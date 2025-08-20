劉銳紹：幾許有共享榮華 莫令金屋變敗瓦——從欺詐頻生看香港是否劣質化及其成因和對策

（1）政策有否傾斜或變形

──先旨聲明：此文只從事例探討實情，不着眼於特定的人群與地域，不存在挑起矛盾、不滿和仇恨的問題。事實上，犯案的不法之徒有本地人，也有內地人或外來人。所以，請勿戴上「對號入座」的枷鎖。

「冒牌水」事件引起高度關注，不僅因為「假」，還因為這涉及政府行為，更因為事件過程仍有很多調查空間。回顧近年新聞，除了最近出現的「黑司機」（無香港身分證的網約車司機），教育界又發現懷疑「深港雙重學籍」或其他涉嫌「借殼辦學」事例。近年，用假學歷申請本地大學的情况屢有出現，令校方頗為頭痛，已不算是什麼新聞了。

早前，又爆出「借殼經營」、「冒名經營」的事，被冒名的本地業界人士也未必知道。還有，香港引入各類人才，但又出現假合約和假聘請事件，獲聘的專才取得留港資格後，實際不是在港工作；甚至有個案顯示，聘請他們的資方實際毋須支付涉及的工資，日後可用其他方式回籠或抵消。凡此種種，從放鬆角度看就是「樹大有枯枝，族大有乞兒」，難以避免；惟從嚴厲執法、保護正當權益的角度看，一宗都嫌多。

──各類詐騙案有不同背景，屬微觀範疇，難以一一分析，但有一些屬於大環境、大氣候的宏觀原因，而這些原因往往很容易被忽略，或者輕輕放開，甚至視而不見。這就是政策傾斜而引起的副作用，繼而變成自製的破壞因素。

港人很難理解什麼是「政策傾斜」，惟這在中國大陸政治文化裏卻經常出現，而且有看不見但感覺得到的威力。也就是說，當一個重大的方針政策出現後，各級官員和建制內人士都要努力落實，與權力來源同步同向而行。於這過程中，大政策就會逐步掩蓋（甚至破壞）其他政策，很多行之有效的制度和措施都會被輕視、放鬆，甚至要讓路；即使一些可以預知的副作用和反作用，也會被擱在一旁不處理，並美其名曰「不用擔心，已有預防方法」。到了負面效果出現時，已是傷痕纍纍；跟着又用「取得重大成績」來文過飾非。

──且舉內地一些例子。當官方推動房地產市場，各方一窩蜂投入，於是供過於求；其後樓市大跌，消化經年，還出現多個「鬼城」。官方帶動內需，補貼消費；很快又出現無秩序的「內捲」，企業賤價、零價以至補價傾銷，以求生存。官方推動以舊換新、振興經濟；跟着就報廢大量仍然可用的物品，製造人為垃圾……

──香港近年面對的重大政策，就是復蘇經濟、共同發展粵港澳大灣區。適逢大量港人離開香港，於此形勢下，又出現另一個急需補充和延攬人才的大政策。我從來不反對這些大方向，於1980年代已按照當年設計的一國兩制構想全情投入。所以，我也跟不少昔日和今天的內地朋友，共同努力。惟到了今天，不想說放棄，卻已感到力不從心，只能不斷規勸，不要由政策傾斜引致政策變形就好了。

（2）一切看執行和監督

──防止政策變形，必須看3個條件：一是政策原意是否準確？二是如何執行？三是如何監督？讓專才、優才、高才來港，原意是好的，但假如這個政策只是為了填補香港流失的人才，以為從數量上和政治上抓緊就可以滿足官方需要，那就有點失焦了。我從來不輕視內地人才的作用，但他們來港後的問題，不是官方口中的生活物價，而是無根的問題。有內地人感到，只是從一個鳥籠搬到另一個鳥籠而已（當然也有滿足的人）。

──從執行方面可見，人是來了，不過是否如意，則需仔細分析。從數據可見，2020至2022年香港居民的淨遷移數字是負數（淨移出），但2023年忽然激增為淨移入21.2萬人，某程度上反映背後的移入政策。不過，再看「高才通」數據，截至上月底，近1.4萬名來港高才簽證期滿，當中54%人申請續簽，即近一半人沒申請續簽。官方說「理想」，惟有學者認為不算高，只是「可接受」。

──至於監督，則更成問題了。我相信官方盡了很大努力，但歷史經驗告訴人們，若出現上述「重大政策掩蓋其他政策」的傾向，「發展大灣區」和「移入人才」就成了當前急務，監督力量就會不自覺地減弱，審批的嚴謹程度也會受影響。而且，違背或被認為「阻礙」上述政策，可能成為「政治不正確」的指摘，於是形成說不出但卻存在的顧慮。相反，既然順應就一定不會犯錯，那就慢慢變成誰也不願挺身力擋的大氣候。

──內地以前也有好幾次重大的移居政策，同樣因為照顧大方向而引發其他負面效果。1950年代為了處理新疆問題，先由中共開國上將王震帶兵入疆，墾地闢土，也有武力平定的作用；再由其他省市大量移入漢族人口，很快就佔當地人口一半，實行「民族和文化交流」。但1989和2009年新疆發生嚴重暴力事件，後者過百人死亡，至2014年後才相對穩定下來。背後有多種原因，在此難以細說，惟說明有些問題還未根治。

文革前後的上山下鄉，也是重大的人口移動政策；效果如何已有不同的歷史說法，官方肯定的多，民間抱怨不少。近代還有一次政策性的大移民，就是三峽工程的長江百萬大移民。當年的怨聲如今已成歷史，只能按官方所說，「要有大局觀念」。

（3）監督也要看實效

──那麼，香港目前怎樣在「大局觀念下共享榮華」？不法之徒破壞法治，香港如何面對？執法機關和廉政公署十分重要。回歸前，廉署苦於不能跨境調查，彷彿「綁手打仗」；如今這些地域限制有否改變？除了地域限制，還有沒有權域限制？會否有些事情碰不得？不知道，只能繼續支持他們嚴正執法。

──中國的特點是：優先以行政手段解決問題；於行動中，習慣出現新問題再想新辦法解決，無論如何先要達到眼前目的。可是，這樣不是很容易掛一漏萬和難以監督嗎？所以，在發展大灣區的同時，不能輕視各種違法事件，即使是苗頭也不是小事，更不可讓苗頭發展成習慣勢力，那時就悔不當初了。

此外，正視有預見性的意見和建議，也很重要，不要側重一點就不及其餘。須知道：嘔心瀝血研究出來的意見經常被遺棄路旁，要重拾熱情就很難了。香港既然是官方也珍惜的東方明珠，就不能再令香港劣質化，不應出現「誰料金屋變敗瓦」的惡果！

作者是時事評論員

本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意

