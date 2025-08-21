明報新聞網
觀點
陳帆川

陳帆川：傳媒如何運用AI揭發醫生花4秒看X光片？

【明報文章】挪威一家媒體用生成式AI（人工智能）翻閱大量醫院文件，發現一名遠程工作的醫生，竟然只用4秒，便完成檢視超過一張X光片，報道最終贏得當地最高殊榮的數據新聞大獎。他們用的生成式AI，跟普通人用的ChatGPT有什麼分別？

熱中於應用科技來協助報道的挪威報章iTromsø，在生成式AI的基礎上，利用檢索增強生成（retrieval-augmented generation，簡稱RAG）技術，開發出一個文件閱讀系統。編採團隊藉資訊自由法，蒐集一家懷疑人手不足的醫院的大量文件，再送到該系統加以分析，找出新聞線索。

藉AI尋找新聞線索

AI當然不知道何謂新聞線索，團隊得逐步調校AI的反應，「教導」它何謂新聞價值，最終找出線索，讓記者跟進報道。該報AI主管Lars Adrian Giske表示：「我們將這形容為以RAG來嗅探數據，慢慢縮窄調查範圍。」涉事醫院的位置在挪威，但文件顯示一名醫生身在丹麥辦公，並僅用4秒鐘檢視X光片。

Giske說：「公開資料之中蘊藏海量資訊，正等待人們發掘。但要記者用人手翻閱所有數據，非常困難。在RAG的輔助下製作調查新聞，只是數據新聞的一種延伸，是自然的進化。」他認為生成式AI不止改善記者調查工序，也改變讀者看新聞的習慣：「在未來，文章或不再是讀者推崇的閱讀模式。人們會習慣生成式的閱讀環境，這趨勢不可逆轉。」

要展開一個調查項目，得先透過資訊自由法，取得大量政府文件。不過政府不是省油的燈，往往要求記者回答更多問題，才肯處理申請，拖慢進度。另一家挪威媒體便利用RAG，讓AI熟讀當地整套資訊自由法，以及75個由記者協會提供的樣板回覆，學習回答相關問題。一名記者說：「以往我要回到調查小組，才能夠花半天時間研究這些冗長的問題。用了AI之後，我可以一邊上夜班處理突發新聞，一邊發回覆。」

雖然RAG能夠令生成式AI實現科幻電影《22世紀殺人網絡》（The Matrix）的情節，於彈指之間學習新技能，但芬蘭一名專門為編輯室開發AI應用程式的數據科學家Vertti Luostarinen，提出的擔憂值得人們深思：「即使你明確地要求AI不要就原文寫成總結，但它們總傾向這樣做。於新聞工作裏，細節很有用。如果我們在搜索資訊時，總是通過這類系統，令內容變得籠統、丟失細節，我很擔心社會將產生什麼變化。」

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

相關字詞﹕陳帆川

