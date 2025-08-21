明報新聞網
觀點
洪雯

洪雯：「貼地金融」（八）：發展航空金融 成為航空產業鏈整合者

【明報文章】香港既是國際金融中心，又是國際航空樞紐，而「航空金融」正是這兩方面優勢的結合。香港發展航空金融，不但能夠推動金融業往縱深發展，亦有助本港拓展航空產業鏈條的其他環節，為本地創造新的經濟增長點。若配合適當策略，香港有潛力成為航空產業鏈的關鍵整合者（integrator），助力國產商用飛機「出海」。

香港發展航空金融的機遇

本質上，航空金融（aviation finance）以飛機這一高價值動產為核心，將其轉化為可流通、可定價的金融資產，通過資本運作，優化航空產業的資源配置。

具體來看，航空金融圍繞飛機全生命周期（購機、營運、處置）提供專業化的金融服務體系，涉及業務眾多，包括飛機融資（飛機估值、融資、租賃）；飛機資產交易（飛機買賣、租賃資產證券化、二手飛機產權交易）；風險管理（包括責任險等的各種保險產品）；跨境結算（租金跨境收付、人民幣國際化結算）等，以至法律、稅務諮詢等周邊商業服務，涉及多個高增值環節。其中，飛機租賃佔了主導地位。

航空金融具有雙產業（金融＋航空）協同的屬性。香港在金融基建方面的優勢，已不必贅述。於航空產業方面，香港與200多個國際航點有聯繫，空運貨量多年穩佔全球首位。香港機場近年亦積極擴容，興建了第三條跑道增強運力，也在東莞設立空港物流基地，推展「海空貨物聯運」模式；又與珠海機場聯合推出「經珠港飛」旅客聯運，向旅客提供港珠兩地機場之間無縫連接的「空-陸-空」中轉服務。

除了飛機起降、運人運貨，香港本地設有飛機發動機檢測、維修、改裝中心，向全球超過30間航空公司的飛機發動機提供服務。香港的大學亦開設航空服務研究中心，開發適用於航空維修行業的新技術，已有十幾年歷史。

此外，航空金融業務亦具有法律敏感和政策敏感的特性。國際航空金融交易，涉及複雜的法律需求（如飛機扣押、產權爭議等），有關合約在香港普通法體系下能夠高效執行。而本港早前更對飛機租賃提供稅務優惠，合資格的飛機租賃商利得稅率，從標準的16.5%降低到8.25%，並對離岸租賃免稅，大大增加了香港對全球航空租賃業務的吸引力。

疫情後，全球對飛機的需求明顯上升。根據早前波音公司發布的《商業市場展望》報告，中國於未來20年需要8000至9000架商用新飛機，成為全球最大的航空旅行市場。更重要的是，中國國產商用飛機開始「出海」，非常需要全方位金融解決方案來保駕護航。「引進來」和「走出去」的雙向需求，均為香港發展航空金融及在港延伸航空產業鏈，帶來了寶貴機遇。

目前，航空金融業務以愛爾蘭最為發達，但香港亦在全球航空金融業務中佔有一席之地。若未來能夠依託內地的龐大飛機需求，並積極配合國產商用飛機的「出海」戰略，積極發展航空相關金融業務，既可為金融業開拓新業務方向，亦能與國際航空樞紐的定位產生更大協同效應，有潛力進一步發展成為航空產業綜合服務中心，吸引航空產業鏈在本地延伸，拓展多元發展動能。

在港延伸航空產業鏈

事實上，航空金融的優勢，讓香港可以通過資本滲透，在本地拓展飛機維修、拆解、航材供應等航空產業鏈的實體環節。上文提及，香港本地設有飛機發動機的檢測、維修、改裝中心，事實上有關服務可以進一步拓展，把香港建設成為國際級航空後勤服務中心。於最新一份2025/26年度財政預算案中，財政司長提出將香港打造成亞洲首個飛機部件處理及交易中心。也有新聞報道，有海外企業有意來港提供一系列航空專業服務，包括飛機拆解、部件回收、人才培訓等，進一步推動香港在航空業領域的發展。

此外，航空業不單產業鏈長，亦與多個相關產業如旅遊、會展、貿易、物流等具有協同效應。香港拓展航空金融和航空樞紐，也有助鞏固在這些領域的優勢。

助力國產商用飛機「出海」

過去，商用客機的製造商，主要以波音和空中巴士兩間歐美企業為主。國際間對於這兩家企業的品牌、歷史數據，以至客機的標準和規範等，均有深入認識。因此，與民用客機相關的金融服務標準，包括估值、融資、貿易、租賃、保險等，均是以這兩家公司生產的飛機為基礎來制定。甚至，整個航空產業鏈也是以這兩家公司的飛機為核心來延伸和運作。上文提到香港的大學所開設的航空服務研究中心，便是與波音公司合辦，針對波音飛機來開發適用的維修技術。

於這樣的壟斷局面下，中國國產商用飛機雖然研製成功，但欲「出海」則困難重重，首先就面對包括估值、融資、貿易、租賃、保險等在內的航空金融服務體系壁壘。而中國商用飛機首次打破壟斷進入海外市場，並建立首家海外營運示範基地，背後便有香港航空金融企業的深度陪伴（我將另文詳述）。

於2025/26年度財政預算案裏，財政司長便提到，香港將助力國產飛機進入國際航空市場。我認為，從金融入手，將國產客機納入包括估值、融資、貿易、租賃、保險等在內的航空金融服務體系，是推動國產飛機「走出去」、實現國際化的切入點和有效手段。

香港大力發展航空金融配套，並積極探索及推廣以國產飛機為基礎的金融標準，為國際買家（尤其是「一帶一路」沿線的航空公司）提供適切的金融服務，可進一步輸出中國航空標準，推動國產飛機交易，並可參與國產飛機在全球的檢測、維修、保養、拆解、組裝等產業鏈條佈局，將部分關鍵環節在港落地，過程中亦帶動人民幣國際化。

於上述模式下，香港角色從單一的飛機融資通道，轉向航空價值鏈的整合者，構建起中國商用飛機和中國航空標準「出海」的金融基礎設施；並通過資本紐帶，協助中國飛機於全球建立營運基地，使香港成為中國飛機「外循環」的神經中樞。

航空金融可複製到其他高價值產品

事實上，上述航空金融的發展模式，可以套用於船舶、人造衛星等領域（我將在往後文章詳述香港於人造衛星領域的發展潛力）。跟飛機類似，船舶和人造衛星都是高價值產品，通常需要龐大資本投入，企業需要借助貸款、租賃等融資方案，減少初期資本支出。而且，與飛機一樣，船舶、人造衛星在營運中面對各種風險，因此需要保險服務來保障資產安全。另外，於人造衛星領域，亦可借助本港金融服務，推動中國大陸衛星企業走出去。

可見，航空金融的模式，可以有效地轉化並應用於船舶、人造衛星及其他潛在行業，提供適應行業特定需求的專門解決方案，促進其資金流動和資本運作，在擴展金融業縱深的同時，並撬動相關產業鏈條在港延伸，豐富本港產業內容。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

