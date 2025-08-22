明報新聞網
觀點
陳家華

陳家華：借鏡西班牙馬略卡島經驗：香港如何打造銀髮友善旅遊市場

【明報文章】去年我參加一個國際會議，閉幕時主辦單位宣布下一屆活動將在西班牙馬略卡島（Mallorca）舉行。話音剛落，全場瞬間爆發熱烈歡呼與掌聲，我感受到這個地中海島嶼在歐洲人心目中的獨特地位。

在人口老化的全球趨勢下，銀髮旅遊市場正快速成長。西班牙馬略卡島以其完善的銀髮旅遊設計，成為歐洲退休人士熱門目的地。香港作為國際旅遊城市，擁有豐富文化、美食和自然資源，但目前的旅遊規劃仍以一般觀光客為主，未能充分滿足銀髮族需求。本文將分析馬略卡島的成功經驗，並提出具體建議，幫助香港打造更具吸引力的銀髮旅遊市場。

馬略卡島的銀髮旅遊成功要素

（1）貼心旅遊諮詢與紙本指引。旅客抵達機場後，旅遊局職員會主動詢問：「你計劃停留多少天？」並根據日數和興趣推薦合適行程。旅遊局提供近50頁的旅遊手冊，清楚標示從中央交通總站到各景點的車程、特色介紹，完全以紙本形式呈現，避免使用QR code（二維碼），照顧長者使用習慣。

（2）輕鬆多元的一日遊路線設計。10多條的多樣化行程路線，涵蓋古蹟、海灘、音樂家蕭邦故居、自然景觀及漁村，每條路線車程不逾兩小時，適合銀髮族體力。旅客可輕鬆安排半天或一日遊，即日往返，毋須長途奔波。

（3）便捷的交通系統與智能支付。所有路線從同一中央交通總站出發，旅遊巴士採用鮮明色彩設計，車廂現代化且寬敞，頂層有放置小行李的空間。班次密集（每20至30分鐘一班），減少轉乘困擾。信用卡支付亦便利，上下車拍卡自動計算費用；同一張信用卡可支付多人車費，毋須每人一張卡。系統根據同行人數提供折扣，鼓勵結伴出行。

（4）寧靜住宿體驗。我們與另一對來自倫敦的夫婦一起旅行，預訂了一家僅限成人入住的酒店，體驗寧靜住宿。酒店員工身著米白色制服，房間以柔和色調為主，早餐豐富且用餐時間彈性（早上6時30分至11時）。酒店提供價格合理的晚餐自助餐，晚上安排懷舊音樂表演，營造輕鬆無壓力環境。酒店工作人員訓練有素，向銀髮族提供服務，幫助他們搬運行李。

香港銀髮旅遊現狀與挑戰

香港旅遊資源豐富，但缺乏系統整合：擁有中西文化古蹟（如充滿歷史風貌的荔枝窩客家村莊、大澳漁村）、自然景觀（如地質公園、南丫島、濕地公園欣賞紅樹林），惟景點分散，缺乏針對銀髮族的慢遊規劃。

旅遊景點分散，交通複雜，無中央出發點。旅客需多次轉乘港鐵、巴士或渡輪，對長者不便。例如從市區到大澳漁村，需先搭港鐵再轉巴士，全程逾兩小時。缺乏「一程過」交通選擇，馬略卡島的直達巴士設計在港較少見，長者需頻繁上下車，容易疲累。

香港旅遊資訊多依賴App（手機程式）或QR code；機場雖有諮詢櫃枱，但缺乏專為銀髮族設計的紙本指引。電子化服務忽略長者需求，對不擅科技的長者不友善。

筆者建議優化交通，簡化路線與支付方式，開設「銀髮旅遊專線巴士」，從中央站點（如尖沙嘴或中環）出發，直達主要景點，減少轉乘；推行「信用卡拍卡支付」，同一張卡可支付多人車費，系統自動計算團體折扣（如兩人同行八折、4人六折），取代八達通，方便國際旅客。

推出銀髮專屬旅遊諮詢與紙本指南：機場設置「銀髮旅遊櫃枱」，職員主動提供個人化建議，並派發「香港慢遊指南」詳盡紙本手冊，包括半日/一日遊路線（如「中環古蹟漫遊＋下午茶」、「愉景灣及梅窩輕鬆行」），清晰標註車程、休息點、無障礙設施，避免過度依賴電子化資訊。

加強宣傳與服務培訓，向歐美、日韓市場針對地推廣宣傳「香港慢活之旅」：培訓員工，學習服務長者技巧，如耐心講解、說得慢一點、協助上下車；提供特色活動如太極晨練、粵曲欣賞、茶藝工作坊。

結語：從細節提升銀髮旅遊體驗

馬略卡島的成功，在於「以人為本」的設計：從中央交通站、紙本指南到酒店服務，處處考慮銀髮族需求。香港倘能簡化交通、提供直達路線，並加強紙本指引和特色活動，必能吸引更多高消費力銀髮旅客。銀髮旅遊不僅是商機，更是提升城市友善度的重要一步。

作者是香港浸會大學傳理學院副院長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

