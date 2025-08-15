明報新聞網
觀點
黃朗軒

黃朗軒：從JUPAS錄取率降低 說到世界主義高等教育

【明報文章】上周大學聯招（JUPAS）放榜，本應期待子女或朋友報喜，卻發現不少學系收生分數躍升，考生就算達到預期分數（expected score）都未能入讀。繼而有數據指出，今年JUPAS的八大取錄率為歷屆文憑試最低。有人稱源於大陸學生來港考DSE（中學文憑試），侵蝕港人教育資源。

筆者正於多倫多大學攻讀博士學位，受大學資助，是全球擴大國際收生的「既得利益者」；但同時也感受到國際學生的不容易（學系內仍以本地生為多數），更感大學應該更開放，包容不同國籍人士。儘管博士收生與本科收生不可同日而語，惟這件事引發筆者對世界主義（cosmopolitanism）高等教育的思考——即一種以全球而不以本地為基礎的高等教育，收生不看國籍或居留權。本文旨在借題發揮，目的不在於討論JUPAS或DSE本身，而是香港可以如何思考世界主義高等教育。

從世界主義理論看大學

哲學家Martha Nussbaum是世界主義理論的關鍵人物，在「Patriotism and Cosmopolitanism」一文中，她批評以國家為出發點的思考模式，主張個人與學術機構的道德義務應延伸至所有人類，而不僅限於民族同胞。她認為大學旨在培養「世界公民」，應把所有人視為平等的主體，為全人類共同面對的問題作出貢獻。這看法削弱了基於國籍身分的入學優先權的正當性，因為這是依國籍而非需求或能力分配機會。

學者Simon Marginson則提出「全球公共財」（global common good）模式，意圖超越「國家公共資源」（national public good），將高等教育設想成一種全球資源。在其主張中，知識、研究成果、人才、思想應該跨越國界，而非由單一政體掌控。

這對大學招生的啟示在於：如果以全球而非國家為單位，則應該以最大化全球人才培養為目標。具體而言，可能會增加招收國際生、增加國際生助學金等，而不是把國際學生視為單純的資金來源（學費）。

面對各地文化差異的挑戰，哲學家Kwame Anthony Appiah提出「普遍性加差異」（universality plus difference）概念——所有人都享有同等的道德地位（普遍性），同時需要重視文化多樣性（差異）。這造成招生政策可能出現的限制：不以國籍為招生標準，但需要平衡不同文化，避免形成文化同質化，對多元教育造成負面影響。

在香港的脈絡裏，思考「普遍性加差異」並不容易。首先，在香港動輒就以「左膠」標籤的環境下，「普遍性」變得不合時宜。其次，「差異」彷彿不被承認，一方希望最大化香港學生的比例和利益，（設想的）另一方則最大化內地學生的比例和利益。

然而，國際例子告訴我們：邁向世界主義的高等教育是可行的。例如德國的公立大學，只收取最低限度學費，甚至零學費，這政策也適用於非德國或非歐盟學生。事實上，這並沒有影響本地人入讀大學的機會。資源分配得宜，可同時維持本地人的大學入學機會，並豐富學生的組成，令本地學生也能夠從與國際學生的交流獲益。雖然這對公共開支造成負擔，惟其不依賴出生而以能力和需要為基礎的想法，仍具參考價值。

一些美國精英大學，例如哈佛、耶魯、麻省理工學院，近年都開始推行「盲視需要式收生」（need-blind admission），不考慮學生能否負擔學費，而對有能力的全球學生發放助學金。這些大學都有不低的國際生比率（哈佛27%，耶魯22%，麻省理工29%）；相比之下，香港大學有45%學生為非本地生，其實比以上大學更多。但世界主義高等教育的論述卻在香港並不常見，實為可惜。

全球正義與人才培育

世界主義高等教育的其中一個意義，在於支援全球正義，香港的年輕學者其實也是受惠者之一。我自己的研究題目，圍繞香港和台灣的公共知識分子，就算在亞洲研究也是非常邊緣的題目，更遑論媒體資訊等主流學科，但我仍然得到加拿大的大學資助完成研究。這正是全球正義的體現——讓在香港未必能夠順利開展的研究得以繼續，儘管其研究成果未必直接有助於加拿大。

人才培育的論述不單適用於博士生，也可延伸到本科生。大學若以促進全球正義、培養全球公民為使命，就應該發掘並支持各地有潛力的學生。關於「高才」的論述，其中一個討論點是能否留下人才。如果香港培養了一個來自A地的人才，然後他在B地就業，香港不就吃虧了？如此想法，仍局限於地域想像，惟世界主義高等教育強調的，是以全球為單位的思考模式。正如一些網民直接說：「本地人要求本地優先有什麼問題？」世界主義者的回應會是：「地球人要求地球優先有什麼問題？」歸根究柢是背後的意識形態問題——什麼形塑我們思考？為什麼人會假定「本地優先」是唯一合理選項？

超越「大陸人霸佔學位」論述

這在香港的政治和文化環境裏更為複雜，因為香港的「差異」實在太大，導致「普遍性」不容易出現。本地人擔心「大陸化」、被大陸人取代的情感累積已久——由10年前擔心「雙非」（父母皆非香港永久居民）爭奪醫療資源、買不到奶粉，到今日擔心專上教育資源被大陸人侵蝕。除了「本地人優先」的想像之外，還有一種「反大陸情感」：任何資源一旦落入大陸人手上，將嚴重損害香港人利益、制度的公平性、香港的國際地位……與其說這些是論點，更多為觀感主導的想法。其背後是一種根深柢固的種族想像——吸引到西方人才是「好事」；吸引到南亞、大陸專才是「笑話」。

我之所以指出背後的政治文化和種族想像，並不是鼓勵開放更多大陸學生入讀本地大學。這些情感是真實的，並不是「血濃於水」的論述能夠處理。自詡為國際城市的香港，應該想像的是能夠為全球人才培育貢獻什麼，而不單單是為本地或為國家貢獻多少。而且，香港各大學的國際學生中多數是大陸學生，這已是人所皆知。套用Kwame Anthony Appiah的說話，這是以普遍性（國際化）之名壓抑差異（香港和其他非中國地區）。「平等」最後可能成為有心人的政治修辭，而不是一個可實行的理念。

「普遍性加差異」的想法如何可以在香港高等教育落實，值得更多討論。這些討論應該超越「大學學位被大陸人霸佔」的論述，而是真正接觸大學的價值。

作者是多倫多大學資訊學博士生

