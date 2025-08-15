黃朗軒：從JUPAS錄取率降低 說到世界主義高等教育

筆者正於多倫多大學攻讀博士學位，受大學資助，是全球擴大國際收生的「既得利益者」；但同時也感受到國際學生的不容易（學系內仍以本地生為多數），更感大學應該更開放，包容不同國籍人士。儘管博士收生與本科收生不可同日而語，惟這件事引發筆者對世界主義（cosmopolitanism）高等教育的思考——即一種以全球而不以本地為基礎的高等教育，收生不看國籍或居留權。本文旨在借題發揮，目的不在於討論JUPAS或DSE本身，而是香港可以如何思考世界主義高等教育。

從世界主義理論看大學

哲學家Martha Nussbaum是世界主義理論的關鍵人物，在「Patriotism and Cosmopolitanism」一文中，她批評以國家為出發點的思考模式，主張個人與學術機構的道德義務應延伸至所有人類，而不僅限於民族同胞。她認為大學旨在培養「世界公民」，應把所有人視為平等的主體，為全人類共同面對的問題作出貢獻。這看法削弱了基於國籍身分的入學優先權的正當性，因為這是依國籍而非需求或能力分配機會。

學者Simon Marginson則提出「全球公共財」（global common good）模式，意圖超越「國家公共資源」（national public good），將高等教育設想成一種全球資源。在其主張中，知識、研究成果、人才、思想應該跨越國界，而非由單一政體掌控。

這對大學招生的啟示在於：如果以全球而非國家為單位，則應該以最大化全球人才培養為目標。具體而言，可能會增加招收國際生、增加國際生助學金等，而不是把國際學生視為單純的資金來源（學費）。

面對各地文化差異的挑戰，哲學家Kwame Anthony Appiah提出「普遍性加差異」（universality plus difference）概念——所有人都享有同等的道德地位（普遍性），同時需要重視文化多樣性（差異）。這造成招生政策可能出現的限制：不以國籍為招生標準，但需要平衡不同文化，避免形成文化同質化，對多元教育造成負面影響。

在香港的脈絡裏，思考「普遍性加差異」並不容易。首先，在香港動輒就以「左膠」標籤的環境下，「普遍性」變得不合時宜。其次，「差異」彷彿不被承認，一方希望最大化香港學生的比例和利益，（設想的）另一方則最大化內地學生的比例和利益。

然而，國際例子告訴我們：邁向世界主義的高等教育是可行的。例如德國的公立大學，只收取最低限度學費，甚至零學費，這政策也適用於非德國或非歐盟學生。事實上，這並沒有影響本地人入讀大學的機會。資源分配得宜，可同時維持本地人的大學入學機會，並豐富學生的組成，令本地學生也能夠從與國際學生的交流獲益。雖然這對公共開支造成負擔，惟其不依賴出生而以能力和需要為基礎的想法，仍具參考價值。

一些美國精英大學，例如哈佛、耶魯、麻省理工學院，近年都開始推行「盲視需要式收生」（need-blind admission），不考慮學生能否負擔學費，而對有能力的全球學生發放助學金。這些大學都有不低的國際生比率（哈佛27%，耶魯22%，麻省理工29%）；相比之下，香港大學有45%學生為非本地生，其實比以上大學更多。但世界主義高等教育的論述卻在香港並不常見，實為可惜。

全球正義與人才培育

世界主義高等教育的其中一個意義，在於支援全球正義，香港的年輕學者其實也是受惠者之一。我自己的研究題目，圍繞香港和台灣的公共知識分子，就算在亞洲研究也是非常邊緣的題目，更遑論媒體資訊等主流學科，但我仍然得到加拿大的大學資助完成研究。這正是全球正義的體現——讓在香港未必能夠順利開展的研究得以繼續，儘管其研究成果未必直接有助於加拿大。

人才培育的論述不單適用於博士生，也可延伸到本科生。大學若以促進全球正義、培養全球公民為使命，就應該發掘並支持各地有潛力的學生。關於「高才」的論述，其中一個討論點是能否留下人才。如果香港培養了一個來自A地的人才，然後他在B地就業，香港不就吃虧了？如此想法，仍局限於地域想像，惟世界主義高等教育強調的，是以全球為單位的思考模式。正如一些網民直接說：「本地人要求本地優先有什麼問題？」世界主義者的回應會是：「地球人要求地球優先有什麼問題？」歸根究柢是背後的意識形態問題——什麼形塑我們思考？為什麼人會假定「本地優先」是唯一合理選項？

超越「大陸人霸佔學位」論述

這在香港的政治和文化環境裏更為複雜，因為香港的「差異」實在太大，導致「普遍性」不容易出現。本地人擔心「大陸化」、被大陸人取代的情感累積已久——由10年前擔心「雙非」（父母皆非香港永久居民）爭奪醫療資源、買不到奶粉，到今日擔心專上教育資源被大陸人侵蝕。除了「本地人優先」的想像之外，還有一種「反大陸情感」：任何資源一旦落入大陸人手上，將嚴重損害香港人利益、制度的公平性、香港的國際地位……與其說這些是論點，更多為觀感主導的想法。其背後是一種根深柢固的種族想像——吸引到西方人才是「好事」；吸引到南亞、大陸專才是「笑話」。

我之所以指出背後的政治文化和種族想像，並不是鼓勵開放更多大陸學生入讀本地大學。這些情感是真實的，並不是「血濃於水」的論述能夠處理。自詡為國際城市的香港，應該想像的是能夠為全球人才培育貢獻什麼，而不單單是為本地或為國家貢獻多少。而且，香港各大學的國際學生中多數是大陸學生，這已是人所皆知。套用Kwame Anthony Appiah的說話，這是以普遍性（國際化）之名壓抑差異（香港和其他非中國地區）。「平等」最後可能成為有心人的政治修辭，而不是一個可實行的理念。

「普遍性加差異」的想法如何可以在香港高等教育落實，值得更多討論。這些討論應該超越「大學學位被大陸人霸佔」的論述，而是真正接觸大學的價值。

作者是多倫多大學資訊學博士生

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[黃朗軒]