徐英偉：賽馬旅遊：創新合作塑造旅遊新亮點

賽事已成設計產品「第一場景」

眾多盛事體驗中，賽馬是最具香港辨識度。作為全球少數把馬場置於國際都會心臟的城市之一，本港馬場與夜生活幾乎無縫銜接，形成「城市即賽場」的獨特景觀。2024/25馬季吸引逾170萬人次入場，當中近20萬為內地旅客，創歷史新高。焦點賽事如「香港打吡」，把賽事、音樂、餐飲融為一體，令「看賽」升級為整日的城市體驗。「快活星期三」活動下，跑馬地該季吸引逾54.8萬人次。對酒店而言，賽事已不止城市日曆的一筆，而是產品設計「第一場景」：把客房、門票、貴賓區體驗、主題餐單與交通接駁「打包」。

馬會透過與香港酒店業主聯會的策略合作，賽馬被正式嵌入住宿與旅遊鏈條，覆蓋多家知名品牌，推出分層產品與專屬體驗。「香港共慶回歸賽馬日」進一步驗證盛事的引流力：金融界與高端投資旅客於沙田馬場，除了欣賞賽事，亦享用獨家設施與美饌，媒體廣泛報道，城市與酒店品牌雙雙放大。筆者預期可望有更多酒店加入，針對高端客群提供個性化服務，將形成健康的競合生態——有內容、有服務、有「價格帶」，彼此補位，共同做大。

行程設計上，賽馬旅遊正以更高的創意密度連接城市。「水晶巴士」結合城市觀光與賽馬，旅客在車上品嘗精緻餐飲，觀景後直達馬場，成為抵港前的「移動畫前篇」，深受內地與國際客歡迎。「快活星期三」則把美酒佳餚、現場音樂與賽馬觀賞合一，擴展年輕與本地受眾，為夜間經濟注入活力。

在會展旅遊（MICE）方面，賽馬同樣是催化劑。今年4月「世界旅遊城市聯合會香港香山旅遊峰會」閉幕禮於跑馬地舉行，為逾400名嘉賓呈現高端餐飲與賽馬文化；「亞太商旅會展匯」及「Consensus香港大會」，亦把賽馬納入日程，推動商務與娛樂融合。對酒店來說，這釋放了兩個信號：其一，會展客的平均房價與附加消費更有韌性；其二，藉由「賽馬＋城市社交」的設計，更容易把商務旅客轉化為「商務＋休閒」（bleisure）客，延長停留日數，讓周內與周末收益更平衡。

賽馬旅遊的關鍵

總結來說，香港賽馬旅遊的關鍵不在單一賽事的宏大，而在於把每一次活動轉化為可分享、可記憶、可延伸的體驗；不在於一夜爆發，而在於一季、一年的穩定節奏。當酒店以「體驗優先」重構產品，讓房間成為盛事前奏、早餐成為賽後餘韻、交通成為城市風景、社群成為回流引擎，「看賽」就自然成為「入住的第一理由」。於是，旅客先問「玩什麼」，酒店就能在盛事經濟裏既旺丁也旺財。城市也在一次次燈火與歡呼中，穩步鞏固其作為亞洲旅遊樞紐的地位。

作者是原民政事務局長

