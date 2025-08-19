明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
狄志遠

狄志遠：守護獨居長者：構建社區安全網的迫切呼聲

【明報文章】近日，再有葵盛東邨獨居長者離世逾一年半才被發現，遺體早已化為白骨。這類新聞，無論是市民還是前線社工，每次看到都感到難過和無力。事實上，類似的「消失長者」事件，近年並不少見。房署、警方、社署、街坊、社區服務隊……每當事後接受訪問，大家都會感慨一番。但我們都知道，這不是單純的偶發悲劇，而是結構漏洞的體現。

香港人口老化速度驚人，65歲或以上長者已逾170萬，獨居長者近19萬，雙老家庭也接近15萬戶。隨着高齡化繼續加劇，這群人將愈來愈多。當中，絕大部分長者戶都沒有經濟活動，主要依靠政府現金福利過活；住屋雖以公屋和自置居所為主，但也有劏房戶、居住環境惡劣者，更有不少人缺乏子女或親人恒常支援。

長者「失蹤」 誰會發現？

很多人會問：不是有長者中心、有熱線、有地區隊伍、有房署定期巡查嗎？不過現實是，最需要幫忙的那批長者，反而是最難被服務覆蓋。原因很簡單——獨居長者往往身體虛弱、社交網絡小，甚至連使用電話、智能手機都有困難。疫情期間，長者中心服務大受影響，社區探訪減少，很多人連僅有的社交活動都斷絕了。據調查，只有約一成長者戶有子女定期探望或支援，大多數人只能夠靠自己。

更可惜的是，當有需要的長者「消失」於社區時，無論是社署、長者中心還是房署，往往要到追租、收樓、鄰居舉報有異味時，才「揭發」真相。這種極度被動的發現模式，無論如何都不應成為一個城市對待脆弱長者的唯一保障。

香港其實不乏資源，也不是缺乏政策和服務；問題出在數據分散、部門協作不足、社區網絡斷層，並且科技應用不夠普及。例如，現時獨居長者的名冊零散散落在不同部門手上，未有全港統一、定期更新的動態監察機制。前線機構和地區隊伍雖然努力，惟人手始終有限，難以主動追蹤所有高危戶。坊間有些屋邨開始試行智能門磁、跌倒感應等科技，但規模有限，未能普及高危或基層長者戶。

建立主動追蹤與支援的長者安全網

要真正避免長者「孤獨死」、化白骨的悲劇重演，我認為，香港最需要的是一套主動、協調、科技化的長者保護網。首先，應由勞福局統籌，短期內結合房屋署、統計處、社署、醫管局數據，建立全港獨居及雙老住戶名冊；不單止公屋，也要涵蓋大型私樓。這份名冊要動態更新，分區、分屋苑管理，並與社區服務單位共享。

其次，動員社區關愛隊、長者中心、地區康健中心、家庭醫生，主動聯絡、探訪、定期慰問高危長者戶，不能夠只被動等待求助。當局可以考慮聘請「社區保母」或「鄰舍大使」，由熟悉社區的婦女和居民擔當定期探訪角色，既可補足人手不足，也能夠重建昔日鄰里互助文化。

同時，必須普及科技應用。政府應資助高危獨居長者戶免費安裝智能門磁、感應器、緊急呼叫等設備，並由地區隊伍協助日常維護，及教導長者正確使用。這些措施已經不是「先進實驗」，而是基本安全守則，應該盡快推廣至所有高風險群組。

最後，大家都應該明白：服務不是放在辦公室、網站或熱線上就叫「覆蓋」。在這個高齡化社會，長者戶數字每年增加。社會必須從制度、資源分配、科技應用、社區文化等層面，真正為長者建構一個有溫度、有彈性，也有持續追蹤能力的安全網。

如果我們相信香港是一個值得尊敬的家園，就不應該令這種「化骨無人知」的遺憾成為日常。只要制度和社區肯主動、協調、用心，很多悲劇其實是可以預防的。這當然不是單靠一個政策就能夠解決，惟每一個進步的細節，都是對生命尊嚴的守護。

作者是新思維主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠]

相關字詞﹕狄志遠

上 / 下一篇新聞