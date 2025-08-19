王家豪：「特普會」是俄國外交勝利嗎

選址與象徵意義

「特普會」選址阿拉斯加，頗具象徵意味。美方或欲藉此向俄方傳遞信息：在特定條件下，轉讓領土並非全然不可想像。回溯歷史，1867年俄羅斯基於財政壓力和地緣政治考量，將阿拉斯加售予美國，以防止英國在北美進一步擴張。此一歷史意涵，亦與特朗普提出的俄烏「交換領土」主張相呼應。然而美方對談判結果並不樂觀，認為俄羅斯充其量只會同意停止對烏國蘇梅與哈爾科夫的軍事攻勢（放棄進一步擴張佔領區），並把在當地控制的小量土地歸還烏克蘭。

相較於選址所蘊含的象徵意義，美俄峰會的現實脈絡更為複雜。此前，特朗普曾要求俄羅斯須於本月8日前在烏克蘭停火，否則揚言對俄國及購買其石油的國家和企業實施制裁。與此同時，為回應俄羅斯前總統梅德韋傑夫的挑釁言論，特朗普亦下令部署兩艘美國核潛艇到更接近俄羅斯的海域。其後情勢出現戲劇性的轉折：特朗普的中東問題特使威特科夫到訪莫斯科，並與普京會面後，普京表示希望與特朗普舉行會談。

值得注意的是，俄軍近期在烏克蘭的夏季攻勢中取得突破進展，為普京增添談判籌碼。根據「公開來源情報」（OSINT）研判，俄軍正逐步突破通往烏國中部的最後一道主要防線，不排除最終全面佔領頓巴斯地區的可能。相對而言，烏方不僅在軍事上居於劣勢，國內亦出現政治動盪。上月底，烏克蘭安全部門大規模搜查國家反貪局（NABU）；其後總統澤連斯基簽署法案削弱該局獨立性，隨即引發基輔爆發自俄烏戰事以來最大規模反政府示威。

在此背景下，特朗普與普京繼2018年芬蘭赫爾辛基峰會後再度會晤；這亦是普京自2007年於美國緬因州肯納邦克港（Kennebunkport）拜會美國時任總統小布殊以來，首次獲邀在美國境內舉行雙邊會談。儘管美國並非國際刑事法院成員國，惟此舉仍有助普京在遭該院通緝之際突破外交孤立。更關鍵的是，特朗普傾向先採用俄方偏好的雙邊形式與普京會晤，而非按烏國要求召開三邊高層會談。有鑑於此，澤連斯基警告，任何未經烏方參與的協議均屬「無效決定」。

普京抵達會場後，特朗普親赴機場停機坪迎接，鋪紅地氈，邀請其乘坐專車，甚至安排他在聯合記者會上率先發言。種種禮遇，均令外界側目。此舉尤與他此前在白宮與澤連斯基會晤時的激烈交鋒、最終不歡而散，形成鮮明對比。

峰會前的審慎評估

儘管美俄峰會舉世矚目，惟各方分析早已提醒外界不宜抱過高期望；要就俄烏戰事達成持久停火協議，恐非易事。首先，峰會籌備向來費時，動輒以數月計，甚至長達數年。就這次僅有一周準備期而論，相關工作仍嫌不足。「特普會」充其量只是和平進程的開端，並非終章。

其次，未見證據顯示普京有意放棄其去年6月提出的停火條件，當中包括要求烏軍自頓涅茨克、盧甘斯克、札波羅熱及赫爾松四州全面撤出，並正式放棄加入北約的計劃。儘管西方媒體在峰會前夕不斷拋出各種停火方案，包括所謂「約旦河西岸模式」（俄羅斯在其佔領的烏克蘭地區設立管治機構，藉此行使實質的軍事與經濟控制）及「兩韓模式」（以停戰協定令雙方停火，但不終結法理上的戰爭狀態），俄方仍明確表示其對俄烏戰事的既定目標未曾改變。會後的報道亦大致印證此一堅持。

同樣，烏克蘭對特朗普提出的「交換領土」說法不置可否，惟重申不會放棄一寸土地。此舉除受憲法明令禁止之外，也關乎澤連斯基的政治生命——割讓領土勢將引發國內社會與軍方強烈反對。倘若美俄峰會後真能達成停火協議，考量當前戰場態勢，被迫讓步的一方更可能是烏克蘭。而在國內飽受批評的澤連斯基，能否再度因「聚旗效應」而得到民眾擁護仍存疑。

然而，若如專家所料，此次美俄峰會難以達成具體而有效的停火協議，兩國元首選擇此刻會晤的動機與盤算，便更顯耐人尋味。特朗普競選期間曾承諾，上任後24小時內結束俄烏戰事，惟經數月斡旋，迄今仍無停火迹象。他本月初發出最後通牒、揚言制裁俄羅斯之後，與普京的會談遂可被他稱為「進展」，以免外界視其為軟弱。

另一方面，普京應邀與特朗普會談，旨在釋出俄方有意停火及談判的信號，並嘗試把戰場傷亡的責任，轉嫁給拒絕與俄國達成協議的烏克蘭和歐洲諸國。克里姆林宮也將此次峰會視為契機，爭取美國在烏克蘭議題上向俄方靠攏，並以雙邊關係正常化作為回報，同時削弱甚至離間跨大西洋聯盟的團結。同時，「特普會」或僅屬緩兵之計，用以緩解美方制裁壓力，畢竟俄軍目前在戰場上居於主導，並無停火的強烈誘因。

峰會後的走向

峰會後，俄烏停火未見突破進展，大致符合各方預期；美俄雙方則均稱對會談結果感滿意。特朗普表示事態已有進展，並期盼於本周促成美俄烏三方會談。但他被指厚待普京而未見明顯成果，因而招致批評。

普京則形容會談是解決烏克蘭問題的起點，並稱俄美之間的務實關係已有所恢復，與拜登政府時期的對俄政策形成鮮明對比。更重要的是，俄羅斯的國際孤立有所緩解，而美方制裁未付諸實施，特朗普也未要求即時停火，使俄軍得以在佔優的戰場上繼續擴大戰果。即使如此，普京仍未能如願推動美俄經貿關係正常化，皆因俄方高層經濟官員最終沒有出席雙邊會談。

對烏國而言，美俄峰會未有達成實質協議，已是最佳結果，至少未重演《雅爾塔協定》（1945年美英蘇三方劃定戰後秩序與勢力範圍）或《慕尼黑協定》（1938年英法對納粹德國的綏靖安排），迫使烏克蘭接受不平等條款。然而俄烏停火仍遙遙無期，澤連斯基亦再度遭特朗普施壓，被要求與俄方達成協議。

特朗普會後稱，結束戰爭的最佳途徑在於直接達成最終和平協議，而非他、烏克蘭及歐洲方面先前主張的「先行停火」。此一取態更貼近普京的主張，也較有利於俄方利益。同時，美方倡議向烏克蘭提供不在北約框架內的集體防衛保證，並稱普京不會反對。惟此舉能否回應烏克蘭的安全憂慮，且足以遏阻俄國再度入侵，仍待商榷。

特朗普為結束歷時3年半的俄烏戰爭帶來憧憬，但要達至持久且合乎正義的和平，仍有賴各國領袖的智慧與定力。在戰場佔優的俄羅斯則樂見以拖待變，靜候時間發酵。

作者是莫斯科國立國際關係學院博士生

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[王家豪]