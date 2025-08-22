伊朗駐港總領事館（公共外交組）：混亂世界裏的顛倒政治

這種普遍的不穩定，在一系列行為下被加劇：持續的軍事侵犯、系統性的種族滅絕行為、脅迫性的經濟措施、貿易戰，以及將人權論述工具化，作為政治戰爭的工具。

現行秩序道德破產 人權遭剝奪價值

曾經斷言能夠於24小時內結束烏克蘭衝突的美國總統，上任6個月之後，不僅沒有取得任何實質進展，更是增加了核對抗風險。於這段短時間內，他授權的空中轟炸比拜登總統整個任期發動的還要多。在其明顯為了延緩美國經濟崩潰，並減輕37萬億美元國債和預算赤字擴大所帶來之壓力的企圖下，他的政府積極地挑起經濟不穩——即使是在盟國內部。「美國優先」的信條仍然是核心，在不大顧及所伴隨的人類、經濟或地緣政治代價下孜孜以求。

我們居於一個基本原則被顛倒（inverted）、人權概念本身被剝奪實質價值的世界。自封為人權捍衛者的人（self-anointed custodians of human rights），在加沙7萬平民遭屠殺（massacred）之下，卻明顯地依然沉默。一名聯合國人權調查員受到那些自稱道德仲裁者（moral arbiters）的國家制裁。種族滅絕的犯罪者（perpetrators）互相提名和平獎，而兩個核國家卻攻擊伊朗受保障監護的核設施。德國總理公開提到「乾淨與骯髒的分工（clean and dirty division of work）」，把現行秩序的道德破產（moral bankruptcy）表露無遺。在這個扭曲的圖景中，人權被切除，而暴行的締造者卻逍遙法外。

於當代國際秩序中，既有的多邊機制在可信度和效力方面都受到嚴重侵蝕。國際原子能機構（IAEA）未能履行其維護伊朗和平核裝置的任務。最近對這些設施的攻擊，受到逾120個國家及許多區域和國際組織譴責；當中卻沒有聯合國安理會、IAEA理事會，或部分西方政府。

二戰後框架 欠缺法律防止戰爭

這些行動遠非僅僅展現雙重標準，而是揭示此等機構正正是按照其設計去運作——維持着一個權力系統地替代原則的全球舞台（a global arena in which power systematically supersedes principle）。在全球大多數人的死亡和毁滅為代價之下，許多人逐漸意識到二戰後的框架，欠缺防止戰爭所必需的法律保障。自聯合國成立以來的80年間，我們目睹逾300場戰爭和衝突，造成數千萬人傷亡。於超過150個國家有700個軍事基地的美國，沒有擔當建設性的角色——它否決了聯合國80個制止暴行的決議，並參與共謀大量的破壞戰爭和政變。

西亞地區正處於爆炸邊緣（brink of explosion）。以色列政權已迫使逾700萬巴勒斯坦人流離失所，並屠殺了數十萬人。擁有超過5000枚核彈頭的美國，及擁有數以百計核彈頭之武器庫的以色列，聲稱「關切」（concern）伊朗的和平核計劃——儘管IAEA已於15個不同場合（最近一次是在伊朗核設施受襲之後）證實該計劃仍然是完全和平的。

政治顛倒（political inversion）的更進一步展現是，近日3個歐洲國家威脅援引「回彈機制」（snapback mechanism）來恢復所有聯合國對伊朗的制裁。此舉措完全是荒謬的（sheer absurdity）：這些國家未能履行它們自身在《聯合全面行動計劃》（JCPOA）下的責任，現在卻尋求懲罰已經完全遵守其承諾的伊朗。此等行徑清楚表明，它們已經喪失了聲稱管理國際秩序的任何道德正當性（moral legitimacy）。它們的管治原則一直是——並且仍然是——無法無天的武力和野蠻權力，以確保能夠掠奪、種族滅絕和盜竊。

這些都是當代國際圖景裏的行為混亂、無政府狀態特徵，以至是現有全球機制無力約束該等行為的象徵式表現。這種混亂（disorder），是自稱人權捍衛者和現行世界秩序（包括所謂「法治」）之主要設計者的故意產物（deliberate product）。它的持續存在，只會導致更多殺戮、不安全、破壞、暴力和系統性的危機——不成比例地由「全球南方」人民承受。

迫切需要多極國際秩序

全球良知（global conscience）正在覺醒。於世界各地，人們對於在加沙的暴行和國際機構之失敗感到憤慨——它們80年來都主要服務於二戰戰勝國及其盟友的利益。抗議浪潮席捲各個社會，包括在西方自身內部，暴露了現行秩序的結構性失效。

關鍵時刻近在咫尺，有意識的人們是時候行動：抵制將責任推給受害者；拒絕人為的「乾淨與骯髒」分工；停止侵犯、入侵、種族滅絕、掠奪、大規模殺戮平民；結束佔領；廢除致命的制裁；避免進一步破壞；及追究那些自封人權維護者，但其行為卻背叛他們所宣稱之價值的人的責任。

迫切需要的，是一個真正的多極國際秩序（genuinely multipolar international order），反映多元文明、文化和政治體制。其人權框架必須在範圍上具普遍性，但於表達上則是多元（plural in expression）——從以歐洲為中心的選擇性（Eurocentric selectivity）中解放出來，以所有人民的共同倫理傳統為基礎，確保每一個國家和社群享有平等尊嚴、安全和自決。

上合組織金磚國家增強 乃重要推進

上海合作組織和「金磚國家」的增強，代表一個重要的推進，但這只是開始。要實現一個和平、自由和穩定的世界，一個從種族滅絕和制裁武器化當中解放出來的世界，需要更大決心和集體行動。新的世界秩序既是可能的，也是可以看得見——透過「全球南方」國家之間的全面和戰略性合作，以團結、尊重主權、對自決和正義的堅定承諾為基礎，這是可能的。

（編者按：原文為英文，由本報翻譯成中文，原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面；文內分題為本報編輯所加）

[伊朗駐港總領事館（公共外交組）]