武器裝備。前一點是澤連斯基第一次到訪白宮時提出的，後一點則確認了一分錢不出的美國會繼續向烏克蘭提供軍火，儘管是歐洲買單。

歐洲領導人組團前往華盛頓，其「弱勢」地位一目了然；不過歐洲卻體現出韌性。烏克蘭問題上的歐洲統一聲音，及歐洲與美國達成的貿易協議，展現美歐關係的制度性約束。無論特朗普個人有什麼好惡，美歐關係的基礎依然在。特朗普政府也有外交建制派，比如國務卿兼國家安全顧問魯比奧。筆者以為，未來有3個面向值得觀察。

大西洋共同體與美歐俄三角關係

第一，特朗普愈來愈表現出從俄烏衝突「脫身」的意圖，不是與烏克蘭站在一個陣營，而是以調解推動俄烏談判為主。憑藉美國的強大實力及美歐關係的非對稱性，特朗普的做法使歐洲人只能夠虛與委蛇，在與特朗普周旋中維持自身利益。阿拉斯加會晤之後，美俄首腦會晤似乎在恢復。如果特朗普將俄烏衝突作為美俄關係的議題之一，而不是前提的話，那就意味着美歐大西洋共同體紐帶鬆弛，並朝着美歐俄三角關係方向發展。

第二，所謂三角關係，意味着任何兩方都不是敵對或者軍事同盟關係。現在歐俄關係是敵對性的，但美俄關係已經發生某些變化。為避免美國背着歐洲與俄羅斯解決俄烏衝突，歐洲領導人「集體出動」。不過馬克龍提到，從未來前景看，美歐俄烏要舉行四邊會談。長遠而言，歐洲要跟俄羅斯緩和關係、重建安全框架，對俄羅斯來說也是如此。

第三，俄烏衝突會成為美歐俄關係的核心議題，圍繞該議題形成了多重博弈和談判體系。俄烏衝突的走向，將決定美歐俄是朝三角關係轉型，還是維持歐美大西洋共同體。美國雖舉行了美俄首腦峰會，但俄烏衝突若沒有突破，美俄關係進展有限，美國依然通過北約向烏克蘭提供武器裝備。對歐洲來說，特朗普的態度和政策，迫使歐洲盡快走向戰略自主。對烏克蘭來說，特朗普的「親俄」衝擊被慢慢化解，惟爭取和平之路依然漫長。對俄羅斯來說，從烏克蘭戰場脫身的機會，或許再次喪失。

作者是中山大學國際關係學院教授

