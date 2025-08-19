狄志遠：守護獨居長者：構建社區安全網的迫切呼聲

香港人口老化速度驚人，65歲或以上長者已逾170萬，獨居長者近19萬，雙老家庭也接近15萬戶。隨着高齡化繼續加劇，這群人將愈來愈多。當中，絕大部分長者戶都沒有經濟活動，主要依靠政府現金福利過活；住屋雖以公屋和自置居所為主，但也有劏房戶、居住環境惡劣者，更有不少人缺乏子女或親人恒常支援。

長者「失蹤」 誰會發現？

很多人會問：不是有長者中心、有熱線、有地區隊伍、有房署定期巡查嗎？不過現實是，最需要幫忙的那批長者，反而是最難被服務覆蓋。原因很簡單——獨居長者往往身體虛弱、社交網絡小，甚至連使用電話、智能手機都有困難。疫情期間，長者中心服務大受影響，社區探訪減少，很多人連僅有的社交活動都斷絕了。據調查，只有約一成長者戶有子女定期探望或支援，大多數人只能夠靠自己。

更可惜的是，當有需要的長者「消失」於社區時，無論是社署、長者中心還是房署，往往要到追租、收樓、鄰居舉報有異味時，才「揭發」真相。這種極度被動的發現模式，無論如何都不應成為一個城市對待脆弱長者的唯一保障。

香港其實不乏資源，也不是缺乏政策和服務；問題出在數據分散、部門協作不足、社區網絡斷層，並且科技應用不夠普及。例如，現時獨居長者的名冊零散散落在不同部門手上，未有全港統一、定期更新的動態監察機制。前線機構和地區隊伍雖然努力，惟人手始終有限，難以主動追蹤所有高危戶。坊間有些屋邨開始試行智能門磁、跌倒感應等科技，但規模有限，未能普及高危或基層長者戶。

建立主動追蹤與支援的長者安全網

要真正避免長者「孤獨死」、化白骨的悲劇重演，我認為，香港最需要的是一套主動、協調、科技化的長者保護網。首先，應由勞福局統籌，短期內結合房屋署、統計處、社署、醫管局數據，建立全港獨居及雙老住戶名冊；不單止公屋，也要涵蓋大型私樓。這份名冊要動態更新，分區、分屋苑管理，並與社區服務單位共享。

其次，動員社區關愛隊、長者中心、地區康健中心、家庭醫生，主動聯絡、探訪、定期慰問高危長者戶，不能夠只被動等待求助。當局可以考慮聘請「社區保母」或「鄰舍大使」，由熟悉社區的婦女和居民擔當定期探訪角色，既可補足人手不足，也能夠重建昔日鄰里互助文化。

同時，必須普及科技應用。政府應資助高危獨居長者戶免費安裝智能門磁、感應器、緊急呼叫等設備，並由地區隊伍協助日常維護，及教導長者正確使用。這些措施已經不是「先進實驗」，而是基本安全守則，應該盡快推廣至所有高風險群組。

最後，大家都應該明白：服務不是放在辦公室、網站或熱線上就叫「覆蓋」。在這個高齡化社會，長者戶數字每年增加。社會必須從制度、資源分配、科技應用、社區文化等層面，真正為長者建構一個有溫度、有彈性，也有持續追蹤能力的安全網。

如果我們相信香港是一個值得尊敬的家園，就不應該令這種「化骨無人知」的遺憾成為日常。只要制度和社區肯主動、協調、用心，很多悲劇其實是可以預防的。這當然不是單靠一個政策就能夠解決，惟每一個進步的細節，都是對生命尊嚴的守護。

