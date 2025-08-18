何濼生：教育離不開操練和測試 但要改變價值文化

我們的教育局一直強調愉快學習，強調減低考試壓力。小學升中篩選，由升中會考轉為升中試，再由升中試轉為學能測試；最後連全港學能測試都取消，改以校內成績為本，經「標準化」調整後的結果決定學生組別，供統一派位之用。此調整乃是基於本校已派了位的「師兄師姐」，在統一的中一入學前香港學科測驗的表現。

操練是所有教育的重要手段

做了這麼多改革，也投入了大量資源，為什麼我們的學生感受到的壓力，反而有增無減？今年3月學友社調查發現：超過八成受訪考生在備試期間身心疲累，逾七成考生學習動力消減和難以集中精神，亦有逾六成考生容易情緒波動。

筆者認為：適量操練及讓學生以自己考試的表現去爭取自己心儀學校的學位，不但有助於改善學生的成績，更重要的是還可以減壓！多年來主持教育的高官，不明白操練是所有教育的重要手段。減少操練，反而會對學子平添壓力。試想：缺乏操練，基本功不紮實，如何有信心？沒有信心，不知道能夠做什麼去應付挑戰，才是壓力的來源。

根本的問題是：操練什麼、如何操練、為什麼要操練。同樣，大家要明白：考什麼、如何應考、為什麼要考。更根本的問題是：學子用什麼心態去操練、去應考，及看待操練和考試的結果。

我們談教育，必要明白教育的初心是「育人」。因此，教育必須以人為本，以學生的幸福為根本。沒有這初心的人，請不要做教師。

育人就是為學子建立自信、協助學子看清方向、發掘自己的潛能，做到自己力所能及的最好的自己。學生不是棋子、不是工具，是有情緒、有心理需要的人。同樣，子女是寶貴和必須珍惜的一個生命。因此，師長和父母都必須為自己的子女建立自信、協助他們看清方向、發掘自己的潛能，做到自己力所能及的最好的自己。有了方向、有了自信，就不會隨波逐流，就懂得慎思明辨、珍惜自己的生命，不斷學習，不斷成就最好的自己。

中大社工系講師馮廣榮早前撰文指出，很多人將情緒問題歸咎於當事人意志薄弱，甚至人格缺陷。事實上，這樣看待、標籤受情緒問題困擾的人，對他們一點幫助都沒有，反而會帶來反效果。受情緒問題困擾的人需要重拾自信、需要自己信任的人的認同和鼓勵。因此，作為師長或家長，應讚賞學生的努力和任何進步，並協助他們建立「努力→測試自己→檢討→修正自己→再努力」的良性循環。

已盡力就可問心無愧

我強調教育離不開操練和測試，就是要指出：人生在世必須有技能，而任何技能、任何能力，本質都是習慣的形成、習慣的積累。不論是寫作、科研、音樂、藝術、廚藝、數學、體操、網球、跳水，不長期操練、長期反覆思考，可以有好表現嗎？

操練給我們建立基本功；測試給我們反思自己的缺點，給自己提供進步的動力和機會。考試、測試、失敗，都是人生必不可少的功課。師長要引導學生視考試為檢視自己不足的工具。自己表現欠佳，但已盡了力，就問心無愧，毋須自責。

學生考試成績不好，本身不是問題；惟如果學生對自己沒有「天天向上」（進步）的要求，或者興趣太過狹窄，又或者缺乏自控能力，這些都是真正要處理的問題。但倘若父母、老師對成績欠佳的子女/學生苛責揶揄，反而可以造成大問題。

學生考試成績不好，要探討背後的原因。學生上課不用心，遊魂了，要探討背後的原因。可能睡眠不足？可能課程太難？家裏學習環境糟糕？我們起碼要鼓勵他們、協助他們克服困難。如果盡了力，成績還是不好，學生可能要修讀淺一點的課程。惟信息一定要清楚：老師可協助學生自我查找不足，慢慢掌握學習的態度和方法，特別是時間管理。父母對孩子成績不理想，千萬不要苛責，但應自小就引導孩子檢討：如何安排自己的時間分配，如何面對「失敗」。要讓他們明白：成績不好，只是挫折，不是失敗。不懂得從失敗或挫折領取教訓，自暴自棄才是真正的失敗。老師和父母應為奮發自強的學生或子女鼓掌，讓他們重拾自我價值（self-worth）。

從適量操練建立自信自強

教育界的最根本價值，就是真正的以人為本（育人的初心）。認清了這個「本」，操練和測試就不過是工具。我們絕不應把成績凌駕於學生的福祉。操練和考試都是必不可少、有利於教育的工具。

我們要知道學生是人，是我們的培育對象。所以，必須向學生表達關懷，協助他們認出可達的目標，並讚賞他們的努力、鼓勵他們努力。學生慢慢從不過量的操練中會建立自信（self-efficacy），從挫敗中學會自強（resilience），從自己的漸漸進步萌生希望（hope），變得對人生更樂觀（optimism）。心理學家稱此四者為psychological capital（心理資本）。筆者作為經濟學者，在敝著（Ho, 2026）指出，資本是一種存量（stock），並來自資本積累（「投資」）。我稱心理資本為mental capital，而其中最重要的，包括關愛（love）、智慧（insight）、堅毅（fortitude）和行動（engagement），本質都是由心理習慣積累（性質是鍛練！）而成。四者當中，「關愛」向我們提供生活的動力；「智慧」給我們關愛的方法；「堅毅」（即resilience）由投入愛和智慧歷盡挫折的磨練養成；「行動」就是日日以這積極的態度投入生活。心中的「LIFE」充沛，就自然會獲得自信，而且人生亦自然充滿希望、萬事樂觀。

筆者和其他學者在合編的有關香港教育改革的著作首章就指出（頁1），「生活技能（life skills）比職業技能更重要：生活技能包括與人溝通的技能、時間管理的技能、學習和反思的技能、人際關係，及堅強排除萬難的勇氣等。有卓越生活技能的人既自信、堅強，也有適應外在環境的能力」。「LIFE」是一種對生命積極的文化；長期浸淫於「愛智毅行」文化裏，怎會害怕操練、害怕考試？

作者是嶺南大學滬港經濟政策研究所榮譽研究員、教育大學應用政策研究及教育未來學院兼任教授

