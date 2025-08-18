明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
何濼生

何濼生：教育離不開操練和測試 但要改變價值文化

【明報文章】香港多年來不停推行種種教育改革，然而一直效果不彰。儘管本港學生相比其他國家或地區，按學生能力國際評估計劃（Programme for International Student Assessment，簡稱PISA），還算表現不錯，但是我們的莘莘學子，付出了怎樣的代價？學子對將來的生命，會感到滿意、充實嗎？為什麼香港生育率降至全球最低？為什麼愈來愈多家長花巨資讓子女入讀國際學校？為什麼我們年輕人的自殺率近年不斷攀升？自2014至2023年，香港15歲以下者的自殺率，由每10萬人有0.7，升至2023年的2.9（增幅逾300%）。

我們的教育局一直強調愉快學習，強調減低考試壓力。小學升中篩選，由升中會考轉為升中試，再由升中試轉為學能測試；最後連全港學能測試都取消，改以校內成績為本，經「標準化」調整後的結果決定學生組別，供統一派位之用。此調整乃是基於本校已派了位的「師兄師姐」，在統一的中一入學前香港學科測驗的表現。

操練是所有教育的重要手段

做了這麼多改革，也投入了大量資源，為什麼我們的學生感受到的壓力，反而有增無減？今年3月學友社調查發現：超過八成受訪考生在備試期間身心疲累，逾七成考生學習動力消減和難以集中精神，亦有逾六成考生容易情緒波動。

筆者認為：適量操練及讓學生以自己考試的表現去爭取自己心儀學校的學位，不但有助於改善學生的成績，更重要的是還可以減壓！多年來主持教育的高官，不明白操練是所有教育的重要手段。減少操練，反而會對學子平添壓力。試想：缺乏操練，基本功不紮實，如何有信心？沒有信心，不知道能夠做什麼去應付挑戰，才是壓力的來源。

根本的問題是：操練什麼、如何操練、為什麼要操練。同樣，大家要明白：考什麼、如何應考、為什麼要考。更根本的問題是：學子用什麼心態去操練、去應考，及看待操練和考試的結果。

我們談教育，必要明白教育的初心是「育人」。因此，教育必須以人為本，以學生的幸福為根本。沒有這初心的人，請不要做教師。

育人就是為學子建立自信、協助學子看清方向、發掘自己的潛能，做到自己力所能及的最好的自己。學生不是棋子、不是工具，是有情緒、有心理需要的人。同樣，子女是寶貴和必須珍惜的一個生命。因此，師長和父母都必須為自己的子女建立自信、協助他們看清方向、發掘自己的潛能，做到自己力所能及的最好的自己。有了方向、有了自信，就不會隨波逐流，就懂得慎思明辨、珍惜自己的生命，不斷學習，不斷成就最好的自己。

中大社工系講師馮廣榮早前撰文指出，很多人將情緒問題歸咎於當事人意志薄弱，甚至人格缺陷。事實上，這樣看待、標籤受情緒問題困擾的人，對他們一點幫助都沒有，反而會帶來反效果。受情緒問題困擾的人需要重拾自信、需要自己信任的人的認同和鼓勵。因此，作為師長或家長，應讚賞學生的努力和任何進步，並協助他們建立「努力→測試自己→檢討→修正自己→再努力」的良性循環。

已盡力就可問心無愧

我強調教育離不開操練和測試，就是要指出：人生在世必須有技能，而任何技能、任何能力，本質都是習慣的形成、習慣的積累。不論是寫作、科研、音樂、藝術、廚藝、數學、體操、網球、跳水，不長期操練、長期反覆思考，可以有好表現嗎？

操練給我們建立基本功；測試給我們反思自己的缺點，給自己提供進步的動力和機會。考試、測試、失敗，都是人生必不可少的功課。師長要引導學生視考試為檢視自己不足的工具。自己表現欠佳，但已盡了力，就問心無愧，毋須自責。

學生考試成績不好，本身不是問題；惟如果學生對自己沒有「天天向上」（進步）的要求，或者興趣太過狹窄，又或者缺乏自控能力，這些都是真正要處理的問題。但倘若父母、老師對成績欠佳的子女/學生苛責揶揄，反而可以造成大問題。

學生考試成績不好，要探討背後的原因。學生上課不用心，遊魂了，要探討背後的原因。可能睡眠不足？可能課程太難？家裏學習環境糟糕？我們起碼要鼓勵他們、協助他們克服困難。如果盡了力，成績還是不好，學生可能要修讀淺一點的課程。惟信息一定要清楚：老師可協助學生自我查找不足，慢慢掌握學習的態度和方法，特別是時間管理。父母對孩子成績不理想，千萬不要苛責，但應自小就引導孩子檢討：如何安排自己的時間分配，如何面對「失敗」。要讓他們明白：成績不好，只是挫折，不是失敗。不懂得從失敗或挫折領取教訓，自暴自棄才是真正的失敗。老師和父母應為奮發自強的學生或子女鼓掌，讓他們重拾自我價值（self-worth）。

從適量操練建立自信自強

教育界的最根本價值，就是真正的以人為本（育人的初心）。認清了這個「本」，操練和測試就不過是工具。我們絕不應把成績凌駕於學生的福祉。操練和考試都是必不可少、有利於教育的工具。

我們要知道學生是人，是我們的培育對象。所以，必須向學生表達關懷，協助他們認出可達的目標，並讚賞他們的努力、鼓勵他們努力。學生慢慢從不過量的操練中會建立自信（self-efficacy），從挫敗中學會自強（resilience），從自己的漸漸進步萌生希望（hope），變得對人生更樂觀（optimism）。心理學家稱此四者為psychological capital（心理資本）。筆者作為經濟學者，在敝著（Ho, 2026）指出，資本是一種存量（stock），並來自資本積累（「投資」）。我稱心理資本為mental capital，而其中最重要的，包括關愛（love）、智慧（insight）、堅毅（fortitude）和行動（engagement），本質都是由心理習慣積累（性質是鍛練！）而成。四者當中，「關愛」向我們提供生活的動力；「智慧」給我們關愛的方法；「堅毅」（即resilience）由投入愛和智慧歷盡挫折的磨練養成；「行動」就是日日以這積極的態度投入生活。心中的「LIFE」充沛，就自然會獲得自信，而且人生亦自然充滿希望、萬事樂觀。

筆者和其他學者在合編的有關香港教育改革的著作首章就指出（頁1），「生活技能（life skills）比職業技能更重要：生活技能包括與人溝通的技能、時間管理的技能、學習和反思的技能、人際關係，及堅強排除萬難的勇氣等。有卓越生活技能的人既自信、堅強，也有適應外在環境的能力」。「LIFE」是一種對生命積極的文化；長期浸淫於「愛智毅行」文化裏，怎會害怕操練、害怕考試？

參考文獻：

（1）馮廣榮〈從自殺悲劇看情緒病：破除迷思與建立同理心〉，2025年8月4日《明報》

（2）Ho, Lok Sang (2026), The Economics and Psychology of Happiness: The LIFE Framework and Sustainable Development. Routledge.

（3）Ho, Lok Sang, Paul Morris, and Yue Ping Chung (eds) (2005), Education Reform and the Quest for Excellence: The Hong Kong Story. Hong Kong University Press.

（4）香港各年齡組別自殺率，見香港大學賽馬會防止自殺研究中心網站

作者是嶺南大學滬港經濟政策研究所榮譽研究員、教育大學應用政策研究及教育未來學院兼任教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[何濼生]

相關字詞﹕何濼生

上 / 下一篇新聞