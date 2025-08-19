明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
王家豪

王家豪：「特普會」是俄國外交勝利嗎

【明報文章】美國總統特朗普與俄羅斯總統普京，上周五在阿拉斯加的埃爾門多夫-理查森聯合基地舉行峰會，交談約3個半小時，僅為原定時長的一半。由於雙方在部分議題上仍存分歧，美俄尚未就烏克蘭問題達成協議，但特朗普稱與普京的會談已取得「重大進展」。

選址與象徵意義

「特普會」選址阿拉斯加，頗具象徵意味。美方或欲藉此向俄方傳遞信息：在特定條件下，轉讓領土並非全然不可想像。回溯歷史，1867年俄羅斯基於財政壓力和地緣政治考量，將阿拉斯加售予美國，以防止英國在北美進一步擴張。此一歷史意涵，亦與特朗普提出的俄烏「交換領土」主張相呼應。然而美方對談判結果並不樂觀，認為俄羅斯充其量只會同意停止對烏國蘇梅與哈爾科夫的軍事攻勢（放棄進一步擴張佔領區），並把在當地控制的小量土地歸還烏克蘭。

相較於選址所蘊含的象徵意義，美俄峰會的現實脈絡更為複雜。此前，特朗普曾要求俄羅斯須於本月8日前在烏克蘭停火，否則揚言對俄國及購買其石油的國家和企業實施制裁。與此同時，為回應俄羅斯前總統梅德韋傑夫的挑釁言論，特朗普亦下令部署兩艘美國核潛艇到更接近俄羅斯的海域。其後情勢出現戲劇性的轉折：特朗普的中東問題特使威特科夫到訪莫斯科，並與普京會面後，普京表示希望與特朗普舉行會談。

值得注意的是，俄軍近期在烏克蘭的夏季攻勢中取得突破進展，為普京增添談判籌碼。根據「公開來源情報」（OSINT）研判，俄軍正逐步突破通往烏國中部的最後一道主要防線，不排除最終全面佔領頓巴斯地區的可能。相對而言，烏方不僅在軍事上居於劣勢，國內亦出現政治動盪。上月底，烏克蘭安全部門大規模搜查國家反貪局（NABU）；其後總統澤連斯基簽署法案削弱該局獨立性，隨即引發基輔爆發自俄烏戰事以來最大規模反政府示威。

在此背景下，特朗普與普京繼2018年芬蘭赫爾辛基峰會後再度會晤；這亦是普京自2007年於美國緬因州肯納邦克港（Kennebunkport）拜會美國時任總統小布殊以來，首次獲邀在美國境內舉行雙邊會談。儘管美國並非國際刑事法院成員國，惟此舉仍有助普京在遭該院通緝之際突破外交孤立。更關鍵的是，特朗普傾向先採用俄方偏好的雙邊形式與普京會晤，而非按烏國要求召開三邊高層會談。有鑑於此，澤連斯基警告，任何未經烏方參與的協議均屬「無效決定」。

普京抵達會場後，特朗普親赴機場停機坪迎接，鋪紅地氈，邀請其乘坐專車，甚至安排他在聯合記者會上率先發言。種種禮遇，均令外界側目。此舉尤與他此前在白宮與澤連斯基會晤時的激烈交鋒、最終不歡而散，形成鮮明對比。

峰會前的審慎評估

儘管美俄峰會舉世矚目，惟各方分析早已提醒外界不宜抱過高期望；要就俄烏戰事達成持久停火協議，恐非易事。首先，峰會籌備向來費時，動輒以數月計，甚至長達數年。就這次僅有一周準備期而論，相關工作仍嫌不足。「特普會」充其量只是和平進程的開端，並非終章。

