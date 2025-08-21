明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
管浩鳴

管浩鳴：公屋營運成本陡增 長遠財赤隱憂浮現

【明報文章】過去3年，行政長官李家超以「結果為目標」的施政理念，帶領香港公營房屋建設迎來突破進展；從土地開發到政策配套，展現出政府破解住房難題的決心與執行力。當局的5年公營房屋規劃，已突破16萬個單位，可見建屋量大增，供應節奏全面提速，既兼顧基層與置業需求，亦徹底擺脫過往的波動困境。

此外，富戶政策精準調控下，2025年推出新的「四級制租金」與遷出條款，同步擴大綠表資格及提高居屋綠白表比例，既強化富戶置業誘因，亦讓資源能夠迴圈。過渡房屋、簡約公屋、青年宿舍、簡樸房等措施，使房屋階梯進一步優化。加上北都興建大量公營房屋，令香港重塑土地開發新格局。

公共財政壓力沉重 社會需思考「錢從何來」

以上種種轉變的確使社會欣喜。現在的事實是，於當下政府公共財政面對日益沉重壓力下，雖然房委會能夠自負盈虧，能夠可持續地提供社會穩定的基礎，惟社會亦要思考「錢從何來」及如何降低日常營運成本。

根據最新住房統計資料，香港約750萬人口中，居於公營房屋的比例逾四成。本港公營房屋作為社會民生的重要支柱，其恒常開支與維修成本近年持續攀升，引發對財政可持續性與資源效益的深刻反思。在樓宇老化、建築成本上漲與管理需求複雜化的三重夾擊下，政府如何平衡維修質量、居民需求與公帑運用效率，已成為房屋政策核心議題。

現時公屋租戶每月繳付的租金，已包括差餉和管理費。而租住房屋運作帳目中的「其他經常開支」，包括保安、清潔、電費、物業管理、屋邨公用地方管理費等，支出持續膨脹。據當局今年4月回覆立法會議員的書面質詢，預估2027/28年度開支達76.65億元，較2020/21年度增加48%，成為房委會最大財務負擔。

建成公屋，僅是長期財政承擔的起點；房委會尚需負擔其數十年的管理、維修及行政成本，以維持屋邨日常運作。此類開支規模龐大，常年穩居房委會第二大支出項目，反映了「長貧難顧」情况。過去5年，全港公屋單位從79萬增至82萬個，直接管理費用累升19%，維修及改善工程開支增長25%，其他經常支出更攀升28%。規模擴張，直接推高營運負擔。龐雜的支出結構，已導致公屋運作帳目於近年一度陷入赤字。

公營房屋開支結構 從「新建」轉向「維護」

2024年公屋租金上調10%後，2024/25年度租住房屋運作帳目由原預估赤字11.67億元，轉為有4.01億元盈餘，使房委會該年度綜合盈餘達92.45億元。然而此改善主要源於租金調整等短期措施，未從根本解決成本結構問題。隨着《長遠房屋策略》進入收成期，2025至2030年傳統公營房屋年均建成量將跳升至3.2萬伙；若計入簡約公屋，年均供應更達3.7萬伙。至2030年，公屋總量逼近90萬戶，已成定局。新單位需投入管理，老舊屋邨同步面臨重建或大型翻新，疊加開支壓力將持續攀升。

香港公營房屋的恒常開支結構，已從「新建為主」轉向「維護為主」階段。當維修成本佔營運帳目的大份額、單位建築單價逼近百萬元之際，單純增加公帑投入，絕非可持續解決問題。筆者認為社會需重新思考，公營房屋住戶是否要承擔更多的樓宇恒常開支，例如以該單位租金的某個百分比，另外繳交費用予房委會或房協；分拆出來的收入，作為屋苑營運儲備，類似私人樓宇的法團管理費或維修基金。當然，若是有經濟困難的住戶，可申請減免甚至豁免，這部分的機制亦行之有效。

筆者明白早前增加公屋租金，有機會對住戶造成影響；但其實「加價」只是補回多年來與私人市場的差距。適度維持「用者自付」原則是合情合理，亦可提高公營房屋住戶責任心和同理心，最終希望市民大眾能夠共同維護自身居住的內外環境，建設更宜居香港。

作者是全國政協委員、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[管浩鳴]

相關字詞﹕管浩鳴

上 / 下一篇新聞