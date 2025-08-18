明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
關家亮

關家亮：當今兩大AI應用場景：深度研究及編程代理

【明報文章】近年AI（人工智能）浪潮席捲全球，引發了無數關於未來工作、社會變革的討論。經歷兩年多概念驗證期，AI正蛻變為實實在在的生產力工具。2025年被視為AI技術落地關鍵年，其中兩大應用場景——AI搜索與AI編程，正以驚人速度成熟，並改變知識工作者的日常。

AI搜索：從單次搜索到深度研究

生成式AI模型存在根本局限——其知識庫完全受限於訓練數據，既無法得知數據外的世界，也缺乏實時更新能力。這是廣為人詬病的「幻覺」問題（模型在回答自己不熟悉的問題時憑空揑造事實）的根源之一。

為改善此問題，以ChatGPT為首的AI聊天機械人，於2024年已普遍整合了搜索功能。其運作模式，是在回答前先透過搜索引擎取得即時資訊，再基於這些實時外部資料作答，而非單純依賴其固有靜態知識庫。這種被稱為「檢索增強生成」（retrieval-augmented generation）的技術，顯著拓寬了AI之知識邊界。到了2025年，推理模型的出現，更是令AI搜索應用從單次搜索（search），提升至深度研究（deep research）層次。具備強大推理能力的AI，不再只限於一次過的搜索與總結，而是能夠化身為AI研究代理（AI research agent），執行複雜的多步驟研究任務。

試想像：一個市場分析師需撰寫行業競爭報告，過去可能要花費數天時間，手動搜索主要競爭對手名單、逐一查找各公司最新季度財報、閱讀多份市場分析報告以找出關鍵趨勢，最後再整合所有資料，撰寫摘要與洞見。如今，一個先進AI研究代理，僅需接收一個簡單精確的指令，例如「分析香港電動車市場競爭格局及未來5年趨勢」，便能夠自主地將任務分解、規劃搜索路徑、多層次地蒐集和交叉驗證資料，最終生成一份結構完整、水平接近初級全職分析師的深度分析報告。

無論是處理外部資訊的市場調研、財報分析，還是整合內部海量文件的知識管理任務，這種深度研究能力，都為白領上班族帶來前所未有的效率提升。筆者本人日常工作，亦經常受惠於此。

AI編程：從「副駕駛」到「數碼員工」

編程一直被視為最適合AI落地的領域，原因有三：（1）互聯網上存在海量開源程式碼，為模型提供了大量高質量訓練數據；（2）程式有明確對錯標準（能否成功運行），易於透過強化學習技術持續改進；（3）軟件工程師人力成本高昂，自動化的商業價值巨大。

事實上，程式員是全球最早大規模擁抱AI工具的專業群體。早在ChatGPT面世之前，GitHub Copilot等AI工具已開始改變編程生態。發展至今，如Cursor這類深度整合AI的開發環境，已成為許多工程師不可或缺的工具，帶來數以倍計生產力躍升。據市場研究機構估算，AI編程輔助工具市場規模在近3年以驚人速度擴張，已達百億美元級別。

與AI搜索進化軌迹相似，推理模型的出現，也令AI編程迎來質變，催生了編程代理（coding agent）的普及。過去的AI編程工具像一個稱職助手，在程式員編寫程式碼時提供建議、自動補完或生成單個函數，主導權仍在人類手上；相比之下，Claude Code之類的新一代編程代理，更像一個初級軟件工程師，能夠理解高階開發需求（例如「為我的網站建立一個用戶註冊系統」），然後自主地規劃、編寫整個程式庫、創建文件、運行測試、發現並修正錯誤，最後發布系統。

這種從「副駕駛」（copilot）到「數碼員工」的轉變，正重塑軟件開發價值鏈。儘管頂級編程代理的單個帳號費用可高達數千港元，但其所節省時間與人力成本，使許多開發者及公司仍視之為極具價值的投資。廣受程式員歡迎之Claude模型背後的科技公司Anthropic，最近便公開表示，他們的模型其實已經是年化收入達數十億美元的盈利業務。

結語：非結構化數據的自動化時代

AI帶來的最大變革，是人類歷史上首次出現了能夠大規模理解並處理非結構化數據（unstructured data）的機器。過去的資訊科技，擅長處理數字、表格這類結構化數據（structured data）；但對於文字、圖像、程式碼這些非結構化數據，只能夠儲存和傳輸，無法真正理解其內涵。生成式AI的核心突破，正是賦予了機器理解這些複雜抽象資訊的能力。

正如Nvidia創辦人黃仁勳在10多年前洞察神經網絡潛力時的斷言：「如果它能夠做圖像識別，最終它就能夠處理一切。」隨着AI模型不斷得到更多高質量訓練數據，及推理能力不斷提升，各行各業那些曾經簡單的工作，很快就會被徹底自動化；那些曾經較困難、較複雜的工作，將在AI賦能下變成新的「簡單」；以前的「不可能」，會變成接下來的「困難」。現實的巨輪正不斷推動我們向前，我們熟悉的技能標準與價值判斷，將被重塑。

浪潮之下，我們應如何重新審視自身價值，投資哪些在未來依然保值，甚至更有價值的核心能力？這將是筆者在往後文章繼續探討的議題。

作者是AI企業創辦人、大學AI課程導師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[關家亮]

相關字詞﹕關家亮

上 / 下一篇新聞