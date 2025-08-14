陳帆川：AI答案引擎優化熱潮是否泡沫？

過去20多年，搜尋引擎優化（search engine optimization，簡稱SEO）是最重要的數碼營銷技能。筆者見證着新聞界老前輩由對此嗤之以鼻，到每次開會都說要做好SEO。SEO做得好、文章更常得到Google推薦，流量便水漲船高，代價是標題和內文要加入大量關鍵字、行文要淺白易懂。因此近10年，尤其在英語世界，所有網絡文章都似是寫給中學生看。

新聞編輯室的「優化大師」

隨着智能手機普及，「應用程式商店優化」（App store optimization）又大行其道，提升手機程式在商店的搜尋排名。如果用戶搜尋「新聞」後所出現的第一個應用程式便是你的新聞程式，下載量自然高。再後來，當然少不得「社交媒體優化」（social media optimization），令帖文和影片更容易得到社交媒體推薦。

於是，新聞編輯室開始出現一群「優化大師」，將文章和影片「優化」到各式各樣平台，是傳統新聞機構數碼轉型的重要一步。筆者曾花很長時間研究林林總總的優化，後來覺得做優化就像專攻考試的補習名師，不斷鑽研一個由第三方定出來的制度，再以最聰明的方法玩贏這場遊戲。

但做優化跟「操考試」的最大分別，是公開考試模式幾乎一成不變，可以一本通書睇到老，惟科技平台日新月異，什麼新平台都似乎能夠優化。還記得疫情期間風靡全球的聊天平台Clubhouse嗎？當時就有不少文章說搞Clubhouse平台優化是新趨勢，甚至有人說「Clubhouse主持人」將成為炙手可熱的數碼工種。現在回看，當然得啖笑。

生成式AI的本質和發展方向，就是源源不絕地生成高質素的文字，最終將無可避免地取代大量以文字為本的工作。對電商來說，獲得AI推薦，便能夠賣更多貨。AI無法取代一件電子產品或一件衣服，不過對於本業就是賣文字的媒體公司來說，AI能夠為它們帶來多少流量，是一個很大的問號。

作者是新聞工作者、文化評論人

