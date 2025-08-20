姚志勝：談談香港金融發展白皮書站位、名稱與目標導向

其一，謀劃金融發展乃香港重中之重：香港金融發展是國之所重，是香港經濟的牛鼻子，世界金融大變局需要香港金融中心做大做強。其二，白皮書需提高政治站位，採用金融全覆蓋的「金融發展白皮書」名稱，與國家及國際對香港金融中心定位相一致，全面規劃香港金融發展；「資本市場發展白皮書」名稱適用範圍較窄，不宜採用。其三，白皮書既堅持問題導向，更要確立目標導向，對標全球最高標準，以建設與紐約並駕齊驅的國際金融中心為目標，推進香港金融高質量發展。其四，白皮書編製應由行政長官主導、中央指導，確保與金融強國建設規劃對接。

謀劃金融發展 乃香港重中之重

編製香港金融發展白皮書，首先要充分認識香港金融在世界金融格局、國家金融強國建設和香港自身經濟發展中的重要地位。

當今世界，美國發動貿易戰、巨額美債及將SWIFT（環球銀行金融電信協會）支付系統武器化，嚴重衝擊全球金融市場，不僅動搖美元作為全球儲備貨幣的主導地位，而且促使許多國家（尤其新興市場）加速推動本幣結算、構建新支付系統。全球金融市場格局的重塑，已經啟動，但替代美元主導地位的體系尚未形成。隨着中國在全球經濟裏的地位愈來愈重要，國際金融界對香港國際金融中心在全球金融新格局中發揮更大作用，抱有很高期待。

香港國際金融中心建設是國家所重，這是主管金融工作的何立峰副總理在香港金融峰會致辭所講。事實上，中央高度重視香港金融發展。習近平主席多次寄語香港要鞏固提升國際金融中心地位。今年3月「兩會」期間舉行港澳地區全國政協委員聯組會，本人發言談到香港金融應力爭超越倫敦，得到主管港澳事務的丁薛祥副總理肯定和鼓勵。中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍去年2月來港調研，金融也是重頭戲。這些都表明，中央對香港金融發展抱有很高期待。

香港作為全球重要的國際金融中心，金融業可說是香港「第一產業」，是經濟發展的關鍵抓手。香港金融業佔本地產值約20%，貢獻約30%稅收，不僅連同相關服務業（如法律、會計）提供大量高附加值崗位，而且為地產、貿易、物流、專業服務（如審計、諮詢）提供資金和信用支持；香港發展創科及其他製造業，也能夠得到較其他地方有更好的金融條件。這正是金融在港備受重視的基本原因。

白皮書需提高政治站位金融定位

有人問，為何不用「資本市場白皮書」的提法，而要用「金融發展白皮書」名稱？社會上確實有建議提出編製「香港資本市場發展白皮書」，但筆者認為採用「香港金融發展白皮書」更好。

第一，白皮書需提高政治站位。中央始終從戰略全局的高度，定位香港的國際金融中心發展。資本市場（capital markets）只是金融（finance）的一部分，範圍過於狹窄。「資本市場發展」適用範圍較窄、層次較低；用「金融發展」作界定，能夠使白皮書與國家和世界關於香港的金融定位相一致，從更高站位，更全面檢視和部署香港金融發展藍圖。

第二，白皮書需對標全球金融中心指數。全球最權威的金融中心指數，包括五大指標，即營商環境、金融業發展水平、基礎設施、人力資本、聲譽與綜合競爭力 ；及其他輔助指標：金融科技、可持續金融等。白皮書需根據這些指標，從金融發展的全視角制訂規劃，以全面鞏固提升香港國際金融中心地位。若只局限於「資本市場發展」範圍，顯然達不到這個目標。

白皮書重「問題導向」 更重「目標導向」

也有人問：香港制訂金融發展白皮書，是不是因為香港金融領域存在亟需突破的重大改革議題？筆者認同這種「問題導向」思路。香港制訂金融發展白皮書，當然致力解決現實存在的問題。不過筆者更看重「目標導向」：白皮書需對標全球最高標準，確定超越倫敦、成為與紐約並駕齊驅的國際金融中心的戰略目標。

香港金融的最大優勢和最重要定位，是背靠強大祖國的頂級國際金融中心。香港金融發展白皮書的最重要內容，應是根據國家金融強國建設的戰略需要和實際條件，確定目標藍圖。

必須看到的是：在中國整體經濟裏，全產業鏈、貿易、科技都處於全球領先水平，金融卻是突出短板。中國大陸實行資本帳戶管制，人民幣國際化程度低，在全球外匯儲備中佔比約2.5%（2023年國際貨幣基金組織資料），跨境支付中僅約3.2%（SWIFT資料）；金融基礎設施依賴西方，如全球清算系統（如SWIFT）、信用評級機構（標普、穆迪等）；金融機構國際競爭力弱；中資銀行、投行的海外業務規模和盈利能力，與高盛、摩根大通等國際巨頭相比，存在顯著差距等。

面對美國金融霸權，國家對金融安全看得很重；很多探索性的金融舉措，需通過香港來推行。金融強國建設，香港責任重大。推進人民幣國際化、加強建設全球性的金融基礎設施、打造具國際競爭力金融機構，並且使香港成為全球財富管理中心、全球綠色金融與碳交易中心、全球金融科技與數字資產中心、全球風險管理與再保險中心、全球家族辦公室與慈善金融樞紐等，都應是香港金融發展的重要目標。白皮書應在確立這些目標的基礎上，規劃香港金融發展藍圖。

白皮書應由特首主導中央指導

還有人問：為何不能由財政司長負責金融發展白皮書，而一定要行政長官親自主導？主要原因有兩點。一是金融事關香港發展全局。金融發展白皮書須是由特區最高決策層面，從香港發展全局高度制訂金融發展大政方針，以確保帶動香港整體經濟及社會發展。二是香港金融發展乃國家所重。金融發展應是行政長官向中央負責的重要內容。金融發展白皮書應在中央指導下，由特首主導編製，並要求特首向中央述職時匯報落實情况；中央也應提出指導性的工作要求，確保香港金融發展與國家的金融強國建設對接。

至於財政司長的工作職責，特區政府網頁寫得很清楚，主要是協助行政長官督導財經、金融、經濟、貿易、發展、房屋、運輸、物流、創新科技及工業範疇內政策的制訂和實施。可見，財政司長於金融發展白皮書中的角色，就是協助行政長官督導白皮書的制訂和實施。當然，這也是重要且必不可少的工作。相信行政長官在財政司長有力協助下，與執政團隊共同努力，一定不負眾望，履職盡責，有效做好香港金融發展白皮書的編製和實施工作。

作者是全國政協常委

