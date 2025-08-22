招國偉：「居屋2024」結束 選樓結果有何啟示

今次居屋銷售計劃推行了兩個新措施，首先是推行「家有長者」及「家有初生」優先選樓計劃。過去居屋計劃中，房委會設有「家有長者」優先選樓計劃，撥出該期居屋約三成配額，讓申請者優先選購單位。而在2023年施政報告，政府宣布增設「家有初生」優先選樓計劃，並把兩類申請者組合增至配額四成。於今次計劃，有約800個初生子女家庭成功選購單位，約佔2900個配額的三成。而另一措施便是優化配額分配安排，按每個發展項目為計算基礎，設定各發展項目的配額數目。從上述兩個新措施，今期居屋有何啟示？

首先，部分類別申請者的配額未用盡。於家有長者及初生的申請者中，選購新居屋單位的配額約2410個，在設定的2900個配額約佔83%。而在5個新居屋屋苑中，除了屯門兆湖苑、東涌裕興苑、觀塘安柏苑之外，其餘兩個屋苑的單位配額也悉數用完。由於今次計劃改以每個屋苑劃定配額，估計該類部分申請者最終放棄選購非熱門地段單位，令配額未有用盡。然而這是否代表未來居屋計劃成為了常態，家有長者及初生配額有下調空間？筆者認為可再觀察多一兩期計劃再考慮。

其次，白表非核心（白非核）家庭首次獲選樓機會。在緊接家有長者及家有初生申請者選樓之後，其他家庭申請者便獲邀選樓。現時白表家庭的選樓安排上，會由所有核心家庭先安排選樓，其後才會邀請非核心家庭。於過去多期居屋計劃，「白非核」家庭未有成功選樓的機會，理由是核心家庭競爭也熱烈，配額亦已多數用盡。隨着今期申請宗數回落，同時改了配額安排，加上家有長者及初生申請者多出的近500個配額，令「白非核」家庭除了首次可獲選樓機會，所有申請者更可入場選樓，大大增加了不同申請者的置業機會。

最後是一人申請者。改制之後，已確保一人申請者可於每個屋苑都能選購最少一成的單位。繼之前申請類別配額未用盡，一人申請者配額由原來的700個，增至1365個，多出約一倍，向一人申請者提供更多置業機會。白表一人申請者方面，過去競爭相當熱烈，較多時只有排在前列位置的申請者才可選得單位。而今期計劃裏，約有一成白表單人申請者可有獲邀機會，大大高於過去居屋計劃。

平衡市民置業需要 方是根本

綜合分析，今期居屋平均分配了各類申請者選購居屋單位的機會，尤其是地點上；同時亦預視未來居屋計劃申請者，即使經攪珠後排於較後位置，選樓機會也較過去為高。筆者認為是一個健康的發展。居屋的初心，是為未能負擔私人樓宇售價的市民，提供機會自置居所。過去嚴重超額申請，其實是不健康的，亦不應只在乎申請宗數多寡，用作量度計劃的成敗；而是應考慮如何回應市民訴求，平衡不同人的置業需要，才是根本。

作者是公屋聯會總幹事