其次，未見證據顯示普京有意放棄其去年6月提出的停火條件，當中包括要求烏軍自頓涅茨克、盧甘斯克、札波羅熱及赫爾松四州全面撤出，並正式放棄加入北約的計劃。儘管西方媒體在峰會前夕不斷拋出各種停火方案，包括所謂「約旦河西岸模式」（俄羅斯在其佔領的烏克蘭地區設立管治機構，藉此行使實質的軍事與經濟控制）及「兩韓模式」（以停戰協定令雙方停火，但不終結法理上的戰爭狀態），俄方仍明確表示其對俄烏戰事的既定目標未曾改變。會後的報道亦大致印證此一堅持。

同樣，烏克蘭對特朗普提出的「交換領土」說法不置可否，惟重申不會放棄一寸土地。此舉除受憲法明令禁止之外，也關乎澤連斯基的政治生命——割讓領土勢將引發國內社會與軍方強烈反對。倘若美俄峰會後真能達成停火協議，考量當前戰場態勢，被迫讓步的一方更可能是烏克蘭。而在國內飽受批評的澤連斯基，能否再度因「聚旗效應」而得到民眾擁護仍存疑。

然而，若如專家所料，此次美俄峰會難以達成具體而有效的停火協議，兩國元首選擇此刻會晤的動機與盤算，便更顯耐人尋味。特朗普競選期間曾承諾，上任後24小時內結束俄烏戰事，惟經數月斡旋，迄今仍無停火迹象。他本月初發出最後通牒、揚言制裁俄羅斯之後，與普京的會談遂可被他稱為「進展」，以免外界視其為軟弱。

另一方面，普京應邀與特朗普會談，旨在釋出俄方有意停火及談判的信號，並嘗試把戰場傷亡的責任，轉嫁給拒絕與俄國達成協議的烏克蘭和歐洲諸國。克里姆林宮也將此次峰會視為契機，爭取美國在烏克蘭議題上向俄方靠攏，並以雙邊關係正常化作為回報，同時削弱甚至離間跨大西洋聯盟的團結。同時，「特普會」或僅屬緩兵之計，用以緩解美方制裁壓力，畢竟俄軍目前在戰場上居於主導，並無停火的強烈誘因。

峰會後的走向

峰會後，俄烏停火未見突破進展，大致符合各方預期；美俄雙方則均稱對會談結果感滿意。特朗普表示事態已有進展，並期盼於本周促成美俄烏三方會談。但他被指厚待普京而未見明顯成果，因而招致批評。

普京則形容會談是解決烏克蘭問題的起點，並稱俄美之間的務實關係已有所恢復，與拜登政府時期的對俄政策形成鮮明對比。更重要的是，俄羅斯的國際孤立有所緩解，而美方制裁未付諸實施，特朗普也未要求即時停火，使俄軍得以在佔優的戰場上繼續擴大戰果。即使如此，普京仍未能如願推動美俄經貿關係正常化，皆因俄方高層經濟官員最終沒有出席雙邊會談。

對烏國而言，美俄峰會未有達成實質協議，已是最佳結果，至少未重演《雅爾塔協定》（1945年美英蘇三方劃定戰後秩序與勢力範圍）或《慕尼黑協定》（1938年英法對納粹德國的綏靖安排），迫使烏克蘭接受不平等條款。然而俄烏停火仍遙遙無期，澤連斯基亦再度遭特朗普施壓，被要求與俄方達成協議。

特朗普會後稱，結束戰爭的最佳途徑在於直接達成最終和平協議，而非他、烏克蘭及歐洲方面先前主張的「先行停火」。此一取態更貼近普京的主張，也較有利於俄方利益。同時，美方倡議向烏克蘭提供不在北約框架內的集體防衛保證，並稱普京不會反對。惟此舉能否回應烏克蘭的安全憂慮，且足以遏阻俄國再度入侵，仍待商榷。

特朗普為結束歷時3年半的俄烏戰爭帶來憧憬，但要達至持久且合乎正義的和平，仍有賴各國領袖的智慧與定力。在戰場佔優的俄羅斯則樂見以拖待變，靜候時間發酵。

作者是莫斯科國立國際關係學院博士生

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[王家豪]

相關字詞﹕王家豪

上 / 下一篇新聞