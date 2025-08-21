方可成：Podcast取代傳統媒體訪談——明星名人為何青睞這種媒介形態

在中國，企業家羅永浩於8月19日推出了自己的播客《羅永浩的十字路口》，前兩集嘉賓分別為理想汽車創始人李想和小鵬汽車創始人何小鵬。節目上線後，也引發了大量關注和討論。

明星名人的訪談，本是傳統媒體擅長的招牌菜。但是現在，愈來愈多明星名人開始拋棄傳統媒體的記者，轉而上Podcast聊天。他們為何青睞這種媒介形態？

明星名人宣傳策略的巨大轉變

明星名人選擇Podcast這種媒介，並非始自2025年。

去年美國大選期間，兩名總統候選人特朗普和賀錦麗，就都上過多檔Podcast節目。尤其是特朗普，依靠在Joe Rogan等人的Podcast上亮相，極大地聚集和提升了人氣。Joe Rogan訪談特朗普的那期節目，於YouTube發布後的首12小時內就獲得約1100萬次觀看，比這次Taylor Swift獲得的觀看數還多。特朗普的Podcast亮相，甚至被一些人認為是他最後勝選的關鍵因素之一。

總統候選人上Podcast，是為了獲取選票。其他明星名人，當然也都有自己的宣傳推廣訴求。

Taylor Swift此次上她男友的節目，就宣布了她的新專輯The Life of a Showgirl，並成功引發狂熱關注。

而李想和何小鵬上羅永浩的節目，深度聊天長達3至5個小時，顯然也跟他們各自企業的訴求有關。中國新能源汽車市場競爭，已深陷產能過剩和價格戰。標普全球（S&P Global）今年發布報告稱，中國汽車行業「洗牌」在即。在這樣的背景下，新能源車企面對着事關生死的關鍵時刻。

值得一提的是：這些Podcast節目都不僅僅是音頻內容，而是包括了視頻版；而且視頻版往往是更重要的分發方式。Taylor Swift作客的節目，主要在YouTube上傳播；而羅永浩的節目，主要分發平台是抖音和bilibili。這當然也是因為，視頻是更大眾化的媒介形態。

CNN（美國有線新聞網絡）報道說，一名公關公司高管人員在看了Taylor Swift作客的Podcast節目後，發出了這樣的疑問：她還需要接受傳統主流媒體採訪嗎？

答案很可能是，真的不需要了。

舒適安全空間：Podcast重新定義名人訪談

根據CNN的總結，Podcast吸引名人的主要原因是，它提供了傳統主流媒體採訪所無法比擬的三大優勢：控制權、舒適度和關注度。

在Podcast節目裏面，嘉賓都會知道：不會有凌厲的記者對他們提出咄咄逼人的追問，或故意設置問題陷阱；他們有充足時間，表達自己想說的任何內容。而且，Podcast節目會經過剪輯，確保嘉賓聽起來狀態良好、口齒伶利。

在接受《紐約時報》採訪時，Podcast公司Dear Media的行政總裁就明確表示：「我們不是一個『陷阱』節目。」他和妻子採訪特朗普的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）時，集中討論的是滑雪、健身補充劑、晨間習慣和人工智能等話題，而非任何可能引起爭議的政治話題。這種刻意迴避尖銳問題的做法，已經成為Podcast界的常態。

另一檔熱門Podcast節目Call Her Daddy的主持人，也會向嘉賓保證：我們人很好，而且節目很放鬆。

這種刻意營造的舒適環境，讓明星名人可以完全放下戒備，不必擔心會遭遇尖銳的挑戰和質疑。這也激發了他們深入分享個人故事的欲望，所以這些Podcast節目一般都很長。在羅永浩Podcast的第一集節目中，理想汽車創始人李想就首度公開講述了25年創業之路，其中不乏被創業伙伴背叛、公司面臨嚴重財務危機、差點被趕出公司等細節。

在傳統媒體時代，名人訪談並不是這樣的。

傳統媒體的記者往往以挑戰、質疑明星名人為榮；尤其是於電視訪談節目中，尖銳的質疑，往往會造成戲劇性的節目效果，吸引收視。當然，除了節目效果之外，記者樂於挑戰質疑，還是因為一種根本性的新聞理念使然——明星名人是手握權力的人，不管是政治權力、經濟權力還是文化權力；而負責任的新聞記者在面對權力時，就應該保持監督和批評，而不是附和與幫襯。

但是Podcast的主播大多不是職業記者出身，他們並不具備這樣的理念。

是本真表達，還是「飯圈」心態？

雖然喪失了監督權力的功能，但Podcast的明星名人訪談，確實也有一些積極意義。比如，它突破了傳統媒體固化的呈現形態。不論是時尚雜誌的封面故事及配套訪談，還是美國深夜「脫口騷」節目中的名人訪談，都遵循着既定的形式和規則，而且有着濃重的包裝與表演痕迹。久而久之令人審美疲勞，也讓人覺得不夠真切。

Podcast上的訪談則相反。在安全、舒適環境裏，明星名人的表達可能變得更加本真了。再加上，Podcast提供了足夠時長和不被打斷的表達空間，我們更可能聽到很多模式化表達之外的東西。

當然，從另一個角度來看，這種本真表達，也可以被視為帶有「飯圈」（擁躉圈子）色彩。這是因為，通過Podcast這種不會有尖銳提問挑戰的媒介，明星們講述一些更加個人化、帶有私密感的故事，這會令聽眾/觀眾感覺自己正在窺視明星的真實生活。也難怪，粉絲們對明星的Podcast訪談相當追捧。

所以，從明星名人的角度來看，Podcast使他們擁有了一個可控的、無威脅的個人品牌建設平台。儘管仍然是問答式的對話，惟Podcast承載的名人訪談，已經逐漸遠離新聞媒體的性質，具備了更接近「粉絲經濟」的性質。

Taylor Swift這次Podcast訪談的成功，也為New Heights節目帶來了巨大商業價值。去年，Wondery公司收購了該節目的發行和廣告銷售權，合同價值高達1億美元。這集訪談的上線，使這檔節目的商業價值再獲提升。自然，這也是「粉絲經濟」帶來的好處。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院副教授

