明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
方可成

方可成：Podcast取代傳統媒體訪談——明星名人為何青睞這種媒介形態

【明報文章】最近，中美兩國的Podcast（內地習慣稱「播客」）圈子裏都發生了一些新鮮事。在美國，歌星Taylor Swift作客了她男友Travis Kelce和哥哥Jason Kelce聯合主持的Podcast節目New Heights。這集播客的視頻版於8月13日推出，於YouTube上僅用了12小時，就積累了近900萬次觀看，約有130萬人同時收看這一集的首發直播，直到在線人數太多引發技術故障。

在中國，企業家羅永浩於8月19日推出了自己的播客《羅永浩的十字路口》，前兩集嘉賓分別為理想汽車創始人李想和小鵬汽車創始人何小鵬。節目上線後，也引發了大量關注和討論。

明星名人的訪談，本是傳統媒體擅長的招牌菜。但是現在，愈來愈多明星名人開始拋棄傳統媒體的記者，轉而上Podcast聊天。他們為何青睞這種媒介形態？

明星名人宣傳策略的巨大轉變

明星名人選擇Podcast這種媒介，並非始自2025年。

去年美國大選期間，兩名總統候選人特朗普和賀錦麗，就都上過多檔Podcast節目。尤其是特朗普，依靠在Joe Rogan等人的Podcast上亮相，極大地聚集和提升了人氣。Joe Rogan訪談特朗普的那期節目，於YouTube發布後的首12小時內就獲得約1100萬次觀看，比這次Taylor Swift獲得的觀看數還多。特朗普的Podcast亮相，甚至被一些人認為是他最後勝選的關鍵因素之一。

總統候選人上Podcast，是為了獲取選票。其他明星名人，當然也都有自己的宣傳推廣訴求。

Taylor Swift此次上她男友的節目，就宣布了她的新專輯The Life of a Showgirl，並成功引發狂熱關注。

而李想和何小鵬上羅永浩的節目，深度聊天長達3至5個小時，顯然也跟他們各自企業的訴求有關。中國新能源汽車市場競爭，已深陷產能過剩和價格戰。標普全球（S&P Global）今年發布報告稱，中國汽車行業「洗牌」在即。在這樣的背景下，新能源車企面對着事關生死的關鍵時刻。

值得一提的是：這些Podcast節目都不僅僅是音頻內容，而是包括了視頻版；而且視頻版往往是更重要的分發方式。Taylor Swift作客的節目，主要在YouTube上傳播；而羅永浩的節目，主要分發平台是抖音和bilibili。這當然也是因為，視頻是更大眾化的媒介形態。

CNN（美國有線新聞網絡）報道說，一名公關公司高管人員在看了Taylor Swift作客的Podcast節目後，發出了這樣的疑問：她還需要接受傳統主流媒體採訪嗎？

答案很可能是，真的不需要了。

舒適安全空間：Podcast重新定義名人訪談

根據CNN的總結，Podcast吸引名人的主要原因是，它提供了傳統主流媒體採訪所無法比擬的三大優勢：控制權、舒適度和關注度。

在Podcast節目裏面，嘉賓都會知道：不會有凌厲的記者對他們提出咄咄逼人的追問，或故意設置問題陷阱；他們有充足時間，表達自己想說的任何內容。而且，Podcast節目會經過剪輯，確保嘉賓聽起來狀態良好、口齒伶利。

在接受《紐約時報》採訪時，Podcast公司Dear Media的行政總裁就明確表示：「我們不是一個『陷阱』節目。」他和妻子採訪特朗普的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）時，集中討論的是滑雪、健身補充劑、晨間習慣和人工智能等話題，而非任何可能引起爭議的政治話題。這種刻意迴避尖銳問題的做法，已經成為Podcast界的常態。

另一檔熱門Podcast節目Call Her Daddy的主持人，也會向嘉賓保證：我們人很好，而且節目很放鬆。

這種刻意營造的舒適環境，讓明星名人可以完全放下戒備，不必擔心會遭遇尖銳的挑戰和質疑。這也激發了他們深入分享個人故事的欲望，所以這些Podcast節目一般都很長。在羅永浩Podcast的第一集節目中，理想汽車創始人李想就首度公開講述了25年創業之路，其中不乏被創業伙伴背叛、公司面臨嚴重財務危機、差點被趕出公司等細節。

在傳統媒體時代，名人訪談並不是這樣的。

傳統媒體的記者往往以挑戰、質疑明星名人為榮；尤其是於電視訪談節目中，尖銳的質疑，往往會造成戲劇性的節目效果，吸引收視。當然，除了節目效果之外，記者樂於挑戰質疑，還是因為一種根本性的新聞理念使然——明星名人是手握權力的人，不管是政治權力、經濟權力還是文化權力；而負責任的新聞記者在面對權力時，就應該保持監督和批評，而不是附和與幫襯。

但是Podcast的主播大多不是職業記者出身，他們並不具備這樣的理念。

是本真表達，還是「飯圈」心態？

雖然喪失了監督權力的功能，但Podcast的明星名人訪談，確實也有一些積極意義。比如，它突破了傳統媒體固化的呈現形態。不論是時尚雜誌的封面故事及配套訪談，還是美國深夜「脫口騷」節目中的名人訪談，都遵循着既定的形式和規則，而且有着濃重的包裝與表演痕迹。久而久之令人審美疲勞，也讓人覺得不夠真切。

Podcast上的訪談則相反。在安全、舒適環境裏，明星名人的表達可能變得更加本真了。再加上，Podcast提供了足夠時長和不被打斷的表達空間，我們更可能聽到很多模式化表達之外的東西。

當然，從另一個角度來看，這種本真表達，也可以被視為帶有「飯圈」（擁躉圈子）色彩。這是因為，通過Podcast這種不會有尖銳提問挑戰的媒介，明星們講述一些更加個人化、帶有私密感的故事，這會令聽眾/觀眾感覺自己正在窺視明星的真實生活。也難怪，粉絲們對明星的Podcast訪談相當追捧。

所以，從明星名人的角度來看，Podcast使他們擁有了一個可控的、無威脅的個人品牌建設平台。儘管仍然是問答式的對話，惟Podcast承載的名人訪談，已經逐漸遠離新聞媒體的性質，具備了更接近「粉絲經濟」的性質。

Taylor Swift這次Podcast訪談的成功，也為New Heights節目帶來了巨大商業價值。去年，Wondery公司收購了該節目的發行和廣告銷售權，合同價值高達1億美元。這集訪談的上線，使這檔節目的商業價值再獲提升。自然，這也是「粉絲經濟」帶來的好處。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院副教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[方可成]

相關字詞﹕方可成

上 / 下一篇新聞