明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳帆川

陳帆川：AI答案引擎優化熱潮是否泡沫？

【明報文章】近來聽得最多的數碼營銷新技能，就是「答案引擎優化」（answer engine optimization，簡稱AEO），令網絡文章和網站更容易得到生成式AI（人工智能）平台推廌。這股熱潮是文章導流的新出路，還是一場泡沫？

過去20多年，搜尋引擎優化（search engine optimization，簡稱SEO）是最重要的數碼營銷技能。筆者見證着新聞界老前輩由對此嗤之以鼻，到每次開會都說要做好SEO。SEO做得好、文章更常得到Google推薦，流量便水漲船高，代價是標題和內文要加入大量關鍵字、行文要淺白易懂。因此近10年，尤其在英語世界，所有網絡文章都似是寫給中學生看。

新聞編輯室的「優化大師」

隨着智能手機普及，「應用程式商店優化」（App store optimization）又大行其道，提升手機程式在商店的搜尋排名。如果用戶搜尋「新聞」後所出現的第一個應用程式便是你的新聞程式，下載量自然高。再後來，當然少不得「社交媒體優化」（social media optimization），令帖文和影片更容易得到社交媒體推薦。

於是，新聞編輯室開始出現一群「優化大師」，將文章和影片「優化」到各式各樣平台，是傳統新聞機構數碼轉型的重要一步。筆者曾花很長時間研究林林總總的優化，後來覺得做優化就像專攻考試的補習名師，不斷鑽研一個由第三方定出來的制度，再以最聰明的方法玩贏這場遊戲。

但做優化跟「操考試」的最大分別，是公開考試模式幾乎一成不變，可以一本通書睇到老，惟科技平台日新月異，什麼新平台都似乎能夠優化。還記得疫情期間風靡全球的聊天平台Clubhouse嗎？當時就有不少文章說搞Clubhouse平台優化是新趨勢，甚至有人說「Clubhouse主持人」將成為炙手可熱的數碼工種。現在回看，當然得啖笑。

生成式AI的本質和發展方向，就是源源不絕地生成高質素的文字，最終將無可避免地取代大量以文字為本的工作。對電商來說，獲得AI推薦，便能夠賣更多貨。AI無法取代一件電子產品或一件衣服，不過對於本業就是賣文字的媒體公司來說，AI能夠為它們帶來多少流量，是一個很大的問號。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

相關字詞﹕陳帆川

上 / 下一篇新聞