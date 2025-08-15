王冲：美俄峰會背後的大國博弈

這是古龍先生筆下的經典決鬥。現在類似場景正於現實世界上演——時間是8月15日，看不到月圓；地點是在冰天雪地的阿拉斯加。兩大高手——美國總統特朗普與俄羅斯總統普京見面，這場峰會牽動着全世界目光。

阿拉斯加會晤 關乎世界格局

烏克蘭關心自己的前途與命運，歐洲關注自己能不能上桌，世界各國都在看誰會讓步、誰能拔得頭籌。這背後，不僅關乎俄烏衝突的未來，還關乎大國關係、世界格局。

首先，峰會焦點是俄烏衝突。俄烏打了3年多，傷痕纍纍。接下來走向和談，還是繼續打下去，本次峰會將起着十分重要的作用；即便不是完全的決定性作用，也對未來有個方向性的指引。

看似是特朗普與普京兩個人談，實際上這背後有諸多國家關注。峰會之前，歐美之間、烏克蘭與歐洲國家之間舉行視頻會議溝通，而俄羅斯總統普京也給近10個國家的元首打了電話。俄烏到底是按照特朗普所期待的簽下停火協議，還是繼續打，8月15日見分曉。

其次，峰會對美俄關係有着重大影響。美俄關係並不和睦，但雙方一直保持溝通。拜登當總統以後，於2021年6月還在瑞士與普京舉行過峰會。之後風雲突變，烏克蘭危機爆發，美俄在拜登時期就陷入了老死不相往來的境地。

兩個核大國——兩個可以把地球毁滅幾十次的核大國——處於緊繃狀態，這樣的情况不能長久。兩個核武庫不能有任何碰撞的風險，不久前俄羅斯準備部署「榛樹」高超音速導彈到白俄羅斯，而美國把兩艘核潛艇部署到俄羅斯附近海域。

美俄不能開戰，當年的古巴導彈危機不能再度上演。因此無論從任何意義上來說，特朗普與普京的峰會，如果能夠修正、調整美俄關係，讓他們保持正常的溝通交流，對於全世界的安全穩定，都是一劑強心針。

第三，美俄阿拉斯加峰會背後涉及大國關係。近期，印度因為購買俄羅斯石油而遭受特朗普的關稅懲罰。在美國與俄羅斯之間保持平衡的夢想破滅，印度總理莫迪對此非常失望。假如美俄關係緩和，歐洲無疑增加對美國的疑慮，更多謀求戰略自主。特朗普如果如願從歐洲抽身，戰略重點將放在中國；而拉攏俄羅斯對抗中國，符合美國的戰略利益。屆時大國之間的博弈將愈發激烈，對中國來說，必須做好周全因應。

第四，此次峰會勢必對世界格局有重大影響。今後世界各國如何選邊、如何站隊？在俄烏開戰以後，140多個國家譴責俄羅斯，之後國際陣營出現分化。有些國家選擇不支持西方，也不支持俄羅斯，尤其是以南方國家、發展中國家為代表。

而有些國家選擇跟歐洲、美國站在一起，以日本、韓國、新加坡為代表。當然，也有國家繼續與俄羅斯做生意，繼續合作，其中包括白俄羅斯、伊朗等。峰會以後，各國向何處去，值得關注。

不可能靠是次峰會解決所有問題

當然，此次峰會，談成和談崩都不太可能。特朗普與普京見面，就像葉孤城與西門吹雪決鬥一樣，江湖上不可能從此就平靜了，沒有了門派紛爭。所以，靠這次峰會不可能解決所有問題，也不可能解決俄烏之間的全部問題。這是大家預料之中的。

全世界也不希望峰會徹底失敗，就像烏克蘭總統澤連斯基今年2月28日訪問白宮一樣，那樣烏克蘭問題怎麼解決？各界就會陷入無奈甚至絕望之中。成與不成之間有一個中間道路，而這個中間道路正是各界關注爭奪的焦點。

誰在飯桌上吃飯？誰是被吃的那條魚？歐洲國家及烏克蘭都是憂心忡忡。歐洲說「我也上桌」，烏克蘭說「沒有我談的協議，那不叫協議，我不承認」。這裏面看似是兩大武林高手紫禁之巔論劍，實際上背後各界江湖人士、各門各派都有自己的訴求，都有自己的想法，都有自己背後的利益和算計。

弱肉強食 不合當今潮流

如果按照特朗普和普京的做派風格，可能兩個人劃一條線，這事就這麼幹了。這就會進入一種弱肉強食的世界，形成強者通吃局面，顯然跟當今潮流並不合。

什麼是當今潮流？二戰以後，各國尊重領土與主權完整，各國無論大小一律平等。小國的命運，不能被大國操縱；人類社會不是弱肉強食，而應講道理，這是基本原則。「雙普會」是繼續遵循這種基於原則的國際秩序？還是尋求基於力量、基於現實主義的國際秩序？值得一提的是，在壓力之下，特朗普也有所收斂，據報他表示領土問題讓普京及澤連斯基來決定。

針對美俄峰會的各路評論五花八門，筆者想起了網上廣泛流傳的一句話：俄烏這場衝突，會是什麼結果？土地屬於俄羅斯，資源屬於美國，債務屬於歐洲，榮耀屬於烏克蘭。

假如真的這樣，會令人感到悲哀。筆者不希望這樣，而是希望能夠公正合理地解決這場衝突。特朗普與普京的這場峰會，能做到這些嗎？

作者是浙江外國語學院美國研究中心主任、外交與國際關係智庫察哈爾學會高級研究員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[王冲]