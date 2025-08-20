田方澤：平衡保障香港人利益 方能更有效貢獻國家

拖延10年的問題未解

今日再談可能不合時宜，10餘年前香港曾有幾波針對內地旅客和新移民的示威，包括在元朗和北區。2012年，當時候任特首梁振英建議本地醫院停止接受雙非孕婦預約分娩，而社會又有其他爭議，轉移了焦點，紛爭才減少。但當時因內地與香港矛盾引起的本土主義，卻愈發激烈。

10多年過去，問題核心未解。香港是中國一個具吸引力的地區，吸引內地人旅遊和移居，兩地文化差異卻不時引來衝突。近幾年其他政治爭議漸次平息，特區政府推出高才通及輸入外勞，希望彌補勞動力不足；疫後內地旅客重訪，爭議又再起。

針對大學聯招，區區樂見教育局迅速回應，宣布2028學年起，考生必須先於香港居住兩年才獲本地資助學位；過渡期內則須先居住一年，算是立刻堵截了今年漏洞，保障本地學生，公帑用得其所。

但其他議題似乎仍懸而未解。比如高才通申請人是否確實來港生活，抑或只是佔用本港教育資源？內地旅客來港，部分主張「窮遊」、「深度遊」，影響交通和民生，消費卻不多，導致市民不滿。政府放寬輸入外勞，工會「放蛇」發現一些公司刻意不聘請本地人，以符合聘用外勞資格，影響本地市民就業。另外房屋、醫療等問題，有人指新移民分薄資源，與10多年前的爭議多有相似。

一方面，我們需要旅客消費及外勞補充勞動力。惟另一方面，本港政府有責任優先照顧本地民生。當中牽涉兩地融合下的香港角色、新移民如何融入本地、如何保留香港本地文化等更深層次問題，需要政府以大智慧解決。

誰來疏導民間矛盾

在政策上，固然要保護本地市民。但在有相應政策之前，如何化解民間衝突？最直接的本地文化例子是，近年市面愈來愈多來自內地的商店、餐廳和茶飲店，一些店面以簡體字展示，店員之間用普通話溝通亦更常見。當然，香港是自由社會，什麼店舖進駐、使用什麼語言，是商業決定；店員之間的溝通，更不應受政策規管。政府難以介入，而且介入或會有更多問題。

同理，有朋友揚言，更多非本地學生進入本地大學，恐怕亦影響大學授課語言。早於10多年前區區已經歷過，標明用廣東話授課的課堂，因數名內地生要求，教授轉用普通話授課。在大學及其他民間機構，牽涉到內地人時，常見機構讓步。這些民間矛盾，政府不宜介入，惟市民不滿，又如何紓解？

在兩地融合的大潮流下，堅決保留香港特色，似乎有點政治不正確；但過度遷就內地、失去本地特色的話，又會使香港吸引力下降。即使內地各省市政府，都有保護本地利益和文化之舉。特區政府和民間都要思考應如何平衡。

最近，前特首梁振英指出必須嚴格處理影響香港誠信形象的事件：「因為影響的不僅是個別人或個別學校，而是整個香港在國內和國際社會的誠信。香港的誠信受損，對國家的貢獻就會打折扣。」針對香港特色的問題，區區想借用這個說法：香港若未能維持自己的獨特性，影響內地和國際社會對香港的看法；香港的獨特性受損，對國家的貢獻就會打折扣。

作者是教育及時政評論人

